Économie

Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives

À l’occasion de la visite officielle du président de la Confédération suisse Guy Parmelin au Vietnam, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tandis que la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux parties.

Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et actuellement membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), prend la parole lors d’un événement à Zurich. Photo: VNA
Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et actuellement membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), prend la parole lors d’un événement à Zurich. Photo: VNA

Berne (VNA) - Premiers pays d’Europe occidentale à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, la Suisse accompagne depuis des décennies le pays dans sa reconstruction, son développement et son intégration internationale. Elle est aujourd’hui un partenaire commercial important du Vietnam en Europe et son sixième investisseur européen.

Au-delà des liens économiques, la Suisse est un partenaire de longue date qui accompagne le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs en matière de transition verte, d’innovation et de développement centré sur l’humain.

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse Guy Parmelin, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Suisse s’est entretenu avec Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), sur la portée de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale.

Selon lui, cette visite s’articule autour de deux axes majeurs : le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande.

Cet accord devrait instaurer un cadre juridique stable, transparent et prévisible, propice au développement des activités des entreprises et des investissements des deux parties. De portée globale, il couvre non seulement le commerce et l’investissement, mais aussi la protection de la propriété intellectuelle, les règles d’origine, les marchés publics et le développement durable. La libéralisation des échanges et le renforcement de la transparence devraient également stimuler l’innovation, la recherche et les services financiers.

Revenant sur les 55 années de relations diplomatiques, Ivo Sieber estime qu’en 1971, peu auraient pu imaginer l’ampleur et la profondeur du partenariat actuel. Cette évolution reflète les progrès socio-économiques remarquables du Vietnam et son rôle croissant dans la région et sur la scène internationale. Elle témoigne également de la complémentarité des deux économies et de la confiance mutuelle, fondements d’un partenariat durable.

L’établissement d’un partenariat global en 2025 a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Le 2 juillet 2026, le Vietnam et les États membres de l’AELE ont annoncé la conclusion des négociations de leur accord de libre-échange. Pour Ivo Sieber, la signature de cet accord constituera une avancée majeure. Son entrée en vigueur nécessitera toutefois l’achèvement des procédures de ratification dans les pays concernés. Selon lui, elle pourrait intervenir en 2028 plutôt qu’en 2027.

Ce délai donnera aux gouvernements, aux associations professionnelles et aux entreprises le temps de se familiariser avec les dispositions de l’accord et de préparer leur mise en œuvre, afin d’en tirer pleinement parti.

Dotée d’un pouvoir d’achat élevé, la Suisse représente un marché attractif pour les biens de consommation et d’équipement vietnamiens. Elle offre également des perspectives intéressantes aux entreprises et aux investisseurs dans les secteurs de l’industrie, des services, de la recherche et de l’innovation. Pour les PME vietnamiennes exportatrices, ce marché constitue une réelle possibilité de diversifier leurs débouchés.

Par ailleurs, la Suisse pourrait offrir aux investisseurs vietnamiens des perspectives de développement dans des domaines tels que la finance, les biotechnologies, la mécanique de précision, l’industrie pharmaceutique, l’éducation et l’hôtellerie, tout en leur permettant d’envisager une expansion vers d’autres marchés européens. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Suisse #visite officielle #président #Confédération #au Vietnam #AELE #accord de libre-échange
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations

L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.

Do Phu Chinh, habitant du quartier d’O Quy Ho, a acclimaté et multiplié près de 100 variétés de roses anciennes, dont la précieuse variété locale de rose ancienne de Sa Pa. Photo : VNA

Sa Pa : un « royaume des roses anciennes » qui rapporte gros

À Sa Pa, dans la province de Lao Cai, Do Phu Chinh a transformé sa passion pour les roses anciennes en un modèle associant préservation des variétés locales, agriculture et tourisme, générant des revenus importants et créant des emplois pour la population locale.

Le Premier ministre Lê Minh Hung. Photo : VNA

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10 % en 2027

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10 % en 2027, après avoir enregistré une progression de 9,01 % au cours des neuf premiers mois de 2026, selon le rapport du gouvernement présenté à l’Assemblée nationale le 17 octobre à Hanoï.

Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026

Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an. Les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans. Ces résultats témoignent de l’attractivité de l’environnement d’investissement vietnamien, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des capitaux et de renforcer les transferts de technologies.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prend la parole lors de la cérémonie d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026. Photo : VNA

Le Premier ministre mise sur le rayonnement des marques pour doper l’économie

Porté par la ferme volonté de concrétiser ses deux objectifs stratégiques centenaires, le pays met le cap sur une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, appelant à transformer les marques vietnamiennes en un avantage concurrentiel stratégique pour l’économie nationale

Les intervenants lors de la session thématique consacrée à la coopération économique, à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Pétersbourg, le 16 octobre. Photo : VNA

Le commerce Vietnam-Russie face à un tournant structurel

Un rapport présenté à Saint-Pétersbourg souligne les perspectives de coopération économique entre le Vietnam et la Russie, tout en mettant en évidence les défis à relever pour porter leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.

Des délégués posent pour une photo commémorative. Photo : tapchixaydung.vn

Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération dans les infrastructures de transport et les villes intelligentes

Le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyen Tuong Van et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio ont échangé des perspectives de coopération Vietnam-Finlande dans les infrastructures de transport intelligentes, les villes vertes, la transformation numérique et la mobilisation de financements pour les projets d’infrastructure.