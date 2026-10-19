Vietnam-France : traduire les engagements politiques en projets concrets

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Hanoï (VNA) - La ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit, a rencontré des journalistes vietnamiens le 19 octobre à Hanoï, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.

Elle s’est réjouie de cette visite officielle, organisée quelques semaines seulement après celle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en septembre 2026. Elle a souligné que l’objectif prioritaire était de traduire rapidement les engagements pris par les dirigeants des deux pays en actions et projets de coopération concrets.

Les deux parties travaillent activement dans plusieurs domaines prioritaires, notamment le transport ferroviaire, la santé, la transition énergétique, les hautes technologies et la protection de l’environnement.​

Éléonore Caroit a cité la ligne 3 du métro de Hanoï comme un exemple emblématique de coopération efficace. Ce projet contribue à améliorer les transports publics et la qualité de vie des habitants, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Outre le transfert de technologies et la fourniture d’équipements modernes, la partie française accorde une attention particulière à la formation spécialisée afin de permettre au Vietnam de maîtriser pleinement les procédures d’exploitation et d’assurer une gestion durable des infrastructures.

Évoquant sa visite de projets énergétiques dans la province de Phu Tho le 18 octobre, la ministre a souligné que les financements et l’assistance technique français continueraient de contribuer au développement de la production d’électricité propre et aux efforts du Vietnam pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Elle a également insisté sur l’importance de l’autonomie stratégique pour les deux pays. La mise en œuvre de la lettre d’intention sur la coopération dans le domaine des minéraux critiques figure parmi les priorités. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Agence française de développement (AFD) travailleront en étroite coordination avec le Département vietnamien de la géologie et des minéraux, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour étudier et évaluer les réserves, ainsi que soutenir l’exploitation et la transformation durables des ressources minérales. Cette coopération vise à renforcer les capacités industrielles du Vietnam et à diversifier les chaînes d’approvisionnement en matières premières nécessaires à la transition énergétique.​

La ministre a par ailleurs salué la présence des entreprises françaises au Vietnam, estimant que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et l’accord de protection des investissements (EVIPA) favoriseraient de nouveaux investissements français dans les secteurs technologique, énergétique et industriel.

S’appuyant sur plus de trois décennies de coopération dans le domaine de la santé, qui ont permis de former plus de 3 000 médecins vietnamiens, la France souhaite élargir ses partenariats éducatifs aux sciences et technologies d’avenir, notamment l’intelligence artificielle (IA), les technologies quantiques et l’aérospatiale, grâce à des programmes de bourses, de doubles diplômes et au programme de recherche Hubert Curien "Hoa Sen".

Elle a également souligné le potentiel du programme de volontariat international en entreprise (VIE), qui favorise les échanges et les stages de jeunes professionnels et d’étudiants vietnamiens et français au sein des entreprises des deux pays.

Sur le plan culturel, Éléonore Caroit a salué la coopération entre experts et chercheurs pour préserver et valoriser le patrimoine. Elle a notamment cité le partenariat entre le Musée de la Victoire historique de Dien Bien Phu et le Mémorial de Caen, ainsi que la restitution par la France d’un tambour en bronze de la culture de Dong Son, illustrant leur engagement commun contre le trafic illicite de biens culturels.

À l’approche du 20e Sommet de la Francophonie, prévu au Cambodge en novembre, la ministre a souligné le rôle de passerelle joué par le Vietnam au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

​La ministre a souligné que, dans un contexte géopolitique complexe, l’OIF constitue un cadre multilatéral souple favorisant la paix, le dialogue et la coopération économique, notamment à travers le forum FrancoTech dédié aux entreprises. La France s’est engagée à soutenir le Vietnam dans le développement de l’enseignement du français dans les établissements publics et les instituts de recherche, afin d’en faire une "langue d’opportunités" ouvrant aux jeunes Vietnamiens des perspectives professionnelles internationales et entrepreneuriales. -VNA

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