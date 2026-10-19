Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE/OK

Bac Ninh confirme son statut de destination fiable pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à une croissance soutenue ces dernières années.

Bac Ninh confirme son statut d'une destination fiable pour les investissements directs étrangers, grâce à une croissance soutenue ces dernières années. Toutefois, en tant que grand centre national de l’industrie électronique, la ville ne se limite plus à attirer des capitaux en volume : elle s’emploie à mettre en place un écosystème capable d’accueillir une nouvelle génération d’investissements. L’objectif est d’améliorer la qualité des capitaux mobilisés, de faciliter leur intégration dans l’économie, de soutenir une croissance durable et de renforcer la position de la ville dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, Bac Ninh a attiré plus de 18,7 milliards de dollars d’investissements, toutes catégories confondues et en valeur convertie, dont près de 4 milliards de dollars d’investissement direct étranger. La ville a franchi le seuil symbolique des 100 milliards de dollars d’investissements cumulés. Les investissements directs étrangers y dépassent désormais 52 milliards de dollars, répartis entre plus de 3 700 projets provenant de 47 pays et territoires, dont plusieurs dans le secteur des semi-conducteurs.

Bac Ninh accueille également de nouveaux flux de capitaux liés aux technologies de l’information, à l’intelligence artificielle et aux puces électroniques.

Chan Yan Tao, directeur général adjoint de la société Micro Commercial Components Vietnam :

« Bac Ninh offre un environnement favorable aux investissements, des infrastructures industrielles et une chaîne d’approvisionnement relativement développées, ainsi qu’une forte concentration d’entreprises étrangères de haute technologie. Ces conditions permettent à Micro Commercial Components de poursuivre ses investissements et son développement à long terme à Bac Ninh, notamment avec le projet de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs actuellement en cours. L'entreprise évolue progressivement de la fabrication de composants électroniques vers des activités à plus forte intensité technologique et à plus grande valeur ajoutée, tout en renforçant l’automatisation, la numérisation de la gestion et ses capacités techniques.

Dans un contexte où la concurrence pour attirer les investissements directs étrangers entre dans une nouvelle phase, l’avantage d’une localité ne dépend plus uniquement du montant des capitaux obtenus. Il repose également sur sa capacité à préparer les infrastructures, les terrains et les procédures administratives afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, à accompagner l’expansion des entreprises étrangères et, surtout, à développer les liens avec les entreprises nationales.

Consciente de ces enjeux, Bac Ninh prend des mesures pour assurer une préparation coordonnée de ses infrastructures. La ville a planifié 72 zones industrielles couvrant près de 22 000 hectares, dont 39 ont déjà été créées. Son approvisionnement électrique est également renforcé par d’importantes capacités de production d’électricité solaire en toiture. Parallèlement, elle construit progressivement un écosystème industriel consacré aux semi-conducteurs.

La construction de nouvelles usines et la mise en service d’installations supplémentaires témoignent de la progression des investissements étrangers dans l’économie locale. Pour la prochaine étape, le succès de l’attraction des investissements directs étrangers ne se mesurera donc pas seulement à l’augmentation des capitaux mobilisés, mais aussi à leur adéquation avec les besoins de développement et à leur qualité.

L’enjeu sera de renforcer les liens avec les entreprises vietnamiennes et de générer davantage de valeur ajoutée pour l’économie de Bac Ninh comme pour celle du Vietnam. -VNA