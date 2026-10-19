Le dirigeant To Lam décoré de l’Ordre de l’Éléphant, la plus haute distinction du Danemark

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’est vu décerner, le matin du 19 octobre (heure locale), l’Ordre de l’Éléphant par le roi Frederik X. Il s’agit de la plus haute distinction honorifique danoise, décernée aux membres de la famille royale et aux chefs d’État étrangers.

Ému de recevoir cette prestigieuse décoration royale, le dirigeant To Lam a exprimé son souhait de dédier cet honneur au peuple vietnamien, aux générations de Vietnamiens et de Danois qui ont jeté les bases et cultivé l’amitié bilatérale au cours des 55 dernières années, ainsi qu’à celles qui œuvrent aujourd’hui à ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a souligné que cette distinction lui rappellerait toujours l’affection et l’amitié que la famille royale et le peuple danois portent au Vietnam, ainsi que la responsabilité de préserver et de valoriser l’héritage commun bâti par plusieurs générations.

La remise de l’Ordre de l’Éléphant par le roi Frederik X, à l’occasion de cette visite d’État et du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026), revêt une profonde signification politique et diplomatique. Elle témoigne de l’estime portée au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et de l’importance que la famille royale danoise accorde aux relations avec le Vietnam.

En 55 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et le Danemark ont développé une amitié et une coopération solides, passant d’un partenariat traditionnel pour le développement à un Partenariat global en 2013, puis à un Partenariat stratégique vert en 2023. La remise de l’Ordre de l’Éléphant lors de cette visite vient saluer ce parcours de coopération et renforcer les liens entre les dirigeants et les peuples des deux pays. -VNA