Société

Lancement du Mois de mobilisation renforcée "Pour les pauvres" 2026

Le Vietnam a lancé, le 17 octobre à Hanoï, le Mois de mobilisation renforcée en faveur des pauvres 2026, à cette occasion, 225 organisations, entreprises et particuliers ont été distingués pour leurs contributions aux activités de protection sociale, tandis que plus de 366 milliards de dôngs ont été promis au Fonds central "Pour les pauvres".

- La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, et le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc honorent des organisations et des particuliers. Photo: VNA
- La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, et le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc honorent des organisations et des particuliers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a lancé, dans la soirée du 17 octobre, le Mois de mobilisation renforcée "Pour les pauvres" 2026. Placée sous le thème "Grande union nationale – Faire rayonner la solidarité et la fraternité", la cérémonie a également permis d’honorer les organisations et les individus ayant apporté une contribution significative aux activités de protection sociale au cours de la période 2024-2026.

Lors de la cérémonie, Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que, malgré les progrès importants accomplis par le pays entre 2024 et 2026, de nombreuses difficultés et épreuves avaient persisté. Les catastrophes naturelles, les tempêtes et les inondations, dont les évolutions sont devenues imprévisibles, ont frappé plusieurs régions, causant de lourdes pertes humaines et matérielles et affectant particulièrement les familles pauvres et les personnes en difficulté.

Face à ces épreuves, les traditions vietnamiennes de solidarité et d’entraide ont été pleinement mises à contribution. Grâce à l’attention du Parti et de l’État, ainsi qu’à la mobilisation des entreprises, des bienfaiteurs et des Vietnamiens du pays et de l’étranger, de nombreuses familles ont pu surmonter leurs difficultés et améliorer progressivement leurs conditions de vie.

La dirigeante a rappelé que, parallèlement à l’objectif d’une croissance économique rapide et durable, le Parti et l’État accordaient une attention particulière à l’amélioration des conditions de vie de la population et à la garantie du progrès et de l’équité sociales, notamment en faveur des pauvres et des groupes vulnérables, afin que personne ne soit laissé de côté. Elle a souligné que cette mission relevait non seulement de la responsabilité des pouvoirs publics et de l’ensemble du système politique, mais aussi de celle de chaque citoyen, organisation et entreprise.

À l’occasion de ce mois de mobilisation, elle a appelé les administrations, les entreprises, les bienfaiteurs ainsi que les Vietnamiens du pays et de l’étranger à poursuivre leurs efforts de solidarité en apportant des contributions concrètes, adaptées à leurs moyens.

La cérémonie a mis à l’honneur 225 entreprises, organisations et individus pour leurs contributions à la reconstruction après les catastrophes naturelles, au programme d’élimination des logements précaires et délabrés, à l’aide aux personnes démunies et vulnérables, aux activités de reconnaissance envers les personnes méritantes de la nation, ainsi qu’à diverses initiatives de protection sociale.

Plus de 30 organisations, entreprises et particuliers se sont déjà engagés à verser au Fonds central "Pour les pauvres" plus de 366 milliards de dôngs.

Les contributions peuvent être effectuées par virement bancaire au profit du Fonds central "Pour les pauvres", notamment auprès d’Agribank (compte n° 1401509509999), de BIDV (n° 509999), de VietinBank (n° V555) et de Vietcombank (n° V999). Les dons en dollars américains peuvent être versés sur le compte Vietcombank n° 1424209999 (code SWIFT : BFTVVNVX).

Les donateurs peuvent également effectuer un virement sur le compte du Trésor public n° 3761.0.9054386.91046 ou remettre directement leur contribution au siège du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, au 2e étage du bâtiment B, 46 rue Trang Thi, quartier de Cua Nam, à Hanoï.-VNA

#VNHP #Front de la Patrie du Vietnam #Mois de mobilisation renforcée #Pour les pauvres
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