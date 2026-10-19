Accélérer la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE dès 2027

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Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré le 18 octobre à Hanoï le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, en visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre. Les discussions ont porté sur l’accélération de la ratification de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), la promotion des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines.

Le ministre Le Manh Hung a souhaité la bienvenue à Guy Parmelin, également et chef du Département fédéral de l'Économie, de la Formation et de la Recherche, et à sa délégation à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (11 octobre 1971-2026). Il a salué l’achèvement des négociations de l’accord le 2 juillet 2026, après plus de 14 ans et 21 cycles de négociations officielles, ainsi que sa signature le 18 octobre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

La Suisse est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’AELE. Selon les données suisses, les échanges bilatéraux ont atteint environ 3,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de près de 26 %. D’après les douanes vietnamiennes, ils se sont élevés à 806,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une progression de 6,9 %. Au 30 septembre 2026, la Suisse comptait 247 projets d’investissement en cours au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 2,5 milliards de dollars, la plaçant au 20e rang parmi les 154 pays et territoires investisseurs.

Le ministre vietnamien a affirmé que son ministère, en coordination avec les organismes concernés, soumettrait rapidement au gouvernement le plan de mise en œuvre de l’accord et les textes juridiques nécessaires à son application. Il a appelé les deux parties à faire régulièrement le point sur l’avancement des procédures de ratification et les membres de l’AELE, dont la Suisse, à les achever au plus tôt afin de permettre l’entrée en vigueur de l’accord dès début 2027.

Pour permettre aux entreprises des deux parties de tirer rapidement parti des opportunités offertes par l’accord, Le Manh Hung a proposé de renforcer la diffusion d’informations sur celui-ci, notamment auprès des petites et moyennes entreprises (PME), d’orienter les programmes de soutien de la Suisse et de l’AELE vers sa mise en œuvre et d’examiner une coopération en matière de règles d’origine, de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et d’obstacles techniques au commerce (OTC). Il a réaffirmé que le Vietnam, en tant que partenaire responsable, respecterait pleinement ses engagements, notamment en matière de propriété intellectuelle.

Afin de doubler les échanges bilatéraux d’ici 2030, conformément à l’objectif fixé par les dirigeants des deux pays, le ministre a appelé la Suisse à faciliter l’accès de ses marchés aux produits agricoles, aquatiques et agroalimentaires transformés vietnamiens, à encourager ses grands réseaux de distribution à accroître leurs achats de produits vietnamiens et à poursuivre son soutien aux entreprises vietnamiennes par l’intermédiaire du Programme suisse de promotion des importations (SIPPO) et du projet SwissTrade.

Il a également encouragé les entreprises suisses à investir davantage dans les secteurs où elles disposent d’atouts et où le Vietnam a des besoins, notamment la mécanique de précision, l'industrie de sous-, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures commerciales et la logistique.

Le Vietnam entend par ailleurs accélérer la finalisation de l’accord bilatéral de coopération au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris, mettre en œuvre le programme de coopération au développement économique 2025-2028 du Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO) et élargir la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, les usines intelligentes et la gestion des marchés de produits dérivés.

Guy Parmelin a remercié le Vietnam et le ministère de l’Industrie et du Commerce pour leur accueil et salué le rôle de ce dernier dans les négociations de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE. Il a affirmé que la Suisse accélérerait la procédure de ratification, encouragerait ses entreprises à investir et à développer leurs activités au Vietnam et poursuivrait sa coopération avec le pays dans le cadre des programmes du SECO.

Les deux parties ont également évoqué la révision de leur accord bilatéral de promotion et de protection des investissements ainsi que le renforcement de la coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment les PME et la formation professionnelle.

À l’issue de la rencontre, elles sont convenues de maintenir des échanges réguliers sur l’avancement des procédures d’approbation et de ratification de l’accord et de concrétiser les axes de coopération évoqués, afin d’approfondir le partenariat global Vietnam-Suisse. -VNA

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