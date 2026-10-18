Hanoï : Plus de 11 000 coureurs au départ du Marathon international VPBank 2026

Hanoï (VNA) - Dimanche matin 18 octobre, plus de 11 000 athlètes venus de 38 pays et territoires, ainsi que de plus de 200 clubs nationaux de course à pied, se sont retrouvés dans la capitale vietnamienne pour participer au Marathon international VPBank de Hanoï 2026 (VPIM 2026).

Placée sous le thème "Hanoi Vibes - The City Moves", cette édition a proposé une nouvelle manière de découvrir la capitale, en faisant vibrer son patrimoine historique et culturel au rythme de l’énergie, de l’endurance et de l’enthousiasme de milliers de coureurs.

Dès 1h30 du matin, dans la fraîcheur automnale d’octobre, les participants engagés sur les distances de 42 km, 21 km, 10 km et 5 km se sont élancés successivement depuis la rue Dinh Tien Hoang, aux abords du lac Hoan Kiem. Le parcours, certifié par l’AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), a permis aux coureurs de découvrir plus de 30 sites emblématiques de Hanoï tout au long de leur course.

L’épreuve reine du marathon, sur 42 km, a offert une immersion au cœur de l’histoire et des paysages urbains de Hanoï. Les coureurs ont longé les lacs Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée), Tay (lac de l’Ouest) et Thien Quang, avant de passer à proximité du mausolée du Président Hô Chi Minh, de la Cité impériale de Thang Long et de la tour du Drapeau. Ils ont également franchi trois ponts emblématiques de la capitale : Long Bien, Nhat Tan et Dong Tru. Au-delà du défi sportif, chaque kilomètre a ainsi été l’occasion de découvrir le patrimoine de Hanoï et de renforcer les liens entre coureurs vietnamiens et internationaux.

Pour sa septième édition consécutive, le VPIM 2026 a également constitué le vingtième événement de course à pied organisé par la Banque commerciale par actions VPBank. Depuis le lancement de ses initiatives sportives communautaires, la banque a ainsi mobilisé plus de 140 000 participants.

Selon le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, Pham Xuan Tai, des événements de cette envergure apportent une contribution tangible à la promotion de l'image d'une capitale hospitalière et riche en traditions, tout en générant un levier appréciable pour le tourisme et l'économie du sport. -VNA

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