Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur

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Hanoi (VNA) – En application de la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo en date du 22 décembre 2024, le développement de la science, de la technologie et la transformation numérique s’oriente désormais vers un alignement strict des ressources sur les besoins du terrain.

Qu’elles visent à élargir la coopération internationale sur les technologies clés, à intégrer les entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales ou à moderniser les services publics par le numérique, les avancées technologiques s’imposent comme un véritable moteur de développement, créant une valeur concrète pour l’ensemble de la société.

Élargissement la coopération internationale pour le développement technologique

En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir. Cette dynamique concrétise les ambitions d’innovation portées par la résolution n°57-NQ/TW du Politburo.

Le 12 octobre à Hanoi, le ministère des Sciences et des Technologies et l’Association des universitaires et experts vietnamiens en Australie (VASEA) ont organisé le Forum Vietnam-Australie sur l’investissement et la coopération dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Cet événement concrétise un protocole d’entente signé le 10 août 2026 à l’Université de technologie de Sydney afin de renforcer les synergies entre régulateurs, chercheurs, universités et investisseurs des deux pays.

Présentée lors du forum, la plateforme « V-bridge » — co-développée par le Département des technologies numériques et de l’IA, le groupe FPT et la VASEA — vise à connecter les entreprises et organisations des écosystèmes technologiques des deux pays. Les débats se sont recentrés sur la coopération dans l’IA, les semi-conducteurs et l’innovation afin de jeter des passerelles entre technologie et marché pour doper les investissements et accélérer la commercialisation des produits.

Le Vietnam dispose d’une forte demande en applications technologiques, soutenue par des ingénieurs et des entreprises qui se déploient activement à l’international, a souligné le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh. Face à cela, l’Australie excelle dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. En mutualisant ces atouts, les deux pays ambitionnent de co-développer de nouvelles technologies et de former des ressources humaines.

Pour stimuler la maîtrise technologique et la coopération internationale, le Centre d’incubation du Parc de haute technologie (SHTP-IC) et la structure singapourienne Silver Lion Enterprise Impact (SLEI) ont coorganisé l’événement « Startup PitchFest 2026 - Open Innovation Day » le 16 octobre. Ce rendez-vous s’est tenu dans le cadre de la 8e Conférence internationale annuelle du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.

Les huit start-up participant au forum évoluent dans des secteurs tells que l’intelligence artificielle, la robotique, l’Internet des objets et les technologies vertes. Au-delà de leur viabilité économique et technique, les start-up sont jugées par leur capacité à optimiser les ressources fournies après le programme. La priorité a été donnée aux entreprises détenant une propriété intellectuelle propre et des produits développés au Vietnam, capables de s’intégrer directement dans l’écosystème de recherche du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.

À l’issue du programme, le SHTP-IC et le SLEI sélectionneront les start-up les plus prometteuses pour intégrer un accélérateur en 2026. Ce tremplin facilitera leur mise en relation avec des partenaires et des investisseurs, tout en ouvrant les portes des marchés internationaux. Le premier jalon se jouera à Singapour, avec une participation clé à la Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH 2026).

Cette collaboration s’inscrit pleinement dans le partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour. Elle concrétise leur vision commune d’une connectivité technologique, tout en densifiant le réseau de liens entre entreprises, universités, instituts de recherche et investisseurs des deux pays.

L’intensification de la coopération entre les institutions nationales et internationales, les centres de recherche, les entreprises et les investisseurs s’avère stratégique. Elle permet d’élargir l’accès aux ressources tout en donnant aux entreprises vietnamiennes les moyens de développer des technologies fondamentales, d’affiner leurs produits et de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Cette démarche répond précisément aux objectifs de la résolution n°57-NQ/TW, en alignant le progrès scientifique, technologique et l’innovation sur les besoins de développement et la compétitivité de l’économie nationale.

Des technologies aux services publics efficaces

La transformation numérique ne prend tout son sens que lorsqu’elle apporte des bénéfices concrets aux citoyens en simplifiant leurs démarches et en facilitant leur accès aux services essentiels. En s’appuyant sur des initiatives locales agiles et l’intégration des nouvelles technologies dans leurs procédures, plusieurs localités traduisent progressivement dans les faits la résolution n°57-NQ/TW. Ce changement de modèle de prestation modernise l’administration publique pour la rendre plus efficace et inclusive.

La commune de Tiêu Cân est devenue, le 17 octobre, la première des 124 localités de la province de Vinh Long (Sud) à tester un modèle d’administration publique mobile. Baptisé «Samedi des procédures administratives : la transformation numérique au service des citoyens et des entreprises», ce programme a mobilisé les autorités provinciales directement sur le terrain pour guider, réceptionner et traiter les demandes des usagers.

Ce programme accélère la transition numérique locale en combinant simplification administrative et inclusion numérique. Il guide concrètement les usagers dans l’adoption des services publics en ligne, du paiement sans numéraire, de l’identité numérique (VNeID) et de la signature électronique. En parallèle, des opérateurs de télécommunications soutiennent les entrepreneurs pour référencer et promouvoir leurs spécialités régionales sur les plateformes de e-commerce, ouvrant ainsi de nouveaux débouchés commerciaux.

Cette approche démontre que la transformation numérique doit répondre à des besoins réels, et non se résumer au déploiement de plateformes technologiques. Sur le terrain, des agents proposent un accompagnement personnalisé, étape par étape, aux personnes âgées, aux citoyens déconnectés ou aux membres de la communauté ethnique khmère, avec une assistance dans leur propre langue si nécessaire. Grâce à cette approche humaine, les habitants surmontent plus facilement les barrières administratives et accèdent aisément aux services publics.

Sur l’île de Hon Chuôi, dans la province de Cà Mau, l’acculturation numérique se décline sur mesure. Le 16 octobre, le poste de garde-frontières local et la police de la commune de Sông Dôc ont accompagné 24 habitants dans la création de leur identité électronique et la prise en main de l’application VNeID. Les résidents ont également été formés à la prévention des fraudes en ligne et initiés à un dispositif de signalement des infractions par courriel.

Isolés à 18 milles marins du continent, les 65 foyers de l’île font face à de graves lacunes en transports et télécommunications, freinant leur accès aux services publics en ligne. Face à ce constat, un accompagnement direct et à domicile s’avère indispensable, permettant aux habitants de s’approprier les outils numériques tout en les armant contre les cyberrisques.

Dans la ville de Bac Ninh (Nord), son application « Assistant du citoyen » s’apprête à passer à l’échelle supérieure. Après avoir fait ses preuves dans six quartiers en traitant avec succès des milliers de dossiers, ce dispositif s’apprête à entrer dans une phase de déploiement pilote élargie et encadrée.

Grâce à ses fonctionnalités de numérisation, d’identification automatique des pièces et de vérification de la complétude des dossiers, l’outil transforme la gestion administrative. En automatisant le remplissage des formulaires, il élimine les saisies manuelles fastidieuses et réduit les risques d’erreurs pour les usagers, tout en allégeant considérablement la charge de travail des agents dans les centres à «guichet unique».

Selon les premiers résultats, l’assistance vocale est adoptée par 83,2 % des utilisateurs à Hiêp Hoa et plus de 60% à Bac Giang, avec un taux de satisfaction supérieur à 90%. Techniquement, les tests confirment que le système peuvent supporter environ 300 utilisateurs simultanés pour les tâches courantes et affiche un taux de réussite de 98,32% dans l’extraction d’informations textuelles. Fort de ce succès, la ville va lancer un programme pilote de trois mois, découpé en phases de 7 jours, qui s’étendra sur 20 à 30 communes et quartiers.

Ce modèle le prouve : la réussite de la transformation numérique repose sur un triptyque indissociable : innovation des services, montée en compétences de la population et déploiement de technologies adaptées. Car la technologie reste vaine sans un accès simplifié, un support réactif et des processus fluides.

Cette approche ancre concrètement la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW dans les réalités du terrain. En plaçant les citoyens et les entreprises au cœur du dispositif, elle érige l’efficacité des services en indicateur clé de performance. L’objectif est double : résorber la fracture numérique et garantir que chacun bénéficie pleinement des progrès de la science, de la technologie et de l’innovation. – VNA

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