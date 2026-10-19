Politique

Remise des prix du 6e Concours d’écriture politique sur la défense du fondement idéologique du Parti

Les dirigeants du Parti et de l'État ont remis 12 premiers prix (prix A), 22 prix B, 39 prix C, 74 prix d'encouragement et 18 prix récompensant de jeunes talents prometteurs, tandis que 16 collectifs ont reçu des satisfecit pour leur engagement remarquable.

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu (7e, droite) et Mme Bui Thi Minh Hoai (7e, gauche) décernent 12 premiers prix (prix A) aux auteurs et collectifs d'auteurs distingués. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu (7e, droite) et Mme Bui Thi Minh Hoai (7e, gauche) décernent 12 premiers prix (prix A) aux auteurs et collectifs d'auteurs distingués. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix de la 6e édition du Concours d’écriture politique sur la défense du fondement idéologique du Parti s’est déroulée dimanche soir du 18 octobre à Hanoï, en présence du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, et a fait l'objet d'une retransmission en direct sur la chaîne nationale VTV1.

Au cours de cet événement, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu et Mme Bui Thi Minh Hoai ont décerné 12 premiers prix (prix A) aux auteurs et collectifs d'auteurs distingués dans les catégories presse écrite, revues, radio et télévision. Parmi les articles récompensés figurent des réflexions de fond sur l’édification de communes et quartiers socialistes, la déconstruction des tentatives de désacralisation des figures révolutionnaires, les relations spéciales liant le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que la réfutation des allégations dénigrant le rôle du pays dans les initiatives de paix internationales. D'autres œuvres ont exploré la pensée économique du Président Hô Chi Minh, le statut stratégique des entreprises publiques, les exigences d'une croissance à deux chiffres, entre autres.

Les dirigeants du Parti et de l'État ont également remis 22 prix B, 39 prix C, 74 prix d'encouragement et 18 prix récompensant de jeunes talents prometteurs, tandis que 16 collectifs ont reçu des satisfecit pour leur engagement remarquable. Le jury a salué la mémoire militante du doyen des participants, Nguyen Dinh Khai, né en 1939 et membre du Parti à Hanoï, tout en saluant l'implication précoce de collégiens de Hai Phong nés en 2012 dans la catégorie vidéo.

L'Agence vietnamienne d’information (VNA) a elle-même été mise à l'honneur en remportant un prix C pour un article en langue russe et un prix d'encouragement pour un dossier d'analyse culturelle et historique diffusé sur son journal en ligne Vietnamplus.

vnanet-prix-1.jpg
L'Agence vietnamienne d’information (VNA) remporte un prix C et un prix d'encouragement. Photo: VNA

S'exprimant au nom du comité de pilotage, Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, s'est félicité du record historique établi par cette édition 2026, qui a enregistré 905.681 œuvres soumises, soit une hausse de 67,17 % par rapport à 2025. Saluant la solidité argumentative, la combativité théorique et la pertinence empirique des contributions, il a souligné la mobilisation de citoyens de toutes origines, des cadres de la diaspora et de contributeurs internationaux, témoignant d'une appropriation large et spontanée de l'impératif de protection de l'armature idéologique nationale.

À cette occasion, le comité de pilotage du concours a officiellement lancé la 7e édition du concours pour l'année 2027, appelant l’ensemble des comités du Parti, des ministères, des collectivités et des citoyens à poursuivre cet engagement avec créativité et constance. -VNA

#HNTW 4 #6e Concours d’écriture politique sur la défense du fondement idéologique du Parti #chaîne nationale VTV1
Suivez VietnamPlus

Congrès national du Parti

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Un représentant du Parti du travail du Mexique (PT) félicite l’ambassadeur Nguyen Van Hai pour son discours. Photo : Ambassade du Vietnam au Mexique.

Vietnam-Mexique : de nouvelles perspectives de coopération

Lors d’un séminaire international à Oaxaca, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Van Hai a présenté les acquis du Renouveau et les orientations de développement du Vietnam, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération avec le Mexique.

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique, jusqu’au 24 octobre. Ce déplacement vise à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA

Vietnam-Liechtenstein : renforcer la coopération et tirer parti des nouveaux accords

Lors de leur entretien à Hanoï, le 18 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la finance, des hautes technologies et de l’innovation, tout en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE et l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit la Première ministre du Liechtenstein

La visite de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, au Vietnam conjugué à la signature de l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), constitue une étape importante et pose des bases solides pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime. Photo: VNA

Stabilité macroéconomique et efficacité de l’action publique au cœur des priorités

Lors des discussions en groupes tenues le 18 octobre dans le cadre de la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, les députés ont souligné la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique, de mobiliser efficacement les ressources et d’accélérer l’innovation. Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à renforcer la discipline dans l’exécution des politiques publiques et à évaluer les responsables à l’aune des résultats concrets, afin de créer un nouvel élan de croissance en 2027.

L’événement « Da Nang-Copenhague : un parcours vert au bord du fleuve Han », organisé le 20 juin 2026 au parc APEC de Da Nang par le Comité populaire municipal, en coordination avec l’ambassade du Danemark au Vietnam, visait à renforcer les échanges et la coopération entre les deux parties en matière de développement urbain vert et durable. Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026). Photo: VNA

Vietnam-Danemark : donner un nouvel élan au partenariat à l’ère du développement

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Danemark, du 19 au 24 octobre, les deux pays entendent donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique vert, à l’heure où ils célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, en élargissant leur coopération dans le commerce, l’investissement, les énergies renouvelables et l’innovation.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire vietnamienne. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre du Liechtenstein

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé, le 18 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, une visite marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.