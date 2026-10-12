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Le Bazar de l'ASEAN 2026 met à l'honneur la diversité culturelle à New Delhi

Le Bazar de l'ASEAN 2026 a mis en lumière la diversité des cultures, de la gastronomie et de l'artisanat des pays membres de l'ASEAN ainsi que de l'Inde, pays hôte, favorisant ainsi l'amitié et les échanges entre les peuples du bloc et de la nation sud-asiatique.

Une famille indienne pose pour une photo avec des masques vietnamiens traditionnels lors du Bazar de l'ASEAN 2026 à New Delhi. Photo : VNA
Une famille indienne pose pour une photo avec des masques vietnamiens traditionnels lors du Bazar de l'ASEAN 2026 à New Delhi. Photo : VNA


New Delhi, 12 octobre (VNA) – Le Bazar de l'ASEAN 2026 a mis en lumière la diversité des cultures, de la gastronomie et de l'artisanat des pays membres de l'ASEAN ainsi que de l'Inde, pays hôte, favorisant ainsi l'amitié et les échanges entre les peuples du bloc et de la nation sud-asiatique.

Organisé le 10 octobre à New Delhi, l'événement a été mis sur pied par l'ambassade des Philippines, qui assure la présidence du Comité de l'ASEAN en Inde pour l'année 2026.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'ambassadeur des Philippines en Inde, Josel Ignacio, a déclaré que ce bazar permettait de faire découvrir les cultures et la cuisine des pays de l'ASEAN aux visiteurs indiens et internationaux, soulignant que la culture et la gastronomie constituent des moyens efficaces de rapprocher les peuples.

Le stand du Vietnam présentait des produits issus de différentes régions, soigneusement sélectionnés et disposés par le personnel de l'ambassade et leurs familles pour mettre en valeur la culture vietnamienne, apportant ainsi une touche distinctive au paysage culturel partagé entre l'ASEAN et l'Inde.

L'Inde a également exposé des objets artisanaux profondément imprégnés de l'identité sud-asiatique, marquant ainsi sa première participation avec un stand propre lors d'un bazar de l'ASEAN.

La gastronomie a constitué un autre attrait majeur, les visiteurs pouvant déguster des plats thaïlandais, laotiens, indonésiens et vietnamiens.

Jean-Marie et Olga Marie, des visiteurs français ayant déjà voyagé au Vietnam, ont confié apprécier particulièrement la cuisine vietnamienne et s'être rendus en priorité au stand culinaire du pays.

Le moment fort, le plus spectaculaire et le plus attendu de la foire, a été constitué par les spectacles de musique et de danse traditionnelles.

La scène du Bazar de l'ASEAN 2026 est devenue une véritable vitrine de talents, où les représentants des pays participants ont présenté les plus beaux aspects de leurs arts du spectacle traditionnels. Les danses gracieuses et les mélodies folkloriques des pays de l'ASEAN ont suscité de vifs applaudissements, tandis que les prestations énergiques de l'Inde ont animé la scène et captivé le public.

Tran Minh Nguyet, épouse du ministre-conseiller de l'ambassade du Vietnam à New Delhi, a déclaré que cet événement offrait l'occasion de promouvoir les échanges culturels, culinaires et humains, tout en renforçant la solidarité entre les nations de l'ASEAN, ainsi qu'entre l'ASEAN et l'Inde.- VNA

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#ASEAN #Bazar de l'ASEAN 2026 #New Delhi
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