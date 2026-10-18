Économie

Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin participe au Forum économique Vietnam-Suisse 2026

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de la Confédération suisse Guy Parmelin a participé, le 18 octobre à Hanoï, au Forum économique Vietnam-Suisse 2026, organisé dans la foulée de la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE.

Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin prononce un discours. Photo: VNA
Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin prononce un discours. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a participé et prononcé un discours, le 18 octobre à Hanoï, au Forum économique Vietnam-Suisse 2026, organisé dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam. Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, était également présent.

Organisé à la suite de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, le forum a réuni des représentants des autorités publiques, des entreprises et des secteurs industriels des deux pays.

Dans son discours, Guy Parmelin a souligné que 2026 revêtait une importance particulière, les deux pays célébrant le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. En cinq décennies et demie, le Vietnam et la Suisse ont bâti un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et une convergence croissante de leurs intérêts.

"D’abord diplomatique, notre relation est devenue un partenariat économique dynamique, reliant entreprises, investisseurs, chercheurs et entrepreneurs des deux pays", a-t-il déclaré. Malgré leur éloignement géographique, les deux économies sont, selon lui, de plus en plus étroitement liées.

La forte participation des entreprises au forum témoigne, selon lui, de l’importance des relations économiques bilatérales et de la volonté commune de les approfondir. Guy Parmelin a réaffirmé l’attachement de son pays à un ordre économique international fondé sur des règles, dans lequel les engagements sont respectés, les entreprises peuvent investir en confiance et tous les pays bénéficient de conditions de concurrence équitables. Il a également souligné que la coopération internationale était plus porteuse de résultats que l’isolement et que la prospérité reposait davantage sur les interconnexions que sur la fragmentation.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de près de 20 % en 2025 par rapport à 2024, pour atteindre près de 3,5 milliards de dollars. En 2024, les investissements directs suisses au Vietnam s’élevaient à environ 1,8 milliard de dollars, en hausse de 14 % sur un an.

Guy Parmelin a salué la contribution des entreprises suisses au développement industriel du Vietnam, au transfert de technologies, à la formation des compétences et à la création d’emplois. Il a également relevé la présence croissante des entreprises vietnamiennes sur les marchés internationaux. Les communautés d’affaires des deux pays constituent, selon lui, l’un des piliers les plus solides de leurs relations bilatérales..

Le président suisse a identifié d’importantes perspectives de coopération dans la transformation numérique, l’innovation, la production avancée, les sciences de la vie et la santé, les infrastructures durables et les technologies propres, domaines dans lesquels l’expertise suisse et le dynamisme vietnamien peuvent se compléter.

Il s’est particulièrement félicité de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE, qu’il a présenté comme un engagement stratégique allant au-delà des échanges commerciaux. Cet accord doit contribuer à renforcer la coopération économique, à accroître la sécurité juridique, à faciliter l’accès aux marchés et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises.

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Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, s'exprime. Photo: VNA

De son côté, le ministre Le Manh Hung a qualifié la conclusion de cet accord, au terme de 14 années de négociations et de 21 sessions de travail, d’avancée historique, témoignant de la volonté politique et des efforts soutenus des parties. Il a souligné que sa portée devrait se mesurer aux possibilités de coopération concrétisées et aux résultats commerciaux obtenus.

L’accord établit un cadre de coopération transparent et stable, avec des règles d’origine favorisant l’intégration des chaînes d’approvisionnement entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

Pour approfondir ce partenariat, le ministre a proposé de privilégier quatre axes de coopération. Le premier concerne le développement des chaînes d’approvisionnement, de la production et du commerce. Le deuxième porte sur la transition énergétique et la croissance verte, notamment à travers les réseaux électriques intelligents, les technologies propres et l’économie circulaire. Le troisième vise l’innovation, l’économie numérique, la santé et les sciences de la vie, grâce aux transferts de technologies et au renforcement de la recherche-développement. Enfin, le quatrième concerne la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment en s’inspirant du modèle suisse de formation professionnelle duale.

Le ministre a assuré que le Vietnam poursuivrait ses réformes institutionnelles, améliorerait son environnement d’investissement et accompagnerait les entreprises dans l’exploitation des opportunités offertes par l’accord. Il a enfin souligné que le succès de celui-ci ne se mesurerait pas au nombre de lignes tarifaires supprimées, mais aux projets réalisés, aux technologies transférées, aux chaînes d’approvisionnement créées et aux gains de compétitivité obtenus.-VNA

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