La Thaïlande dévoile une stratégie d’IA à trois piliers

Bangkok (VNA) – La Thaïlande a présenté, le 12 octobre à Bangkok, une stratégie d’intelligence artificielle (IA) reposant sur trois piliers, destinée à créer davantage d’emplois et à soutenir les petites entreprises.

Présentée par le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, lors du forum « Small AI, Big Jobs » de la Banque mondiale à Bangkok, cette stratégie vise à intégrer l’IA dans les activités économiques, à former une main-d’œuvre qualifiée pour les nouvelles industries et à garantir un accès équitable aux technologies.

Le gouvernement thaïlandais a notamment intégré un assistant virtuel baptisé « Nok Krasib » à son application nationale de portefeuille électronique. Près d’un million de petits commerçants l’utilisent pour gérer leurs stocks et constituer un historique de transactions facilitant l’accès au crédit bancaire.

La Thaïlande cherche également à attirer davantage d’investissements dans les centres de données, le cloud computing et la fabrication de semi-conducteurs. Parallèlement, le programme « Skill Bridge » vise à former des travailleurs qualifiés.

Les autorités développent aussi l’interconnexion des données financières et des plateformes numériques publiques afin de mieux cibler les aides au revenu et les programmes de reconversion professionnelle.

Enfin, le gouvernement s’est engagé à réduire les coûts d’accès aux infrastructures informatiques pour les start-up locales et à renforcer la coopération internationale contre les escroqueries en ligne. -VNA