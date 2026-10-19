Économie

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA
Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

Verdun (VNA) - Le 16 octobre, dans la ville de Verdun, dans le département de la Meuse, au nord-est de la France, le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON a signé un acte de cession d’un terrain de 8 hectares destiné à la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique, pour un investissement initial de 20 millions d’euros (environ 22,4 millions de dollars).

Ce projet marque une étape importante dans la stratégie de développement de VIFON en Europe, avec le passage de l’exportation de produits à la production et à la distribution directes sur les marchés de consommation.

Porté par la société VIFON FRANCE SAS, créée en septembre 2026, le projet sera réalisé dans la zone industrielle de Souhesmes. Sur une superficie de 80 000 m², l’entreprise prévoit de construire un complexe comprenant un siège opérationnel, une usine de transformation alimentaire et un système logistique moderne, destiné à la production, au stockage et à la distribution en France ainsi que dans les autres pays de l’Union européenne (UE).

Prenant la parole à cette occasion, Tao Ngoc Tu, président et fondateur du groupe Tan-Viet VIFON, a indiqué que l’investissement dans une usine en France visait non seulement à accroître les capacités de production, mais aussi à mettre en œuvre une stratégie de développement à long terme sur les marchés internationaux sous une marque vietnamienne.

Fondé en 1963, VIFON exporte aujourd’hui ses produits vers plus de 100 pays. Le groupe est présent en Pologne depuis plus de 30 ans et a également étendu ses activités aux États-Unis et en Australie. En 2026, il a notamment établi des partenariats directs avec deux grandes enseignes françaises de distribution, Carrefour et E.Leclerc, ouvrant de nouvelles perspectives pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs français.

L’usine devrait se consacrer principalement à la fabrication de produits emblématiques de la cuisine vietnamienne, notamment le pho et les vermicelles de riz, destinés directement aux grandes enseignes de distribution françaises, telles que Carrefour et E.Leclerc. Par ailleurs, le projet prévoit un partenariat avec l’entreprise Sentai Asiancook pour créer un pôle de gastronomie asiatique et générer des emplois locaux.

Saluant la décision d’investissement des entreprises vietnamiennes, le maire de Verdun, Samuel Hazard, a estimé que ce projet constituait une occasion de stimuler le développement économique et de créer des emplois dans la région. Il a souligné que la Meuse bénéficiait d’une tradition industrielle, d’une main-d’œuvre expérimentée et d’une position favorable sur les axes commerciaux européens. Les autorités locales se sont engagées à coopérer avec l’entreprise et à faciliter la mise en œuvre du projet.

Le président du conseil départemental de la Meuse, Jérôme Dumont, a également salué cette initiative, mettant en avant les atouts du territoire en matière d’infrastructures de transport, de tradition industrielle, de transformation alimentaire et de main-d’œuvre qualifiée. Le département souhaite renforcer sa coopération à long terme avec les entreprises vietnamiennes, tant dans le cadre de ce projet que pour de futures opportunités d’investissement. Il a indiqué que la Meuse était disposée à proposer d’autres terrains à proximité de la gare Meuse TGV si les entreprises vietnamiennes souhaitaient développer davantage leurs activités à l’avenir.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné l’importance de promouvoir les investissements dans les deux sens. Selon lui, les entreprises françaises désireuses de développer leurs activités au Vietnam doivent renforcer leurs investissements dans le pays. De même, les entreprises vietnamiennes souhaitant conquérir les marchés français et européen doivent prendre l’initiative d’y établir des sites de production et des structures commerciales.

L’ambassadeur a également proposé d’organiser à Verdun et dans le département de la Meuse des activités de promotion de la culture et du potentiel économique du Vietnam, ainsi que d’envisager la tenue d’un forum d’entreprises l’année prochaine afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération et de valoriser les complémentarités entre les entreprises des deux pays. - VNA

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