Politique

Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale du Vietnam et le président de la Confédération suisse

Se tenant l’année du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse, cette rencontre contribue à consolider la confiance politique et à promouvoir le rôle de la coopération parlementaire dans l’approfondissement du Partenariat global entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam jouera pleinement son rôle législatif et de surveillance afin de bâtir un environnement d’affaires et d'investissement transparent, renforçant ainsi la confiance des entreprises et posant des bases solides pour une coopération à long terme avec la Suisse.C’est ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man lors de son entrevue le 18 octobre à Hanoï avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, en visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre.

Se tenant l’année du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse, cette rencontre contribue à consolider la confiance politique et à promouvoir le rôle de la coopération parlementaire dans l’approfondissement du Partenariat global entre les deux pays.Souhaitant la bienvenue au dirigeant suisse, le président de l'AN Tran Thanh Man a apprécié les résultats de ses séances de travail avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le Premier ministre Le Minh Hung.

Il a affirmé que l'organe législatif vietnamien soutient activement le renforcement de la coopération parlementaire pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau.Le plus haut législateur vietnamien a souligné que le pays s'efforce de perfectionner son système juridique et d'améliorer la compétitivité de son économie.

Dans le domaine économique, il a proposé à la Suisse d'accélérer les procédures de ratification de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) récemment signé. Il a encouragé les entreprises suisses à investir dans les infrastructures, le marché financier, et à partager leurs expériences en matière de centre financier international, de finance verte et de technologies financières.

Il a également suggéré d'intensifier le soutien pour renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes, de transférer des technologies et de coopérer dans les énergies propres, l'économie numérique et l'agriculture de haute qualité.

Il a également exprimé le souhait d’élargir la coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation, et proposé à la Suisse d’augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants vietnamiens et de faciliter les procédures de visa afin de promouvoir le tourisme et les échanges entre les peuples.

Il a proposé de renforcer les échanges entre les organes législatifs des deux pays, notamment leurs commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaire, les femmes parlementaires et les jeunes députés, ainsi que le partage d’expériences en matière d’État de droit, de réglementation des actifs numériques et de transition énergétique.

Il a également appelé à une coordination accrue au sein de l’Union interparlementaire (UIP) et de la Conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) et demandé au président suisse de transmettre son invitation aux dirigeants du Parlement suisse à se rendre au Vietnam à une date appropriée.De son côté, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a indiqué que son pays accordait une grande importance aux relations avec le Vietnam et que les deux pays disposaient encore d’un potentiel de coopération considérable.

Il a souligné la nécessité de concrétiser le Partenariat global par des projets communs ciblés et a invité la partie vietnamienne à préciser ses priorités de coopération afin que les deux pays concentrent leurs efforts sur les domaines retenus.Le dirigeant suisse a estimé que l’accord de libre-échange Vietnam-AELE donnerait un nouvel élan aux échanges bilatéraux, réaffirmant l’attachement au libre-échange face à la montée du protectionnisme.

Il a particulièrement souligné l’importance de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, notamment des indications géographiques, afin de préserver les droits et intérêts légitimes des entreprises.Guy Parmelin a également exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les énergies propres, les transports et la formation professionnelle, notamment en rapprochant les entreprises des établissements de formation.

Il a enfin soutenu le renforcement de la coopération parlementaire afin de favoriser les échanges d’expériences et la mise en œuvre de projets communs.Dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), il a proposé aux deux pays de coopérer dans la recherche, le développement et la commercialisation d’applications. Il a invité les dirigeants vietnamiens à participer au Sommet sur l’IA prévu à Genève en juin 2027, afin de promouvoir une coopération permettant à tous de bénéficier des progrès de cette technologie.

Les deux dirigeants ont convenu de maximiser le rôle de la coopération parlementaire pour concrétiser les orientations en résultats tangibles au service des citoyens et des entreprises. -VNA

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