Remise des prix du 6e Concours d’écriture politique sur la défense du fondement idéologique du Parti

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix de la 6e édition du Concours d’écriture politique sur la défense du fondement idéologique du Parti s’est déroulée dimanche soir du 18 octobre à Hanoï, en présence du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, et a fait l'objet d'une retransmission en direct sur la chaîne nationale VTV1.

Au cours de cet événement, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu et Mme Bui Thi Minh Hoai ont décerné 12 premiers prix (prix A) aux auteurs et collectifs d'auteurs distingués dans les catégories presse écrite, revues, radio et télévision. Parmi les articles récompensés figurent des réflexions de fond sur l’édification de communes et quartiers socialistes, la déconstruction des tentatives de désacralisation des figures révolutionnaires, les relations spéciales liant le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que la réfutation des allégations dénigrant le rôle du pays dans les initiatives de paix internationales. D'autres œuvres ont exploré la pensée économique du Président Hô Chi Minh, le statut stratégique des entreprises publiques, les exigences d'une croissance à deux chiffres, entre autres.

Les dirigeants du Parti et de l'État ont également remis 22 prix B, 39 prix C, 74 prix d'encouragement et 18 prix récompensant de jeunes talents prometteurs, tandis que 16 collectifs ont reçu des satisfecit pour leur engagement remarquable. Le jury a salué la mémoire militante du doyen des participants, Nguyen Dinh Khai, né en 1939 et membre du Parti à Hanoï, tout en saluant l'implication précoce de collégiens de Hai Phong nés en 2012 dans la catégorie vidéo.

L'Agence vietnamienne d’information (VNA) a elle-même été mise à l'honneur en remportant un prix C pour un article en langue russe et un prix d'encouragement pour un dossier d'analyse culturelle et historique diffusé sur son journal en ligne Vietnamplus.

L'Agence vietnamienne d’information (VNA) remporte un prix C et un prix d'encouragement. Photo: VNA

S'exprimant au nom du comité de pilotage, Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, s'est félicité du record historique établi par cette édition 2026, qui a enregistré 905.681 œuvres soumises, soit une hausse de 67,17 % par rapport à 2025. Saluant la solidité argumentative, la combativité théorique et la pertinence empirique des contributions, il a souligné la mobilisation de citoyens de toutes origines, des cadres de la diaspora et de contributeurs internationaux, témoignant d'une appropriation large et spontanée de l'impératif de protection de l'armature idéologique nationale.

À cette occasion, le comité de pilotage du concours a officiellement lancé la 7e édition du concours pour l'année 2027, appelant l’ensemble des comités du Parti, des ministères, des collectivités et des citoyens à poursuivre cet engagement avec créativité et constance. -VNA

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