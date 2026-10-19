Politique

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam rencontre le roi Frederik X

À Copenhague, le 19 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré le roi Frederik X et la reine Mary, dans le cadre de leur visite d’État au Danemark.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly (gauche) rencontrent le roi Frederik X et la reine Mary, dans le cadre de leur visite d’État au Danemark. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly (gauche) rencontrent le roi Frederik X et la reine Mary, dans le cadre de leur visite d’État au Danemark. Photo: VNA

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré, le 19 octobre à Copenhague, le roi Frederik X et la reine Mary.

Le roi Frederik X a chaleureusement accueilli le dirigeant To Lam et son épouse, soulignant que cette visite coïncidait avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).

Le haut dirigeant vietnam s’est réjoui d’effectuer sa première visite d’État au Danemark et a remercié le roi, la reine et la famille royale pour leur accueil chaleureux. Il leur a transmis les salutations et les meilleurs vœux des dirigeants vietnamiens.

Il a félicité le Danemark pour ses réalisations en matière de développement et salué ses efforts pour bâtir un pays prospère et moderne, offrant une qualité de vie élevée et figurant parmi les pays à l’avant-garde du développement vert, de l’innovation et de la protection sociale. Il s’est dit convaincu que, sous le règne du roi Frederik X, grâce aux efforts du gouvernement et du peuple danois, le Danemark poursuivrait son développement prospère et continuerait de jouer un rôle important en Europe et dans le monde.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-9098264.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly (gauche) rencontrent le roi Frederik X et la reine Mary. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec le Danemark, l’un de ses partenaires importants en Europe du Nord. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien danois depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1971, notamment dans la reconstruction, le développement national, le Renouveau, l’intégration internationale et la transition verte.

Les deux dirigeants ont salué l’évolution positive des relations bilatérales, notamment depuis l’établissement du partenariat global en 2013 et du partenariat stratégique vert en 2023. La coopération économique, commerciale et dans le domaine de l’investissement n’a cessé de se développer. Des entreprises danoises telles que LEGO, Pandora et Carlsberg sont présentes au Vietnam, où elles développent leurs activités et contribuent activement au développement socio-économique, à la création d’emplois, au transfert de technologies ainsi qu’à une croissance verte et durable.

Le dirigeant vietnamien a souligné le rôle important du roi Frederik X dans le développement des relations bilatérales. Les visites du souverain au Vietnam en 2011, alors prince héritier, puis en 2022, aux côtés de Mary, alors princesse héritière, à la tête d’une délégation d’entreprises danoises venue promouvoir la coopération dans la transition verte, ont contribué à dynamiser les relations bilatérales et préparé le terrain pour l’établissement du partenariat stratégique vert en 2023. Il a exprimé sa gratitude au roi, à la reine et à la famille royale danoise pour leur attachement aux relations entre les deux pays et leur contribution à leur développement.

Le roi Frederik X a partagé l’avis du dirigeant vietnamien sur la nécessité de valoriser les complémentarités entre les deux économies et d’intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transition énergétique, de l’économie verte et maritime, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général et président vietnamien a souhaité que le roi continue d’encourager les entreprises et les organisations danoises à renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité le roi Frederik X et la reine Mary à effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de constater les profondes transformations du pays et l’approfondissement continu des relations bilatérales.

Les deux dirigeants et leurs épouses se sont déclarés convaincus que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Danemark continueraient de se renforcer, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe au Monument à l’engagement international du Danemark

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague, en hommage aux personnes ayant sacrifié leur vie lors de missions internationales du Danemark.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas. Photo: VNA

Le président de l’AN du Vietnam rencontre la Première ministre du Liechtenstein

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 19 octobre à Hanoï la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam. Les deux parties ont souligné l’importance des accords de libre-échange et de non-double imposition récemment signés et convenu de renforcer leur coopération économique et parlementaire.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man rencontrent les députées de la 16e législature. Photo: VNA

Le Premier ministre et le président de l’AN rencontrent les députées de la 16e législature

À l’occasion du 96e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, des députées et des femmes cadres de l’AN, saluant leurs contributions au développement national et appelant à renforcer leur rôle dans les travaux parlementaires et la promotion de l’égalité des sexes.

La délégation des députés de Hanoï participe aux discussions en groupe. Photo: VNA

16e législature : examen des projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale

Lors de la deuxième session de la 16e législature, les députés ont examiné en groupes, le 19 octobre, les projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale, visant à institutionnaliser les orientations du Parti en matière de réforme judiciaire et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors d’un débat en groupe dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature. Photo : VNA

Enchères immobilières : le législateur suprême réclame un tour de vis contre les ententes illicites

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à renforcer les garde-fous contre la collusion, les manipulations d’appels d’offres, le recours à des soumissionnaires fictifs et les retraits d’offres de dernière minute, alors que les députés examinaient un projet de loi amendée sur les ventes aux enchères de biens, lors de la deuxième session de la 16e législature.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), et le président suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Vietnam – Suisse : un nouvel élan stratégique pour le partenariat intégral

L’échange stratégique de haut rang entre le secrétaire général et président To Lam et le président suisse Guy Parmelin a ouvert des orientations structurantes pour le développement du partenariat intégral, y compris les échanges de délégations à tous les échelons et un approfondissement substantiel des canaux politiques et diplomatiques, commerciaux et d’investissement.

Deux drapeaux ouvraient la marche du cortège «Le Dragon qui revient» alors qu’il pénétrait dans le Trung Hiêu Duong. Photo : VNA

Vietnam-République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un avenir durable

L’événement d’échange international « Quy Long » (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale — située dans l’actuelle province de Bac Ninh — pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Un représentant du Parti du travail du Mexique (PT) félicite l’ambassadeur Nguyen Van Hai pour son discours. Photo : Ambassade du Vietnam au Mexique.

Vietnam-Mexique : de nouvelles perspectives de coopération

Lors d’un séminaire international à Oaxaca, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Van Hai a présenté les acquis du Renouveau et les orientations de développement du Vietnam, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération avec le Mexique.

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique, jusqu’au 24 octobre. Ce déplacement vise à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA

Vietnam-Liechtenstein : renforcer la coopération et tirer parti des nouveaux accords

Lors de leur entretien à Hanoï, le 18 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la finance, des hautes technologies et de l’innovation, tout en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE et l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit la Première ministre du Liechtenstein

La visite de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, au Vietnam conjugué à la signature de l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), constitue une étape importante et pose des bases solides pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.