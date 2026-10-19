Hô Chi Minh-Ville accueillera le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques





Hô Chi Minh-Ville, 19 octobre (VNA) – La Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam) organisera, le 29 octobre, le Sommet économique Vietnam-Pays nordiques 2026. L’événement réunira une centaine de hauts représentants des gouvernements et des milieux d’affaires des pays nordiques et du Vietnam.



Les discussions porteront sur les conditions d’investissement, les capacités que les fournisseurs vietnamiens doivent développer, ainsi que sur les moyens d’approfondir la coopération entre les entreprises nordiques et vietnamiennes.



Selon la NordCham, la prochaine phase de croissance du Vietnam dépendra non seulement de sa capacité à attirer les investissements étrangers, mais aussi à les fidéliser, à encourager le réinvestissement et à renforcer les capacités nationales.



La chambre souligne que les entreprises nordiques, qui évoluent dans des marchés intérieurs relativement restreints et sont confrontées à des coûts énergétiques élevés ainsi qu’à des exigences réglementaires strictes, ont élaboré des modèles économiques axés sur la productivité, le respect des normes et la confiance.



Elle ajoute que les participants seront informés des nouvelles priorités de coopération définies par les deux parties pour la prochaine étape. Les entreprises nordiques et vietnamiennes examineront ensuite les implications concrètes de ces priorités en matière d’investissement, de commerce, de production et de transfert de technologies.



Thue Quist Thomasen, président de la NordCham Vietnam, a déclaré que le défi pour le Vietnam au cours de la prochaine décennie consisterait à attirer des investissements étrangers durables, à favoriser leur réinvestissement sur place et à renforcer les capacités nationales.



Il a précisé que la présence de longue date des entreprises nordiques au Vietnam témoignait de modèles économiques fondés sur la productivité et le respect des normes, plutôt que sur la seule compétitivité des coûts.



Soulignant que les relations politiques entre le Vietnam et les pays nordiques étaient plus solides que jamais, M. Thomasen a ajouté que ce sommet visait à traduire ces liens en une coopération économique et commerciale plus approfondie. – VNA

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