Économie

La Foire de Diên Biên favorise le commerce entre le Vietnam, le Laos et la Chine

La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a ouvert ses portes dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, visant à stimuler la croissance économique, à promouvoir le commerce frontalier et à élargir les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans le Nord-Ouest.

Ouverture de la Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026. Photo : VNA
Ouverture de la Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026. Photo : VNA

Diên Biên (VNA) – La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a été inaugurée dans la ville de Diên Biên Phu, dans la province septentrionale de Diên Biên, dans la soirée du 17 octobre, rassemblant un grand nombre d’entreprises et de coopératives nationales, ainsi que des délégations et des partenaires venus du Laos et de Chine.

L’événement a pour objectif de stimuler la croissance économique, de favoriser le commerce frontalier et de multiplier les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans la région.

Se tenant du 17 au 22 octobre, la foire réunit plus de 230 stands occupés par plus de 120 organisations et entreprises, nationales et étrangères. Elle constitue une plateforme idéale pour exposer et promouvoir des produits, mettre en relation l’offre et la demande, et rechercher des partenaires en vue du développement des marchés.

Les stands sont répartis en plusieurs zones : un espace commercial général réservé aux entreprises, coopératives et unités économiques familiales nationales ; un espace dédié aux produits de partenaires étrangers ; et une section présentant les produits emblématiques des communes et quartiers de la province de Diên Biên.

Plus de 200 stands sont alloués aux entreprises et producteurs nationaux, tandis que les autres sont occupés par des partenaires étrangers, notamment en provenance du nord du Laos, ainsi que de la ville de Pu’er et du district de Jiangcheng (province du Yunnan, en Chine).

Les produits exposés sont variés : produits agricoles, forestiers et halieutiques, denrées alimentaires et produits transformés, articles issus du programme «À chaque commune son produit » (OCOP), produits industriels ruraux remarquables, artisanat, objets issus de métiers traditionnels, biens de consommation, appareils électroménagers, vêtements, articles de mode et spécialités régionales.

La foire propose également des machines, des équipements électriques et électroniques, des systèmes de réfrigération, ainsi que des espaces dédiés à la promotion du tourisme et au potentiel d’investissement local.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lo Van Cuong, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Diên Biên, a souligné que cette foire ne constitue pas seulement un espace d’exposition et de présentation de produits, mais aussi une plateforme de mise en relation commerciale, permettant aux entreprises de promouvoir leurs marques, de rechercher des partenaires, de développer des réseaux de distribution et d’élargir leurs marchés.

Grâce à ces activités de promotion commerciale, la province espère renforcer les liens entre la production et la consommation, établir des chaînes de valeur durables et accroître la valeur des produits locaux, a-t-il déclaré.

La participation d’entreprises et de produits venus du Laos et de Chine offre également aux entreprises de Diên Biên et du Nord-Ouest davantage d’opportunités de mieux cerner la demande du marché, d’entrer en contact avec des distributeurs et d’échanger des informations sur la qualité des produits, les normes en vigueur et les modalités de coopération, a ajouté ce responsable.

Diên Biên vise une croissance de son produit intérieur brut régional de 11,02% en 2026. Pour atteindre cet objectif, la croissance au quatrième trimestre devra avoisiner les 14%, ce qui impose à la province d’exploiter efficacement ses leviers de développement, notamment en stimulant la demande des consommateurs, en élargissant les marchés et en attirant des investissements supplémentaires. La foire devrait donc générer des retombées positives pour l’économie locale, a-t-il précisé.

Bui Quang Hung, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a affirmé que cet événement offre aux entreprises du Vietnam, du Laos et de Chine l’occasion de se rencontrer, de mieux comprendre la demande et les normes du marché, et de jeter les bases de relations commerciales concrètes et durables.

Pour les entreprises et les coopératives de Diên Biên et des autres provinces du Nord-Ouest, cet événement constitue un accès direct à des partenaires et distributeurs, tant au niveau national que régional, leur permettant d’atteindre des marchés au-delà de leurs débouchés habituels, a-t-il souligné.

Bui Quang Hunga insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de la promotion du commerce transfrontalier. Plutôt que de limiter les activités aux simples échanges de marchandises aux postes-frontières, il convient de privilégier le développement d’un écosystème commercial intégré, englobant des zones de matières premières conformes aux normes, la transformation, la valorisation des marques, la logistique et le commerce électronique.

L’Agence vietnamienne de promotion du commerce continuera de collaborer avec la province de Diên Biên pour rapprocher l’offre et la demande, aider les entreprises à renforcer leur compétitivité et promouvoir le commerce électronique transfrontalier, a-t-il conclu.

Parallèlement à la foire, la Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026, réunissant la province de Diên Biên, la province du Yunnan et la province de Luang Prabang, se tient du 18 au 19 octobre.

L’association de la promotion commerciale et de la promotion des investissements permettra aux localités et aux entreprises d’approfondir les échanges sur leurs potentiels et leurs besoins en matière de coopération, d’explorer des opportunités d’investissement et de renforcer leurs liens dans les domaines où elles disposent d’atouts. – VNA

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