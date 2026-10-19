Économie

Le Vietnam prépare le développement du captage et du stockage du carbone

Le captage et le stockage du carbone offrent de nouvelles perspectives économiques au Vietnam, qui cherche à mieux exploiter son potentiel grâce à un cadre juridique adapté.

Le développement des services de captage et de stockage du carbone (CCS) liés aux activités pétrolières et gazières représente une opportunité économique importante pour le Vietnam. Photo: VNA
Le développement des services de captage et de stockage du carbone (CCS) liés aux activités pétrolières et gazières représente une opportunité économique importante pour le Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le développement des services de captage et de stockage du carbone (CCS) liés aux activités pétrolières et gazières représente une opportunité économique importante pour le Vietnam. La finalisation des textes d'application de la Loi sur le pétrole et le gaz révisée devrait contribuer à attirer les investissements et à permettre au pays d'accéder au marché régional du CCS en Asie du Sud-Est, dont le potentiel est estimé à 40 milliards de dollars.

Selon Bui Dao Thai Truong, directeur général de Roland Berger Vietnam, le marché des services de CCS est un secteur émergent offrant de nombreuses opportunités. Le Vietnam accuse toutefois un retard par rapport à d’autres pays d'Asie du Sud-Est. La Malaisie et l'Indonésie ont déjà mis en place des cadres réglementaires en matière de CCS. Ces deux pays ont également lancé des projets de coopération dans le domaine du CCS et pris part au marché transfrontalier du carbone.

Le Vietnam dispose néanmoins d'atouts importants, notamment grâce à ses gisements pétroliers et gaziers épuisés, ses aquifères salins profonds et ses veines de charbon profondes, situés principalement dans le bassin du fleuve Rouge et la région des bassins de Cuu Long - Nam Con Son. L'utilisation d'anciens gisements pétroliers et gaziers, dont les données géologiques sont déjà disponibles, permettrait de réduire les risques géologiques et les coûts d'investissement.

Ha Van Tuan, vice-président permanent de la section de Hanoï de l'Association vietnamienne du pétrole et du gaz, souligne pour sa part que le CCS reste un domaine nouveau, au Vietnam comme dans le monde. Certaines dispositions ont été intégrées à la Loi sur le pétrole et le gaz révisée, mais elles restent générales et nécessitent encore des textes d'application. Le développement de ces activités suppose de résoudre plusieurs questions juridiques, techniques, financières et environnementales.

De son côté, Tran Quoc Viet, ancien président de PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP), souligne la nécessité de déterminer si le CCS doit être considéré comme une activité commerciale relevant des entreprises ou comme une mission nécessitant la participation et le soutien de l'État.

Sur le plan législatif, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur le pétrole et le gaz révisée le 23 août 2026, intégrant pour la première fois les activités de CCS liées au secteur pétrolier et gazier. En application de la décision n° 1852/QD-TTg du Premier ministre, datée du 25 septembre 2026, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré un projet de décret d'application.

Le projet de décret comprend un chapitre consacré au CCS (chapitre IX), avec huit articles portant notamment sur l'évaluation du potentiel de stockage du CO₂, la mise en œuvre des projets, la surveillance des installations et les mécanismes financiers.

Le projet de décret précise que les dépenses liées aux projets de CCS, notamment les études de potentiel, la conception et l'installation des équipements, le forage de puits d'injection et de surveillance, l'exploitation et le démantèlement des installations, peuvent être récupérées au titre des coûts des activités pétrolières et gazières, conformément à la loi. Les contractants doivent tenir une comptabilité distincte pour ces dépenses.

Concernant les recettes, le projet de décret prévoit que les revenus issus de la vente de crédits carbone serviront à couvrir les coûts des activités de CCS. Il prévoit également le partage des recettes excédentaires entre les contractants et l'État, selon les modalités fixées dans les contrats pétroliers. -VNA

#capture et stockage du carbone #Loi sur le pétrole et le gaz #An ninh năng lượng #NQ 70
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty. Photo : VNA

La BAD est prête à soutenir le Vietnam vers la neutralité carbonne d'ici 2050

Dans un contexte où la transition écologique s’impose comme une tendance incontournable à l’échelle mondiale, le Vietnam se trouve à un tournant décisif. En faisant de la croissance verte un levier stratégique de la réorganisation économique, le pays aspire à bâtir une économie durable, contribuant ainsi à la neutralité carbone et à la limitation du réchauffement climatique global.

Voir plus

Le Vietnam a présenté une large gamme de produits traditionnels aux entreprises américaines. Photo : VNA

Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis

Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.

Dix produits de technologies numériques présentés au Forum Vietnam-Australie sur l’investissement et la coopération dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Photo : VNA

Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur

En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et actuellement membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), prend la parole lors d’un événement à Zurich. Photo: VNA

Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives

À l’occasion de la visite officielle du président de la Confédération suisse Guy Parmelin au Vietnam, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tandis que la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux parties.

Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations

L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.

Do Phu Chinh, habitant du quartier d’O Quy Ho, a acclimaté et multiplié près de 100 variétés de roses anciennes, dont la précieuse variété locale de rose ancienne de Sa Pa. Photo : VNA

Sa Pa : un « royaume des roses anciennes » qui rapporte gros

À Sa Pa, dans la province de Lao Cai, Do Phu Chinh a transformé sa passion pour les roses anciennes en un modèle associant préservation des variétés locales, agriculture et tourisme, générant des revenus importants et créant des emplois pour la population locale.

Le Premier ministre Lê Minh Hung. Photo : VNA

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10 % en 2027

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10 % en 2027, après avoir enregistré une progression de 9,01 % au cours des neuf premiers mois de 2026, selon le rapport du gouvernement présenté à l’Assemblée nationale le 17 octobre à Hanoï.

Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026

Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an. Les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans. Ces résultats témoignent de l’attractivité de l’environnement d’investissement vietnamien, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des capitaux et de renforcer les transferts de technologies.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prend la parole lors de la cérémonie d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026. Photo : VNA

Le Premier ministre mise sur le rayonnement des marques pour doper l’économie

Porté par la ferme volonté de concrétiser ses deux objectifs stratégiques centenaires, le pays met le cap sur une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, appelant à transformer les marques vietnamiennes en un avantage concurrentiel stratégique pour l’économie nationale

Les intervenants lors de la session thématique consacrée à la coopération économique, à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Pétersbourg, le 16 octobre. Photo : VNA

Le commerce Vietnam-Russie face à un tournant structurel

Un rapport présenté à Saint-Pétersbourg souligne les perspectives de coopération économique entre le Vietnam et la Russie, tout en mettant en évidence les défis à relever pour porter leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.