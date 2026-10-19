Politique

Le Premier ministre et le président de l’AN rencontrent les députées de la 16e législature

À l’occasion du 96e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, des députées et des femmes cadres de l’AN, saluant leurs contributions au développement national et appelant à renforcer leur rôle dans les travaux parlementaires et la promotion de l’égalité des sexes.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man rencontrent les députées de la 16e législature. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man rencontrent les députées de la 16e législature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, les députées de la 16e législature et les cadres féminins du Bureau de l’AN, à l’occasion du 96e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (le 20 octobre).

Au nom du gouvernement et de la permanence de l’AN, le plus haut législateur leur a adressé ses vœux les plus chaleureux, transmettant également les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Il a souligné les contributions majeures des femmes à l’histoire nationale et au développement de l’AN. La 16e législature compte 150 députées, soit environ 30 % de ses membres, illustrant l’engagement du Vietnam en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des femmes.

vnanet_potal-chu-tich-quoc-hoi-va-thu-tuong-gap-mat-cac-nu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-9098459.jpg
Le président de l'AN Tran Thanh Man. Photo: VNA

Saluant les contributions des députées et des cadres féminins du Bureau de l’AN, il les a appelées à renforcer leur responsabilité et leurs compétences, notamment dans l’examen des projets de loi relatifs à la protection sociale, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et aux droits des femmes et des enfants.

Il les a également encouragées à rester proches des électeurs, à relayer leurs préoccupations, en particulier ceux des régions reculées, frontalières, insulaires et peuplées de minorités ethniques, et à faire preuve d’innovation et d’initiative pour contribuer au développement rapide et durable du pays.

Il a également rappelé la nécessité de mettre en œuvre les dix orientations et missions définies par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, pour le mouvement des femmes vietnamiennes pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Le gouvernement et la permanence de l’AN continueront de soutenir le travail des femmes.

Les députées ont affirmé leur volonté d’améliorer leurs compétences, de renouveler leur approche et de renforcer leur participation aux travaux parlementaires. Elles se sont engagées à rester à l’écoute de la population et à promouvoir des politiques concrètes en faveur des femmes, des filles, de l’égalité et du progrès social. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #députées de la 16e législature #Journée des femmes vietnamiennes
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Photo : VNA

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

Voir plus

La délégation des députés de Hanoï participe aux discussions en groupe. Photo: VNA

16e législature : examen des projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale

Lors de la deuxième session de la 16e législature, les députés ont examiné en groupes, le 19 octobre, les projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale, visant à institutionnaliser les orientations du Parti en matière de réforme judiciaire et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe au Monument à l’engagement international du Danemark

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague, en hommage aux personnes ayant sacrifié leur vie lors de missions internationales du Danemark.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors d’un débat en groupe dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature. Photo : VNA

Enchères immobilières : le législateur suprême réclame un tour de vis contre les ententes illicites

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à renforcer les garde-fous contre la collusion, les manipulations d’appels d’offres, le recours à des soumissionnaires fictifs et les retraits d’offres de dernière minute, alors que les députés examinaient un projet de loi amendée sur les ventes aux enchères de biens, lors de la deuxième session de la 16e législature.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), et le président suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Vietnam – Suisse : un nouvel élan stratégique pour le partenariat intégral

L’échange stratégique de haut rang entre le secrétaire général et président To Lam et le président suisse Guy Parmelin a ouvert des orientations structurantes pour le développement du partenariat intégral, y compris les échanges de délégations à tous les échelons et un approfondissement substantiel des canaux politiques et diplomatiques, commerciaux et d’investissement.

Deux drapeaux ouvraient la marche du cortège «Le Dragon qui revient» alors qu’il pénétrait dans le Trung Hiêu Duong. Photo : VNA

Vietnam-République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un avenir durable

L’événement d’échange international « Quy Long » (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale — située dans l’actuelle province de Bac Ninh — pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Un représentant du Parti du travail du Mexique (PT) félicite l’ambassadeur Nguyen Van Hai pour son discours. Photo : Ambassade du Vietnam au Mexique.

Vietnam-Mexique : de nouvelles perspectives de coopération

Lors d’un séminaire international à Oaxaca, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Van Hai a présenté les acquis du Renouveau et les orientations de développement du Vietnam, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération avec le Mexique.

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique, jusqu’au 24 octobre. Ce déplacement vise à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA

Vietnam-Liechtenstein : renforcer la coopération et tirer parti des nouveaux accords

Lors de leur entretien à Hanoï, le 18 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la finance, des hautes technologies et de l’innovation, tout en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE et l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit la Première ministre du Liechtenstein

La visite de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, au Vietnam conjugué à la signature de l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), constitue une étape importante et pose des bases solides pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.