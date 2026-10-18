Australie : un défilé inédit d’Ao dai dans les rues de Sydney

Sydney (VNA) - Les Ao dai, tuniques traditionnelles vietnamiennes aux mille couleurs, ont illuminé le 17 octobre les rues de Bankstown, à Sydney, lors d’un défilé inédit réunissant plus d’une vingtaine de membres de la communauté vietnamienne de toutes générations, dans le cadre du festival "Viet Soul 3".

Organisée pour la première fois par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO), cette manifestation a rapidement suscité la curiosité et l’admiration des passants et des habitants de ce quartier qui abrite l’une des plus importantes communautés vietnamiennes du pays.

Parti du théâtre Bryan Brown, le cortège a traversé l’esplanade de Bankstown Plaza et les abords de la gare ferroviaire avant de regagner son point de départ. Durant trois quarts d'heure, l'élégance de la tenue traditionnelle s’est détachée au cœur de l’animation du week-end, incitant de nombreux passants à s’arrêter, à saluer les participants et à immortaliser l'événement avec leurs téléphones portables.

La singularité de cette parade résidait dans sa dimension intergénérationnelle, rassemblant des enfants nés et scolarisés en Australie, des femmes établies à Sydney depuis de nombreuses années, des travailleurs expatriés ainsi que des personnes âgées venues du Vietnam rendre visite à leurs proches. Si chacun portait une trajectoire personnelle distincte, tous partageaient une fierté et une émotion palpables en arborant le costume emblématique de leur pays d'origine.

À l’issue de la marche, Le Thi Viet Hong a confié qu’elle arpentait régulièrement ces rues dans sa vie quotidienne, mais que c’était la toute première fois qu’elle s’y promenait vêtue d’un “Ao dai” aux côtés de ses compatriotes. Elle a exprimé son immense fierté d’avoir revêtu cette tenue traditionnelle aux côtés des jeunes générations et d’avoir suscité autant de regards bienveillants et admiratifs tout au long du parcours.

Si l’habit traditionnel ravive chez les aînés de précieux souvenirs de la terre natale, il devient pour les plus jeunes un moyen de découvrir et d’affirmer leur identité culturelle.

Participant pour la première fois à un tel défilé en tenue traditionnelle, la jeune Sydney Trân a exprimé sa fierté et la satisfaction de pouvoir représenter la culture vietnamienne.

D'après Nguyên Hoai Huong, membre de la VACEO, les organisateurs espéraient initialement mobiliser une cinquantaine de marcheurs, mais la dispersion géographique de la diaspora à Sydney a réduit l’effectif réel. Néanmoins, l’accueil chaleureux du public et l'engouement suscité ont largement dépassé les attentes, confirmant que l’“Ao dai” est une particularité de la patrie et demeure un vecteur d'expression culturelle privilégié auprès de la société d'accueil.

L’exposition de laques "Souvenirs d’enfance" de l’artiste Tu Quyên. Photo: VNA

Outre le spectacle d’arts traditionnels "Viet Soul 3 : L’empreinte des alluvions", l’événement a mis à l’honneur les arts plastiques avec l’exposition de laques "Souvenirs d’enfance" de l’artiste Tu Quyên, titulaire d’un master de l’Université de Mahasarakham et lauréate de nombreux prix artistiques. À travers la technique traditionnelle de la laque poncée, l’artiste a fait revivre les jeux d’autrefois et des scènes de la vie quotidienne, mêlant teintes chaudes, vermillon profond et rehauts d’or.

Le public a également pu découvrir 26 œuvres sélectionnées à l’issue d’un concours de peinture pour enfants, offrant un regard candide et pluriel sur l'identité vietnamienne, telle que la perçoit une génération qui grandit au croisement de deux cultures. -VNA

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