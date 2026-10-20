Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr au Danemark

Copenhague (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné du roi Frédéric X de Danemark et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a visité lundi 19 octobre l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague, dans le cadre de sa visite d’État au Danemark.



Joachim Mathiesen, directeur de l’institut, a présenté aux invités vietnamiens l’histoire et les activités de recherche de l’établissement. Il a souligné qu’en tant que centre de recherche en physique de premier plan au sein de l’Université de Copenhague, l’institut est réputé pour ses contributions fondamentales à la physique atomique et à la mécanique quantique. Ses recherches actuelles portent sur des domaines de pointe, notamment les technologies quantiques, la physique des particules et l’astronomie.



Fondé en 1921 à l’initiative du célèbre physicien danois Niels Bohr, l’institut était initialement connu sous le nom d’Institut de physique théorique de l’Université de Copenhague. Il est devenu un centre mondial de référence en physique atomique et en mécanique quantique au cours des années 1920 et 1930, avant d’être officiellement rebaptisé «Institut Niels Bohr» en 1965.



L’institut mène des activités de recherche et de formation en physique, se distinguant notamment dans les domaines de la physique quantique, de la physique des particules, de l’astronomie, de la géophysique et de la climatologie, ainsi que de la biophysique. Il constitue aujourd’hui l’un des centres de recherche en physique les plus importants d’Europe du Nord.

Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague. Photo: VNA

Il joue également un rôle pionnier dans la coopération scientifique entre l’Université de Copenhague et le Vietnam, en se concentrant sur les liens de recherche, les échanges académiques et la formation de ressources humaines de haut niveau.



En juillet 2025, l’Académie internationale Niels Bohr (NBIA), rattachée à l’institut, a signé un protocole d’accord avec le Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, au Vietnam.



Cet accord vise à favoriser les échanges entre scientifiques, la recherche conjointe, l’organisation de conférences et d’ateliers, ainsi que la mise en place de programmes de formation doctorale. Des activités scientifiques conjointes devraient être organisées à l’ICISE en 2026, renforçant ainsi les liens entre les chercheurs du Danemark, du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est.



Au cours de cette visite, le secrétaire général et président Tô Lâm a parcouru les laboratoires de fabrication et d'informatique quantique de l’institut. – VNA