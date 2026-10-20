Le Vietnam considère le Danemark comme un partenaire important dans sa nouvelle ère de développement

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Royaume du Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont participé, dans la soirée du 19 octobre (heure locale), à un banquet d’État offert par le roi Frederik X et la reine.



Prenant la parole lors du banquet, le roi Frederik X a évoqué les nombreux souvenirs heureux que sa famille garde du Vietnam. Il a également souligné son attachement personnel au pays.



Impressionné par le développement rapide du Vietnam, le roi Frederik X a souligné que le pays était devenu une destination attrayante pour les investisseurs, notamment les entreprises danoises qui y sont implantées. Au-delà des entreprises, les citoyens danois, en particulier les jeunes, sont également de plus en plus nombreux à voyager au Vietnam pour découvrir le pays.



Le roi Frederik X a rappelé qu’en 1971, alors que le Vietnam était encore en guerre et gravement dévasté, le Danemark avait été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec lui. Depuis lors, les relations bilatérales se sont développées rapidement.



Le Danemark et le Vietnam disposent chacun d’atouts spécifiques et peuvent accomplir davantage en unissant leurs efforts. L’expertise danoise en matière d’utilisation efficace de l’énergie, d’énergies renouvelables, d’activités maritimes et de gouvernance moderne des océans est déjà largement mise à profit au Vietnam, où le potentiel de coopération demeure considérable.



De son côté, le Vietnam possède une économie dynamique, une main-d’œuvre jeune et l’ambition de bâtir un pays puissant, prospère et durable. Il entend faire des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs de son développement afin de devenir une nation maritime forte.



Pour sa part, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a déclaré que sa visite au Danemark, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, suscitait une émotion particulière.



Il a indiqué avoir eu des échanges sincères et ouverts avec le roi et les dirigeants danois. Les deux parties ont partagé leurs visions, convenu de nombreuses idées et exprimé leur volonté commune de construire un avenir prometteur pour leur coopération.



Pour le peuple vietnamien, le Danemark demeure un ami sincère, fidèle et généreux. Le Vietnam apprécie profondément le soutien et l’aide apportés par le gouvernement et le peuple danois dans les périodes difficiles, ainsi que leur précieuse contribution à la reconstruction et au développement du pays.



Le dirigeant vietnamien a souligné que la famille royale danoise avait laissé une empreinte importante à chaque étape du développement des relations bilatérales. L’intérêt et le soutien du roi, de la reine et de la famille royale pour des domaines tels que la transition verte, le développement durable, la protection de l’environnement et des océans constituent également des points de convergence importants dans le parcours de coopération entre les deux pays.



Il a affirmé que, dans cette nouvelle ère de développement, le Vietnam considérait le Danemark comme un ami et un partenaire important avec lequel avancer ensemble. Le Vietnam souhaite élargir les perspectives de coopération avec le Danemark dans des domaines stratégiques pour notre époque, tout en poursuivant une coordination étroite au sein des Nations unies, dans le cadre de la coopération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE), ainsi que dans d’autres forums multilatéraux.



Les deux pays continueront de soutenir le multilatéralisme et de respecter le droit international. Le Vietnam souhaite que le roi, la famille royale, les dirigeants, les intellectuels, les universitaires, les experts et les milieux d’affaires danois poursuivent leur engagement aux côtés du Vietnam afin d’écrire de nouveaux chapitres prometteurs de la coopération durable entre les deux pays, a-t-il conclu. - VNA

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