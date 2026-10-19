VNeID propose plus de 77 fonctionnalités et 19 groupes de services publics en ligne

Hanoï (VNA) – L’application nationale d’identification électronique VNeID propose désormais plus de 77 fonctionnalités et a enregistré plus de 500 millions d’accès. Elle donne également accès à 19 groupes de services publics en ligne, ainsi qu’à des services dans les domaines de la santé, des transports et de la justice, a annoncé le 16 octobre le Département de la police chargé de la gestion administrative de l’ordre social (C06), relevant du ministère de la Sécurité publique.

Au 30 septembre, environ 768.000 consultations de données avaient été effectuées sur VNeID afin de vérifier les conditions d’éligibilité à certaines politiques publiques. Dans le même temps, plus de 14.700 dossiers relatifs à la résidence et certains dossiers de délivrance de passeports ont bénéficié d’une exonération de frais, permettant aux usagers d’économiser environ 232,6 millions de dôngs. Par ailleurs, 25 collectivités locales appliquent désormais la gratuité à certains services publics en ligne, une mesure qui devrait permettre aux particuliers et aux entreprises d’économiser environ 37 milliards de dôngs par an.

Ces avantages concrets encouragent les citoyens à fournir davantage de données et à donner leur avis aux autorités publiques. VNeID a ainsi enregistré 23,3 millions de transmissions d’informations sur des comptes de paiement, plus de 334.000 sur des permis de conduire, plus de 103.000 actes de naissance et plus de 70.000 informations relatives aux certificats de droit d’usage du sol.

Selon un représentant du C06, l’application compte entre 3 et 6 millions d’utilisateurs par jour. Environ 19,1 millions d’informations relatives aux comptes de sécurité sociale et aux comptes de paiement ont été intégrées, tandis que 87 % des citoyens disposent d’un compte bancaire.

Au total, les autorités ont délivré 86,4 millions de comptes d’identification électronique à des citoyens vietnamiens, 109.000 à des étrangers et 950.000 à des organisations. Parallèlement, la plateforme d’alphabétisation numérique populaire propose 170 formations, qui ont attiré plus de 3,6 millions de participants. La part des démarches administratives et des services publics effectués en ligne atteint désormais environ 49,7 %, soit cinq fois plus qu’auparavant. Le Vietnam a également gagné 15 places dans le classement mondial du développement de l’administration électronique, se hissant au 71e rang sur 193 pays par rapport à la période précédant la mise en œuvre du projet 06.

Selon le C06, plus de 20,6 millions de contributions ont été recueillies sur le projet de révision de la Constitution, près de 3,3 millions sur les projets de documents du 14e Congrès national du Parti et 2 millions sur le Code pénal, le Code de procédure pénale, la Loi sur les affaires immobilières et la Loi foncière.

Le ministère de la Sécurité publique a également travaillé avec les banques et les opérateurs de télécommunications pour vérifier les données biométriques et partager des informations. Environ 268,7 millions de dossiers bancaires et près de 149 millions de données relatives aux abonnements téléphoniques ont ainsi été transmis à la base de données nationale sur la population à des fins de normalisation. Ces mesures contribuent à lutter contre l’usurpation d’identité, les cartes SIM non enregistrées au nom de leurs utilisateurs et l’utilisation abusive d’informations personnelles.

Lors de la cérémonie des Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, le C06 a été récompensé pour la base de données nationale sur la population et la plateforme nationale d’identification électronique VNeID. Son directeur, le général Vu Van Tan, a également été distingué dans la catégorie « Dirigeant d’excellence en transformation numérique ». - VNA

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