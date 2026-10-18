Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives

Berne (VNA) - Premiers pays d’Europe occidentale à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, la Suisse accompagne depuis des décennies le pays dans sa reconstruction, son développement et son intégration internationale. Elle est aujourd’hui un partenaire commercial important du Vietnam en Europe et son sixième investisseur européen.

Au-delà des liens économiques, la Suisse est un partenaire de longue date qui accompagne le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs en matière de transition verte, d’innovation et de développement centré sur l’humain.

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse Guy Parmelin, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Suisse s’est entretenu avec Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), sur la portée de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale.

Selon lui, cette visite s’articule autour de deux axes majeurs : le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande.

Cet accord devrait instaurer un cadre juridique stable, transparent et prévisible, propice au développement des activités des entreprises et des investissements des deux parties. De portée globale, il couvre non seulement le commerce et l’investissement, mais aussi la protection de la propriété intellectuelle, les règles d’origine, les marchés publics et le développement durable. La libéralisation des échanges et le renforcement de la transparence devraient également stimuler l’innovation, la recherche et les services financiers.

Revenant sur les 55 années de relations diplomatiques, Ivo Sieber estime qu’en 1971, peu auraient pu imaginer l’ampleur et la profondeur du partenariat actuel. Cette évolution reflète les progrès socio-économiques remarquables du Vietnam et son rôle croissant dans la région et sur la scène internationale. Elle témoigne également de la complémentarité des deux économies et de la confiance mutuelle, fondements d’un partenariat durable.

L’établissement d’un partenariat global en 2025 a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Le 2 juillet 2026, le Vietnam et les États membres de l’AELE ont annoncé la conclusion des négociations de leur accord de libre-échange. Pour Ivo Sieber, la signature de cet accord constituera une avancée majeure. Son entrée en vigueur nécessitera toutefois l’achèvement des procédures de ratification dans les pays concernés. Selon lui, elle pourrait intervenir en 2028 plutôt qu’en 2027.

Ce délai donnera aux gouvernements, aux associations professionnelles et aux entreprises le temps de se familiariser avec les dispositions de l’accord et de préparer leur mise en œuvre, afin d’en tirer pleinement parti.

Dotée d’un pouvoir d’achat élevé, la Suisse représente un marché attractif pour les biens de consommation et d’équipement vietnamiens. Elle offre également des perspectives intéressantes aux entreprises et aux investisseurs dans les secteurs de l’industrie, des services, de la recherche et de l’innovation. Pour les PME vietnamiennes exportatrices, ce marché constitue une réelle possibilité de diversifier leurs débouchés.

Par ailleurs, la Suisse pourrait offrir aux investisseurs vietnamiens des perspectives de développement dans des domaines tels que la finance, les biotechnologies, la mécanique de précision, l’industrie pharmaceutique, l’éducation et l’hôtellerie, tout en leur permettant d’envisager une expansion vers d’autres marchés européens. -VNA