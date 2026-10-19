Hô Chi Minh-Ville accueillera le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques

Hô Chi Minh-Ville, 19 octobre (VNA) – La Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam) organisera, le 29 octobre, le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques 2026. L’événement réunira une centaine de hauts représentants des gouvernements et des milieux d’affaires des pays nordiques et du Vietnam.
Les discussions porteront sur les conditions d’investissement, les capacités que les fournisseurs vietnamiens doivent développer, ainsi que sur les moyens d’approfondir la coopération entre les entreprises nordiques et vietnamiennes.
Selon la NordCham, la prochaine phase de croissance du Vietnam dépendra non seulement de sa capacité à attirer les investissements étrangers, mais aussi à les fidéliser, à encourager le réinvestissement et à renforcer les capacités nationales.
La chambre souligne que les entreprises nordiques, qui évoluent dans des marchés intérieurs relativement restreints et sont confrontées à des coûts énergétiques élevés ainsi qu’à des exigences réglementaires strictes, ont élaboré des modèles économiques axés sur la productivité, le respect des normes et la confiance.
Elle ajoute que les participants seront informés des nouvelles priorités de coopération définies par les deux parties pour la prochaine étape. Les entreprises nordiques et vietnamiennes examineront ensuite les implications concrètes de ces priorités en matière d’investissement, de commerce, de production et de transfert de technologies.
Thue Quist Thomasen, président de la NordCham Vietnam, a déclaré que le défi pour le Vietnam au cours de la prochaine décennie consisterait à attirer des investissements étrangers durables, à favoriser leur réinvestissement sur place et à renforcer les capacités nationales.
Il a précisé que la présence de longue date des entreprises nordiques au Vietnam témoignait de modèles économiques fondés sur la productivité et le respect des normes, plutôt que sur la seule compétitivité des coûts.
Soulignant que les relations politiques entre le Vietnam et les pays nordiques étaient plus solides que jamais, M. Thomasen a ajouté que ce sommet visait à traduire ces liens en une coopération économique et commerciale plus approfondie. – VNA
Voir plus
APEC : Le Vietnam promeut une gouvernance responsable de l’intelligence artificielle
Un séminaire organisé les 19 et 20 octobre à Hô Chi Minh-Ville vise à renforcer les capacités des économies membres de l’APEC en matière de gestion de l’intelligence artificielle (IA), en favorisant une approche responsable, transparente et éthique fondée sur des normes adaptées à leurs conditions respectives.
L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères
Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.
Le gouverneur de la Banque d'État appelle à une baisse ciblée des taux d'intérêt
Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Duc An, a appelé les banques à réduire les taux d'intérêt des prêts en ciblant les secteurs prioritaires, sans compromettre la stabilité du système bancaire.
VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France
Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.
Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable
Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.
Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE
Bac Ninh confirme son statut d'une destination fiable pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à une croissance soutenue ces dernières années. Toutefois, en tant que grand centre national de l’industrie électronique, la ville ne se limite plus à attirer des capitaux en volume : elle s’emploie à mettre en place un écosystème capable d’accueillir une nouvelle génération d’investissements.
La Foire de Diên Biên favorise le commerce entre le Vietnam, le Laos et la Chine
La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a ouvert ses portes dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, visant à stimuler la croissance économique, à promouvoir le commerce frontalier et à élargir les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans le Nord-Ouest.
Le Vietnam prépare le développement du captage et du stockage du carbone
Le captage et le stockage du carbone offrent de nouvelles perspectives économiques au Vietnam, qui cherche à mieux exploiter son potentiel grâce à un cadre juridique adapté.
Vietnam – AELE : un accord commercial stratégique pour stimuler les échanges et l’investissement
L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE devrait ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement, de transfert technologique et de formation, tout en renforçant les liens économiques entre les deux parties.
Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis
Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.
Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur
En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir.
De l’exportation de masse à la maîtrise des chaînes de valeur agricoles et forestières
Malgré sa place de fournisseur majeur de produits agricoles et forestiers, le Vietnam doit renforcer sa maîtrise des technologies, des marques et des chaînes de valeur pour accroître la valeur ajoutée de ses exportations.
Produits aquatiques : des perspectives favorables pour les exportations en fin d’année
La hausse de la demande en fin d’année et la reprise des commandes offrent de nouvelles perspectives aux exportations vietnamiennes de produits aquatiques, qui visent plus de 12 milliards de dollars en 2026 malgré les pressions tarifaires et les exigences de traçabilité.
Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives
Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.
Vietnam-EFTA : un accord de libre-échange ouvre une nouvelle étape de coopération
Signé le 18 octobre à Hanoï, l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays de l’EFTA ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux, les investissements et la coopération technologique, avec un accent particulier sur la transition verte et le développement durable.
Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin participe au Forum économique Vietnam-Suisse 2026
À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de la Confédération suisse Guy Parmelin a participé, le 18 octobre à Hanoï, au Forum économique Vietnam-Suisse 2026, organisé dans la foulée de la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE.
Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives
À l’occasion de la visite officielle du président de la Confédération suisse Guy Parmelin au Vietnam, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tandis que la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux parties.
Le Vietnam entend développer ses relations commerciales avec de nouveaux marchés au Moyen-Orient
Le Vietnam entend renforcer ses échanges commerciaux avec de nouveaux marchés au Moyen-Orient, dont le Liban, en misant sur les opportunités d’investissement et le développement des partenariats entre entreprises des deux pays.
Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations
L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.
Le président de l'AN Tran Thanh Man souligne le rôle stratégique des services postaux dans l’économie numérique
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné la nécessité de moderniser la gestion des services postaux, en renforçant le contrôle a posteriori fondé sur les données, en simplifiant les procédures administratives et en réduisant les coûts de mise en conformité pour les entreprises.