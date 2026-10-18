Politique

Vietnam-Liechtenstein : renforcer la coopération et tirer parti des nouveaux accords

Lors de leur entretien à Hanoï, le 18 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la finance, des hautes technologies et de l’innovation, tout en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE et l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectue une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026. Le 18 octobre, les deux dirigeants se sont entretenus au siège du gouvernement à Hanoï afin de définir les orientations de la coopération bilatérale et d’exploiter les nouvelles possibilités offertes par les accords récemment conclus.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que cette visite constituait la première visite officielle de haut niveau entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2008. Il a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations avec le Liechtenstein et salué les atouts de ce dernier dans les sciences et technologies, l’innovation, la finance et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, autant de domaines complémentaires aux priorités de développement du Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien s’est félicité de la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), au terme de 14 années de négociations et de 21 sessions officielles, ainsi que de l’accord visant à éviter la double imposition entre le Vietnam et le Liechtenstein. Ces accords devraient faciliter les activités des entreprises, réduire les droits de douane et les obstacles commerciaux, améliorer l’accès aux marchés et stimuler les investissements, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité des deux pays.

Présentant les orientations de développement du Vietnam, Le Minh Hung a rappelé que le pays poursuivait ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045, en privilégiant un modèle de croissance fondé sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Il a proposé que le Liechtenstein partage son expérience en matière de gestion des fonds d’investissement, d’activités bancaires, de finance verte, de marchés de capitaux et de gestion internationale d’actifs.

Dans le domaine commercial, il a appelé les deux parties à faciliter l’accès réciproque de leurs produits aux marchés, notamment pour les produits vietnamiens phares tels que les produits aquatiques et les textiles. Il a également encouragé les entreprises liechtensteinoises à investir davantage au Vietnam dans les hautes technologies, la mécanique de précision, l’automatisation, les équipements médicaux et la finance, y compris au sein du Centre financier international et sur les marchés de capitaux vietnamiens.

La Première ministre Brigitte Haas a remercié les autorités vietnamiennes pour leur accueil chaleureux et s’est dite honorée d’être la première membre du gouvernement liechtensteinois à effectuer une visite au Vietnam. Elle a souligné l’importance de ce déplacement pour approfondir les relations bilatérales et renforcer le dialogue et la coopération internationale.

Saluant les réalisations, le potentiel de croissance et la position stratégique du Vietnam, elle a exprimé sa volonté d’élargir la coopération et de tirer pleinement parti des possibilités ouvertes par les nouveaux accords.

Les deux Premiers ministres sont convenus de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux et d’approfondir la coopération dans les domaines présentant des atouts complémentaires, notamment la finance, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la production de haute technologie. Ils ont également souligné l’importance de renforcer les liens entre administrations, instituts de recherche, universités et entreprises, ainsi que de promouvoir la recherche, les transferts de technologies et la formation de ressources humaines qualifiées.

Les deux parties ont en outre convenu d’accélérer la ratification de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE et de promouvoir sa mise en œuvre dès son entrée en vigueur. Elles entendent également renforcer leur coopération dans la transition verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique.

Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations unies et des forums multilatéraux, de promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et un système commercial multilatéral fondé sur des règles, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable.

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Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à la signature de l’accord fiscal entre le Vietnam et le Liechtenstein. Photo: VNA

À l’issue de leur entretien, le Premier ministre Le Minh Hung a assisté à la cérémonie de signature de l’accord visant à éviter la double imposition entre le Vietnam et le Liechtenstein. -VNA

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