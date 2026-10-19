Femmes vietnamiennes, actrices d’une nouvelle ère

Hanoï (VNA) – Tout au long de l’histoire nationale, les femmes vietnamiennes ont joué un rôle important dans l’édification et la défense de la Patrie, la préservation des valeurs culturelles nationales et le développement socio-économique.

Au fil du développement du pays, leur place et leur rôle se sont progressivement affirmés, leur permettant de valoriser leur intelligence, leurs compétences et leur aspiration à s’investir dans tous les domaines de la société.

Les femmes constituent depuis toujours une force importante de la nation, forte d’une longue tradition de résilience. Dès les premiers siècles de l’histoire, les insurrections des sœurs Trung et de dame Trieu sont devenues des symboles du patriotisme et de l’esprit indomptable des femmes vietnamiennes. Durant les guerres de libération nationale et de réunification du pays, elles ont été présentes sur de nombreux fronts, participant aux combats, assurant le soutien logistique, soignant les blessés et maintenant la production à l’arrière. Nombre d’entre elles ont consenti d’immenses sacrifices. Des figures emblématiques telles que Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau, Nguyen Thi Dinh et Nguyen Thi Binh, aux côtés de millions de femmes anonymes, ont incarné les qualités traditionnellement reconnues aux femmes vietnamiennes : « Héroïques, indomptables, loyales et dévouées ».

En temps de paix, cet héritage se perpétue dans le travail, la production, la recherche scientifique, la gestion publique et la vie sociale. Des campagnes aux villes, les femmes prennent une part active au développement de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des services, à la restructuration économique, à l’application des avancées scientifiques et technologiques ainsi qu’au renforcement des ressources humaines.

Sur le plan économique, elles sont de plus en plus nombreuses à investir le marché du travail, à développer des activités de production et à se lancer dans l’entrepreneuriat. Nombre d’entre elles créent et dirigent des entreprises, développent des coopératives agricoles et s’adaptent aux exigences de la transformation numérique.

Dans la vie politique, leur représentation progresse également, comme en témoigne la proportion de 30,26 % de femmes députées à l’Assemblée nationale lors de la 15e législature (2021-2026). Cette présence permet de mieux faire entendre leurs voix et de prendre en compte leurs intérêts dans l’élaboration des politiques publiques.

Parallèlement à leurs engagements professionnels et sociaux, les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie familiale, l’éducation des enfants et la préservation des valeurs culturelles. Elles œuvrent également à la construction de familles égalitaires et harmonieuses et s’investissent dans les initiatives de solidarité communautaire et de protection de l’environnement.

Reconnaissant leur rôle, le Parti et l’État vietnamiens s’attachent à perfectionner le cadre institutionnel et juridique afin de promouvoir l’égalité des sexes et de garantir les droits des femmes. La Constitution de 2013 consacre le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tandis que la Loi sur l’égalité des sexes de 2006 établit le cadre juridique en la matière.

Ces textes sont complétés par des dispositions relatives au travail, à l’assurance sociale et à la prévention et à la lutte contre les violences domestiques. La Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2021-2030 fixe des objectifs visant à réduire les disparités entre les sexes dans tous les domaines.

Sur le terrain, l’Union des femmes vietnamiennes joue un rôle essentiel dans la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement de ses membres, notamment pour renforcer leurs connaissances et leurs compétences, développer leurs activités économiques, construire des familles heureuses et participer à l’édification du Parti et des autorités publiques.

Dans cette nouvelle étape du développement national, marquée par l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale, les femmes s’affirment non seulement comme des bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi comme des actrices à part entière du développement. Cette ambition est au cœur du 14e Congrès national des femmes vietnamiennes pour le mandat 2026-2031, tenu les 17 et 18 juin 2026. Celui-ci vise à promouvoir l’innovation, la créativité, la maîtrise des connaissances, la confiance dans l’intégration internationale et l’aspiration au progrès des femmes vietnamiennes.

Les priorités définies portent notamment sur le renforcement des compétences numériques à travers le mouvement d’alphabétisation numérique pour tous, la promotion de familles répondant aux critères « 5 non, 3 propres, 3 sûres », le soutien à l’entrepreneuriat féminin ainsi que le renforcement du rôle de contrôle et de critique sociale de l’Union.

Actrices essentielles de la vie nationale, les femmes vietnamiennes continueront de prendre une part active au développement du pays. Le perfectionnement des politiques publiques, l’élargissement de l’égalité des chances et la valorisation de leur potentiel constituent des leviers importants pour mobiliser pleinement les ressources humaines au service d’un développement durable. Fortes de leur détermination, de leur intelligence, de leur sens des responsabilités et de leur aspiration au progrès, elles continueront à œuvrer pour l’édification d’un Vietnam prospère, civilisé et heureux dans cette nouvelle ère de développement.- VNA

​