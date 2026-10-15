La Malaisie vise 250 000 étudiants internationaux d’ici 2030

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie ambitionne d’accueillir quelque 250 000 étudiants internationaux d’ici 2030, tout en diversifiant leurs pays d’origine afin de renforcer son attractivité en tant que destination privilégiée pour l’enseignement supérieur.

Le 13 octobre, le ministre malaisien de l’Enseignement supérieur, Zambry Abd Kadir, a indiqué qu’environ 170 000 étudiants de 180 pays poursuivaient actuellement leurs études en Malaisie.

S’exprimant à l’issue du Sommet international des jeunes leaders de demain (iFuture 2026), organisé au World Trade Centre de Kuala Lumpur, il a souligné que cette diversité renforçait l’attrait du pays. Selon lui, les étudiants internationaux contribuent à hauteur d’au moins 16 milliards de ringgits (environ 4 milliards de dollars) par an à l’économie malaisienne, sans compter les retombées positives pour les entreprises locales.

Le ministère utilise par ailleurs le système MyMOHES pour suivre pendant trois ans le parcours professionnel des diplômés et évaluer leur situation en matière d’emploi.

Concernant iFuture, le ministre a indiqué que ce programme resterait une initiative phare visant à développer les compétences de leadership des étudiants malaisiens et étrangers. Les échanges avec des dirigeants nationaux leur permettent de renforcer leurs capacités de leadership et d’élargir leur vision internationale.

Organisé du 11 au 13 octobre sous le thème "Former les futurs leaders grâce à un leadership fondé sur les valeurs", iFuture 2026 a réuni 1 231 étudiants de 60 pays, dont 813 Malaisiens et 418 étudiants internationaux. -VNA