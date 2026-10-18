Technologies stratégiques et services numériques : des avancées concrètes au Vietnam

Hanoï (VNA) - La Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 décembre 2024 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, se traduit progressivement par des mesures concrètes, adaptées aux besoins du développement.

​La promotion des technologies stratégiques figure parmi les grandes orientations de cette résolution, parallèlement à l’élargissement de l’accès aux services numériques dans les zones reculées et les régions où les infrastructures et les compétences numériques restent insuffisantes.

​Dans plusieurs localités, les ressources sont ainsi progressivement réorientées du simple soutien à la recherche vers le renforcement des capacités nécessaires à la maîtrise de technologies susceptibles d’avoir des retombées significatives sur l’économie et la société.

​À Hô Chi Minh-Ville, le projet visant à mettre en place un mécanisme de soutien à la création et au développement de centres de recherche répondant aux normes internationales (projet CoE) mobilise des ressources à long terme au profit d’organismes de recherche travaillant dans des domaines technologiques à fort potentiel.

​Pour les premières unités participant au projet, ces ressources se concrétisent par des programmes de recherche portant sur les matériaux avancés, les semi-conducteurs, les capteurs, l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la transformation numérique et la transition verte.

​L’Institut de technologies des matériaux avancés (AMTI), relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, bénéficie d’un financement de 85 milliards de dôngs pour mener des programmes de recherche sur les matériaux avancés. Ces travaux visent notamment à donner lieu à des publications scientifiques internationales, à des brevets et à des applications dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la santé.

​Les laboratoires de recherche du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP Labs) bénéficie, pour leur part, d’un financement de près de 96 milliards de dôngs pour devenir un centre spécialisé dans la transformation numérique et la transition verte. Leurs travaux portent notamment sur les semi-conducteurs, les capteurs intégrant l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, ainsi que sur les matériaux écologiques, les produits destinés à la santé et les piles à combustible.

​À Da Nang, les entreprises sont également incitées à renforcer leur participation à l’innovation technologique. En vertu de la Résolution n°33/2026/NQ-HĐND du Conseil populaire municipal, elles peuvent bénéficier d’un soutien pouvant atteindre trois milliards de dôngs par an pour leurs activités d’innovation technologique, dans la limite de deux projets par entreprise. Pour les projets relevant de domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les jumeaux numériques et la robotique, les aides à l’acquisition d’équipements peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts, voire 70 % lorsqu’un contrat de transfert de technologie est conclu.

Journée de la transformation numérique liée à la construction de hameaux intelligents dans la commune de Tan Hoa (Can Tho). Photo : VNA

Si le développement des technologies stratégiques constitue le socle des capacités technologiques nationales, le déploiement des services numériques au niveau local permet à la population de bénéficier directement des fruits de ce processus.

Dans la commune de Minh Ngoc, province de Tuyen Quang, où certaines zones montagneuses disposent encore d’un accès limité à Internet, les agents publics se rendent directement dans les villages pour guider les habitants dans l’utilisation des applications administratives et de l’identification électronique. Après plus d’un an d’activité, le centre de services administratifs publics de Minh Ngoc a reçu près de 3 000 dossiers, dont seulement huit déposés directement. La numérisation des dossiers à l’entrée a atteint 99,91 % et celle des résultats 100 %.

​Dans les zones frontalières de la province de Nghe An, les technologies numériques servent également à faciliter les échanges entre la population et les forces compétentes. Des codes QR installés dans les maisons de la culture et les lieux communautaires permettent aux habitants de transmettre rapidement et de manière confidentielle des informations, des images ou des signalements. Le modèle de "boîte aux lettres électronique anonyme" permet non seulement aux habitants de signaler plus facilement les infractions, mais aussi aux forces de gardes-frontières d’intervenir rapidement en cas d’incident, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières.

​Ces initiatives contribuent à concrétiser progressivement les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW, en permettant aux entreprises et aux organismes de recherche de mieux maîtriser les technologies et aux habitants, aussi bien en milieu urbain que dans les zones défavorisées, d’accéder plus facilement aux services numériques. -VNA