Le président de l’AN du Vietnam rencontre la Première ministre du Liechtenstein

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 19 octobre après-midi, à Hanoï, la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam.

Le plus haut législateur a salué cette visite, qu’il a qualifiée de jalon important, susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, établies en 2008. Il s’est félicité de l’entrevue de Brigitte Haas avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que de son entretien avec le Premier ministre Le Minh Hung, exprimant l’espoir que ces rencontres contribueraient à donner un nouvel élan à une coopération bilatérale concrète et efficace.

Soulignant les atouts du Liechtenstein dans les domaines de la finance et des hautes technologies, ainsi que son niveau de revenu par habitant parmi les plus élevés au monde, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations avec la Principauté et souhaitait les approfondir.

Il a salué la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi que de l’accord visant à éviter la double imposition entre le Vietnam et le Liechtenstein. Ces textes constituent, selon lui, des cadres juridiques importants pour faciliter les échanges commerciaux, les investissements et les activités de production. Il a réaffirmé la volonté de l’AN du Vietnam de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique afin de créer un environnement favorable aux investisseurs étrangers, notamment liechtensteinois.

Le président de l'AN Tran Thanh Man a appelé à valoriser les complémentarités des deux économies et à renforcer la coopération dans l’industrie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Sur le plan parlementaire, il a proposé d’intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau, ainsi que la coopération entre commissions spécialisées, jeunes parlementaires et femmes parlementaires. Il a également plaidé pour le partage d’expériences législatives, le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux et le renforcement de la coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, en particulier l’Union interparlementaire (UIP). Il a enfin réaffirmé la disponibilité du Vietnam à servir de passerelle entre le Liechtenstein et l’ASEAN.

De son côté, Brigitte Haas a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Elle a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et qualifié sa visite de première d’un chef de gouvernement liechtensteinois dans le pays de jalon important pour les relations bilatérales. Elle a estimé que les deux accords signés offriraient un cadre favorable au développement des échanges économiques, commerciaux et des investissements.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre le renforcement de leurs relations d’amitié et de coopération, de mettre pleinement à profit les accords signés, d’intensifier les échanges parlementaires et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, au bénéfice des peuples des deux pays. -VNA