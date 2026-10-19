Politique

Le président suisse Guy Parmelin achève sa visite officielle au Vietnam

Le président suisse Guy Parmelin a achevé le 18 octobre sa visite officielle au Vietnam, marquée par le renforcement des relations bilatérales et la signature de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE.

Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo : VNA
Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et son épouse, Caroline Parmelin, ont quitté Hanoï dans la soirée du 18 octobre, achevant leur visite officielle au Vietnam, effectuée les 17 et 18 octobre à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et de son épouse.

Au cours de cette visite, le président suisse, son épouse et la délégation suisse de haut niveau ont déposé une gerbe et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a présidé la cérémonie d'accueil officielle, s'est entretenu avec le président Guy Parmelin et a offert un banquet en son honneur. Les deux dirigeants ont également assisté à l'échange de documents de coopération.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ont par ailleurs rencontré le président suisse.

Lors des entretiens et des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite du président suisse, organisée à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont souligné que le Vietnam accordait une importance constante à ses relations d'amitié et à sa coopération multiforme avec la Suisse, estimant que cette visite contribuait à concrétiser et à approfondir le Partenariat global établi en janvier 2025.

Le président Guy Parmelin a évoqué sa précédente visite au Vietnam en 2019 et s'est réjoui de constater le développement dynamique du pays. Il a félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations et remercié les autorités vietnamiennes pour leur accueil chaleureux. Il s'est félicité des progrès de la coopération bilatérale, marqués par une croissance annuelle de 7 % des échanges commerciaux au cours des quatre dernières années et une hausse de 8 % par an des investissements. Il a souligné que l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) offrirait aux entreprises de nouvelles possibilités de coopération, alors que plus de 100 entreprises suisses sont déjà présentes au Vietnam.

Les dirigeants des deux pays se sont félicités du développement des relations bilatérales depuis plus de cinquante ans et sont convenus de renforcer leur coopération dans le cadre du Partenariat global, tout en tirant parti des avantages de l'accord de libre-échange Vietnam-AELE.

Dans la soirée du 17 octobre, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont accompagné le président suisse Guy Parmelin et son épouse, Caroline Parmelin, lors d'une promenade autour du lac Hoan Kiem, où ils ont échangé avec des habitants. Les épouses des deux dirigeants ont également visité l'Université de pharmacie de Hanoï.

Le matin du 18 octobre, en présence du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, et les représentants des États membres de l'AELE ont officiellement signé l'accord de libre-échange Vietnam-AELE (VEFTA). Parmi les signataires figuraient Guy Parmelin, président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, Brigitte Haas, Première ministre et ministre des Affaires générales et des Finances du Liechtenstein, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ministre des Affaires étrangères d'Islande, et Astrid Bergmål, secrétaire d'État au ministère norvégien des Affaires étrangères

Dans l'après-midi, le président suisse Guy Parmelin a participé au Forum économique Vietnam-Suisse 2026, où il a prononcé une allocution. -VNA

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