Économie

Hô Chi Minh-Ville accueillera le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques

Le Sommet économique Vietnam-pays nordiques 2026, prévu le 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville, réunira des représentants gouvernementaux et des entreprises des deux parties afin de renforcer la coopération en matière d’investissement, de commerce et de transfert de technologies.

Lors du sommet, les participants prendront connaissance des dernières priorités de coopération définies par les deux parties pour la prochaine phase. Photo fournie par l’organisateur
Lors du sommet, les participants prendront connaissance des dernières priorités de coopération définies par les deux parties pour la prochaine phase. Photo fournie par l’organisateur



Hô Chi Minh-Ville, 19 octobre (VNA) – La Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam) organisera, le 29 octobre, le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques 2026. L’événement réunira une centaine de hauts représentants des gouvernements et des milieux d’affaires des pays nordiques et du Vietnam.

Les discussions porteront sur les conditions d’investissement, les capacités que les fournisseurs vietnamiens doivent développer, ainsi que sur les moyens d’approfondir la coopération entre les entreprises nordiques et vietnamiennes.

Selon la NordCham, la prochaine phase de croissance du Vietnam dépendra non seulement de sa capacité à attirer les investissements étrangers, mais aussi à les fidéliser, à encourager le réinvestissement et à renforcer les capacités nationales.

La chambre souligne que les entreprises nordiques, qui évoluent dans des marchés intérieurs relativement restreints et sont confrontées à des coûts énergétiques élevés ainsi qu’à des exigences réglementaires strictes, ont élaboré des modèles économiques axés sur la productivité, le respect des normes et la confiance.

Elle ajoute que les participants seront informés des nouvelles priorités de coopération définies par les deux parties pour la prochaine étape. Les entreprises nordiques et vietnamiennes examineront ensuite les implications concrètes de ces priorités en matière d’investissement, de commerce, de production et de transfert de technologies.

Thue Quist Thomasen, président de la NordCham Vietnam, a déclaré que le défi pour le Vietnam au cours de la prochaine décennie consisterait à attirer des investissements étrangers durables, à favoriser leur réinvestissement sur place et à renforcer les capacités nationales.

Il a précisé que la présence de longue date des entreprises nordiques au Vietnam témoignait de modèles économiques fondés sur la productivité et le respect des normes, plutôt que sur la seule compétitivité des coûts.

Soulignant que les relations politiques entre le Vietnam et les pays nordiques étaient plus solides que jamais, M. Thomasen a ajouté que ce sommet visait à traduire ces liens en une coopération économique et commerciale plus approfondie. – VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Sommet économique #Vietnam-pays nordiques
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Photo : VNA

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh confirme son statut d'une destination fiable pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à une croissance soutenue ces dernières années. Toutefois, en tant que grand centre national de l’industrie électronique, la ville ne se limite plus à attirer des capitaux en volume : elle s’emploie à mettre en place un écosystème capable d’accueillir une nouvelle génération d’investissements.

Ouverture de la Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026. Photo : VNA

La Foire de Diên Biên favorise le commerce entre le Vietnam, le Laos et la Chine

La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a ouvert ses portes dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, visant à stimuler la croissance économique, à promouvoir le commerce frontalier et à élargir les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans le Nord-Ouest.

Le Vietnam a présenté une large gamme de produits traditionnels aux entreprises américaines. Photo : VNA

Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis

Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.

Dix produits de technologies numériques présentés au Forum Vietnam-Australie sur l’investissement et la coopération dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Photo : VNA

Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur

En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et actuellement membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), prend la parole lors d’un événement à Zurich. Photo: VNA

Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives

À l’occasion de la visite officielle du président de la Confédération suisse Guy Parmelin au Vietnam, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tandis que la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux parties.

Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations

L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.