Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam rencontre le roi Frederik X

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré, le 19 octobre à Copenhague, le roi Frederik X et la reine Mary.

Le roi Frederik X a chaleureusement accueilli le dirigeant To Lam et son épouse, soulignant que cette visite coïncidait avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).

Le haut dirigeant vietnam s’est réjoui d’effectuer sa première visite d’État au Danemark et a remercié le roi, la reine et la famille royale pour leur accueil chaleureux. Il leur a transmis les salutations et les meilleurs vœux des dirigeants vietnamiens.

Il a félicité le Danemark pour ses réalisations en matière de développement et salué ses efforts pour bâtir un pays prospère et moderne, offrant une qualité de vie élevée et figurant parmi les pays à l’avant-garde du développement vert, de l’innovation et de la protection sociale. Il s’est dit convaincu que, sous le règne du roi Frederik X, grâce aux efforts du gouvernement et du peuple danois, le Danemark poursuivrait son développement prospère et continuerait de jouer un rôle important en Europe et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly (gauche) rencontrent le roi Frederik X et la reine Mary. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec le Danemark, l’un de ses partenaires importants en Europe du Nord. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien danois depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1971, notamment dans la reconstruction, le développement national, le Renouveau, l’intégration internationale et la transition verte.

Les deux dirigeants ont salué l’évolution positive des relations bilatérales, notamment depuis l’établissement du partenariat global en 2013 et du partenariat stratégique vert en 2023. La coopération économique, commerciale et dans le domaine de l’investissement n’a cessé de se développer. Des entreprises danoises telles que LEGO, Pandora et Carlsberg sont présentes au Vietnam, où elles développent leurs activités et contribuent activement au développement socio-économique, à la création d’emplois, au transfert de technologies ainsi qu’à une croissance verte et durable.

Le dirigeant vietnamien a souligné le rôle important du roi Frederik X dans le développement des relations bilatérales. Les visites du souverain au Vietnam en 2011, alors prince héritier, puis en 2022, aux côtés de Mary, alors princesse héritière, à la tête d’une délégation d’entreprises danoises venue promouvoir la coopération dans la transition verte, ont contribué à dynamiser les relations bilatérales et préparé le terrain pour l’établissement du partenariat stratégique vert en 2023. Il a exprimé sa gratitude au roi, à la reine et à la famille royale danoise pour leur attachement aux relations entre les deux pays et leur contribution à leur développement.

Le roi Frederik X a partagé l’avis du dirigeant vietnamien sur la nécessité de valoriser les complémentarités entre les deux économies et d’intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transition énergétique, de l’économie verte et maritime, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général et président vietnamien a souhaité que le roi continue d’encourager les entreprises et les organisations danoises à renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité le roi Frederik X et la reine Mary à effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de constater les profondes transformations du pays et l’approfondissement continu des relations bilatérales.

Les deux dirigeants et leurs épouses se sont déclarés convaincus que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Danemark continueraient de se renforcer, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde. -VNA

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