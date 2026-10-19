Jeux paralympiques asiatiques 2026 : Nguyen Thi Ngoc Thuy décroche le bronze au lancer du javelot

Tokyo (VNA) - L’athlète vietnamienne Nguyen Thi Ngoc Thuy a remporté la médaille de bronze au lancer du javelot féminin, catégorie F54, aux Jeux paralympiques asiatiques 2026, organisés à Aichi-Nagoya, au Japon.

Avec un jet à 12,16 m, elle a terminé troisième avec 469 points Raza. L’Iranienne Elham Salehi a remporté l’or avec 16,44 m et 845 points, tandis que sa compatriote Masoumeh Tourani a obtenu l’argent avec 14,99 m et 735 points. La Koweïtienne Malak Ali s’est classée quatrième avec 10,61 m.

Cette médaille de bronze vient enrichir le palmarès de l’athlétisme paralympique vietnamien. Plus tôt dans la journée, l’haltérophile Le Van Cong avait décroché l’argent chez les hommes de moins de 49 kg, offrant au Vietnam sa première médaille de ces Jeux.

Les Jeux paralympiques asiatiques 2026 se tiennent du 18 au 24 octobre et réunissent des athlètes de 45 pays et territoires dans 18 disciplines. -VNA