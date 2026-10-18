Politique

Sommets CLMV 12 et ACMECS 11 : le ministre des Affaires étrangères à la tête du comité d'organisation

La décision n° 1996/QD-TTg, signée le 16 octobre par le vice-Premier ministre Phan Van Giang, prévoit la création d’un comité d’organisation chargé de préparer et de coordonner le 12e Sommet CLMV et le 11e Sommet ACMECS, ainsi que les activités connexes prévues en 2026, sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Phan Van Giang a signé une décision portant création du comité d’organisation du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11).

En vertu de la décision n° 1996/QD-TTg, signée le 16 octobre 2026, ce comité est chargé de préparer et d’organiser les deux sommets, ainsi que les activités connexes prévues en 2026. Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, est nommé à la tête de ce comité.

Les vice-présidents du comité sont : le général de corps d'armée Pham The Tung, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Sécurité publique ; Nguyen Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères (en qualité de vice-présidente permanente) ; et Don Tuan Phong, vice-président du Bureau du gouvernement.

Le comité comprend également des représentants des ministères, des secteurs et des organismes concernés. En fonction de la situation et des besoins opérationnels, son président peut modifier ou compléter sa composition, sur proposition des ministères et organismes concernés. Il lui revient de répartir les missions entre les vice-présidents et les membres, d’établir le règlement intérieur et de décider de la mise en place d’un organe permanent ainsi que de sous-comités spécialisés. Il assume également la responsabilité générale de l’organisation des sommets, conformément aux plans approuvés par les autorités compétentes.

Le comité d'organisation se compose d'un organe permanent, basé au ministère des Affaires étrangères, et de cinq sous-comités dédiés respectivement à la sécurité et à la santé, aux infrastructures et à la logistique, au contenu, au protocole, ainsi qu'à la communication et à la culture. -VNA

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