Politique

Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe au Monument à l’engagement international du Danemark

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague, en hommage aux personnes ayant sacrifié leur vie lors de missions internationales du Danemark.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague. Photo: VNA

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et la reine Mary du Danemark, ont déposé une gerbe, le matin du 19 octobre (heure locale), au Monument à l’engagement international du Danemark situé dans l'enceinte de la forteresse du Kastellet, à Copenhague.

Ce monument témoigne de la reconnaissance de l’État et du peuple danois envers les personnes ayant participé à des missions internationales, contribué à leur réalisation ou y ayant perdu la vie depuis 1948.

Sur place, le dirigeant To Lam et le roi Frederik X ont passé en revue la garde d’honneur. À l’issue de la cérémonie solennelle de dépôt de gerbe, les deux dirigeants, accompagnés de leurs épouses respectives, ont observé une minute de silence en mémoire des personnes ayant perdu la vie lors de missions internationales menées par le Danemark.

En 2007, le gouvernement danois a décidé de construire ce monument afin de rendre hommage aux militaires, aux policiers et aux agents des services publics ayant participé à des missions internationales depuis 1948 et de commémorer leurs contributions et leurs sacrifices.

Inauguré en 2011, ce monument est principalement construit en granit. Il accueille les cérémonies commémoratives et les dépôts de gerbes de la famille royale, du gouvernement et des forces armées danoises. Il est également ouvert au public, qui peut s’y recueillir en hommage aux personnes ayant contribué aux opérations internationales en faveur de la paix, de la sécurité et de l’aide humanitaire. -VNA

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