Politique

Khanh Hoa mise sur la technologie pour retrouver les restes des soldats tombés au combat

Khanh Hoa recourt notamment au radar à pénétration de sol pour améliorer l’efficacité des recherches de restes de soldats tombés au combat, dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits.

L’application des avancées scientifiques et technologiques ouvre de nouvelles pistes et améliore l’efficacité des recherches dans les zones au relief complexe, où les traces du champ de bataille ont été altérées. Photo : VNA
L’application des avancées scientifiques et technologiques ouvre de nouvelles pistes et améliore l’efficacité des recherches dans les zones au relief complexe, où les traces du champ de bataille ont été altérées. Photo : VNA



Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa renforce le recours aux sciences et aux technologies, en complément des méthodes de recherche traditionnelles, afin d’améliorer l’efficacité de la recherche et du rapatriement des restes des soldats tombés au combat, notamment dans les zones montagneuses difficiles d’accès où les traces des anciens champs de bataille ont été profondément modifiées par le temps.

Dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats tombés au combat, les forces compétentes de Khanh Hoa ont commencé, le 14 octobre, à utiliser un radar à pénétration de sol sur le terrain. Cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour les recherches dans les zones où la présence de restes de soldats est suspectée.

Selon le Commandement militaire de la province de Khanh Hoa, cet équipement, habituellement utilisé en géologie et pour l’exploration des ouvrages souterrains, permet de sonder le sous-sol, d’analyser les couches géologiques et de détecter les anomalies susceptibles de signaler des perturbations du terrain. Les données recueillies aident les équipes à délimiter les zones suspectes, à déterminer la profondeur des anomalies et à définir les zones de fouilles, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires aux prospections sur de vastes superficies.

Dans le secteur du col de Ru Ri, où 22 dépouilles de soldats avaient été découvertes et exhumées en 2012, l’équipe provinciale chargée de la recherche et du rapatriement des restes a également utilisé ce radar pour effectuer des prospections. Ces dépouilles appartenaient à des militaires du régiment Sao Vang, de la 90e compagnie de commandos et des forces armées locales. Après deux jours de balayage, l’appareil a permis de délimiter les zones présentant des anomalies, évitant ainsi des fouilles dispersées et limitant les risques de dommages aux biens des habitants et des entreprises. À ce jour, aucun reste de soldat n’a toutefois été découvert dans ce secteur. Les opérations sont temporairement suspendues afin de compléter les dossiers.

Parallèlement à l’utilisation de ces équipements, les recherches sur le terrain se poursuivent dans les zones difficiles d’accès, dès que les conditions météorologiques le permettent. Dans le secteur de Lang Tranh, au hameau de La A, commune de Phuoc Ha, les équipes provinciales, en coordination avec les autorités locales, ont traversé des cours d’eau et franchi des passages rocheux escarpés pour récupérer les restes de trois soldats dans une forêt reculée. À l’issue des opérations, les autorités locales et les forces participantes ont organisé une cérémonie de recueillement, avant de transférer les dépouilles au cimetière des soldats tombés au combat de Ninh Thuan, où elles seront conservées dans l’attente des cérémonies d’hommage et d’inhumation, conformément à la réglementation.

En matière d’identification, la province a également procédé à des prélèvements d’échantillons d’ADN dans sept cimetières de soldats tombés au combat. Les opérations d’exhumation prévues ont été achevées à 100 %, avec près de quatre mois d’avance sur le calendrier établi. À ce jour, Khanh Hoa a retrouvé et rapatrié les restes de 74 soldats tombés au combat.

Dans les prochains mois, le Commandement militaire provincial poursuivra l’exploitation des dossiers et des archives historiques, ainsi que le recueil de témoignages. Il continuera également à coordonner les opérations de prospection, de vérification et de délimitation des zones susceptibles d’abriter des sépultures collectives ou des fosses contenant des restes de soldats, afin d’y organiser de nouvelles recherches.

Malgré les transformations du terrain et l’effacement progressif des traces des anciens champs de bataille, les forces mobilisées poursuivent leurs recherches avec détermination, avec pour objectif de ramener les soldats tombés au combat auprès de leurs camarades, de leurs familles et de leur terre natale. Chaque dépouille retrouvée contribue à éclaircir le sort de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie et ravive l’espoir des familles qui attendent depuis de longues années de retrouver leurs proches. - VNA

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