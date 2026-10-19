Culture-Sports

Jeux paralympiques asiatiques 2026 : Nguyen Thi Ngoc Thuy décroche le bronze au lancer du javelot

L’athlète vietnamienne Nguyen Thi Ngoc Thuy a décroché le bronze au lancer du javelot féminin F54 aux Jeux paralympiques asiatiques 2026, à Aichi-Nagoya, au Japon, avec un lancer de 12,16 m. Il s’agit de la deuxième médaille vietnamienne de la journée, après l’argent remporté par l’haltérophile Le Van Cong.

Tokyo (VNA) - L’athlète vietnamienne Nguyen Thi Ngoc Thuy a remporté la médaille de bronze au lancer du javelot féminin, catégorie F54, aux Jeux paralympiques asiatiques 2026, organisés à Aichi-Nagoya, au Japon.

Avec un jet à 12,16 m, elle a terminé troisième avec 469 points Raza. L’Iranienne Elham Salehi a remporté l’or avec 16,44 m et 845 points, tandis que sa compatriote Masoumeh Tourani a obtenu l’argent avec 14,99 m et 735 points. La Koweïtienne Malak Ali s’est classée quatrième avec 10,61 m.

Cette médaille de bronze vient enrichir le palmarès de l’athlétisme paralympique vietnamien. Plus tôt dans la journée, l’haltérophile Le Van Cong avait décroché l’argent chez les hommes de moins de 49 kg, offrant au Vietnam sa première médaille de ces Jeux.

Les Jeux paralympiques asiatiques 2026 se tiennent du 18 au 24 octobre et réunissent des athlètes de 45 pays et territoires dans 18 disciplines. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Jeux paralympiques asiatiques #bronze #lancer du javelot
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