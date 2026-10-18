Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit la Première ministre du Liechtenstein

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 18 octobre à Hanoï la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre.

Saluant cette première visite officielle de haut niveau entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2008, le dirigeant vietnamien a souligné que ce déplacement, conjugué à la signature de l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), constituait une étape importante et posait des bases solides pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.

Le secrétaire général et président To Lam a salué les réalisations du Liechtenstein, pays affichant l’un des revenus par habitant les plus élevés au monde et une forte croissance du PIB, dont l’économie se distingue par une industrie manufacturière de haute technologie, un secteur bancaire et financier développé ainsi qu’un écosystème dynamique de l’innovation. Il a également salué le rôle actif du Liechtenstein dans la promotion du multilatéralisme, du libre-échange et de la recherche de solutions concertées aux défis mondiaux.

Présentant les orientations stratégiques du Vietnam, le dirigeant a réaffirmé la détermination de Hanoï à atteindre ses deux objectifs centenaires, notamment celui de faire du pays une nation développée à revenu élevé d’ici 2045. Il a rappelé que les sciences, les technologies, l’innovation, la transformation numérique et le développement du secteur privé constituaient des moteurs essentiels de la nouvelle phase de développement du pays. L’autonomie nationale, la résilience et le renforcement des relations internationales sont également considérés comme des piliers d’un développement rapide et durable.

Pour sa part, la Première ministre Brigitte Haas a salué l’hospitalité du peuple vietnamien et la beauté du pays. Elle a félicité le Vietnam pour être devenu un pays prospère, doté d’une industrie et d’une économie en plein développement sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Elle s’est dite impressionnée par le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région, ainsi que par son rythme de développement, qu’elle considère comme le plus rapide de la région actuellement.

La Première ministre a souligné que le resserrement des liens politiques ouvrait la voie à une coopération économique accrue, encourageant les entreprises des deux pays à multiplier les partenariats d'affaires et d'investissement, tout en exprimant également la volonté d’échanger et d’acquérir de l’expérience de développement de Hanoï.

Elle a affirmé que le Liechtenstein considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaitait approfondir davantage sa coopération à long terme avec le pays dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Elle s’est dite convaincue que la signature des deux accords entre les deux pays constituerait une base solide pour poursuivre le développement de leurs relations dans les années à venir, dans les domaines présentant un intérêt commun.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer les échanges à tous les niveaux et d’élargir la coopération afin de consolider la confiance politique et de valoriser la complémentarité économique des deux pays. Ils ont évoqué les possibilités de coopération dans les domaines de la finance, des sciences et technologies, de l’industrie de précision et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, en adéquation avec les atouts du Liechtenstein et les besoins du Vietnam.

La Première ministre Brigitte Haas a souligné la volonté du Liechtenstein de partager ses modèles et son expérience pour optimiser les capacités de production, améliorer l’efficacité économique et accroître la productivité.

Le dirigeant To Lam a appelé les deux parties à accélérer l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE, à renforcer les liens entre entreprises et à faciliter l’accès de leurs produits respectifs aux marchés des deux pays. Il a encouragé les entreprises liechtensteinoises à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans la finance verte, les hautes technologies, la mécanique de précision, l’automatisation et les équipements médicaux. Il a également préconisé de promouvoir les échanges culturels et artistiques ainsi que l’image des deux pays et de leurs peuples, afin de renforcer la compréhension mutuelle.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération au sein des Nations unies afin de contribuer conjointement à la paix et à la stabilité internationales.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a demandé à la Première ministre Brigitte Haas de transmettre au prince souverain Hans-Adam II son invitation à se rendre au Vietnam à une date qui lui conviendra. -VNA

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