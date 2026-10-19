Politique

La Première ministre du Liechtenstein achève avec succès sa visite officielle au Vietnam

Au terme de sa visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, a quitté Hanoï le 19 octobre, après des entretiens et rencontres avec les principaux dirigeants vietnamiens. Cette visite, la première d’un membre du gouvernement liechtensteinois au Vietnam, a permis de renforcer le dialogue bilatéral et de promouvoir la coopération économique, financière, scientifique et technologique.

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas et son homologue vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA
La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas et son homologue vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, a quitté Hanoï dans la soirée du 19 octobre, au terme de sa visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung.

Durant son séjour, elle a déposé une gerbe au mausolée du Président Hô Chi Minh et au Mémorial des héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son.

Elle a été reçue par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie d’accueil officielle et s’est entretenu avec elle. À l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de l’accord de non-double imposition entre les deux pays. La dirigeante liechtensteinoise a également rencontré le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué cette visite, première visite officielle de haut niveau entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2008.

Réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec le Liechtenstein, les dirigeants vietnamiens ont salué les atouts de la Principauté dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la finance et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Ces secteurs présentent des complémentarités avec les priorités de développement du Vietnam et offrent des possibilités de renforcer les liens entre le Vietnam, l’ASEAN et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Les dirigeants vietnamiens ont salué la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE, au terme de 14 années de négociations et de 21 cycles officiels, ainsi que celle de l’accord de non-double imposition avec le Liechtenstein. Ces accords devraient faciliter les activités des entreprises, réduire les droits de douane et les obstacles commerciaux, améliorer l’accès aux marchés et stimuler les investissements, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité des deux pays.

Remerciant le Vietnam pour son accueil chaleureux, la Première ministre Brigitte Haas a souligné l’importance de cette visite, qui constitue une première pour un membre du gouvernement liechtensteinois et ouvre de nouvelles perspectives de dialogue et de coopération internationale. Saluant les réalisations, le potentiel de croissance et la position stratégique du Vietnam, elle a exprimé le souhait d’élargir les relations bilatérales et de tirer pleinement parti de nouveaux accords.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations, de renforcer les mécanismes de coopération et de développer les liens dans les domaines complémentaires de la finance, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et des hautes technologies. Elles favoriseront également les échanges entre administrations, instituts de recherche, universités et entreprises, ainsi que la recherche conjointe, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines qualifiées. S’appuyant sur l’expérience du Liechtenstein, elles approfondiront enfin leur coopération en matière de gestion de fonds d’investissement, de gestion d’actifs, d’activités bancaires et de marchés des capitaux.

Les deux pays ont également convenu d’accélérer la ratification de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE et d’en promouvoir la mise en œuvre dès son entrée en vigueur. Ils renforceront leur coopération dans la transition verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique.

Le 18 octobre, en présence du dirigeant To Lam, la Première ministre Brigitte Haas, également ministre des Finances du Liechtenstein, avait participé à la signature de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, a flâné dans les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem et découvert plusieurs activités dans la capitale. Elle a également visité le Musée de l’Assemblée nationale du Vietnam et le site historique national spécial du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. -VNA

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