Économie

Accélérer la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE dès 2027

Le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) accélèrent les négociations en vue de mettre en œuvre leur accord de libre-échange dès 2027, afin de renforcer les échanges commerciaux, d’élargir l’accès aux marchés et de promouvoir une coopération économique plus approfondie.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung (gauche) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: moit.gov.vn.jpg
Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung (gauche) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: moit.gov.vn.jpg

Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré le 18 octobre à Hanoï le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, en visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre. Les discussions ont porté sur l’accélération de la ratification de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), la promotion des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines.

Le ministre Le Manh Hung a souhaité la bienvenue à Guy Parmelin, également et chef du Département fédéral de l'Économie, de la Formation et de la Recherche, et à sa délégation à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (11 octobre 1971-2026). Il a salué l’achèvement des négociations de l’accord le 2 juillet 2026, après plus de 14 ans et 21 cycles de négociations officielles, ainsi que sa signature le 18 octobre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

La Suisse est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’AELE. Selon les données suisses, les échanges bilatéraux ont atteint environ 3,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de près de 26 %. D’après les douanes vietnamiennes, ils se sont élevés à 806,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une progression de 6,9 %. Au 30 septembre 2026, la Suisse comptait 247 projets d’investissement en cours au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 2,5 milliards de dollars, la plaçant au 20e rang parmi les 154 pays et territoires investisseurs.

Le ministre vietnamien a affirmé que son ministère, en coordination avec les organismes concernés, soumettrait rapidement au gouvernement le plan de mise en œuvre de l’accord et les textes juridiques nécessaires à son application. Il a appelé les deux parties à faire régulièrement le point sur l’avancement des procédures de ratification et les membres de l’AELE, dont la Suisse, à les achever au plus tôt afin de permettre l’entrée en vigueur de l’accord dès début 2027.

Pour permettre aux entreprises des deux parties de tirer rapidement parti des opportunités offertes par l’accord, Le Manh Hung a proposé de renforcer la diffusion d’informations sur celui-ci, notamment auprès des petites et moyennes entreprises (PME), d’orienter les programmes de soutien de la Suisse et de l’AELE vers sa mise en œuvre et d’examiner une coopération en matière de règles d’origine, de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et d’obstacles techniques au commerce (OTC). Il a réaffirmé que le Vietnam, en tant que partenaire responsable, respecterait pleinement ses engagements, notamment en matière de propriété intellectuelle.

Afin de doubler les échanges bilatéraux d’ici 2030, conformément à l’objectif fixé par les dirigeants des deux pays, le ministre a appelé la Suisse à faciliter l’accès de ses marchés aux produits agricoles, aquatiques et agroalimentaires transformés vietnamiens, à encourager ses grands réseaux de distribution à accroître leurs achats de produits vietnamiens et à poursuivre son soutien aux entreprises vietnamiennes par l’intermédiaire du Programme suisse de promotion des importations (SIPPO) et du projet SwissTrade.

Il a également encouragé les entreprises suisses à investir davantage dans les secteurs où elles disposent d’atouts et où le Vietnam a des besoins, notamment la mécanique de précision, l'industrie de sous-, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures commerciales et la logistique.

Le Vietnam entend par ailleurs accélérer la finalisation de l’accord bilatéral de coopération au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris, mettre en œuvre le programme de coopération au développement économique 2025-2028 du Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO) et élargir la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, les usines intelligentes et la gestion des marchés de produits dérivés.

Guy Parmelin a remercié le Vietnam et le ministère de l’Industrie et du Commerce pour leur accueil et salué le rôle de ce dernier dans les négociations de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE. Il a affirmé que la Suisse accélérerait la procédure de ratification, encouragerait ses entreprises à investir et à développer leurs activités au Vietnam et poursuivrait sa coopération avec le pays dans le cadre des programmes du SECO.

Les deux parties ont également évoqué la révision de leur accord bilatéral de promotion et de protection des investissements ainsi que le renforcement de la coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment les PME et la formation professionnelle.

À l’issue de la rencontre, elles sont convenues de maintenir des échanges réguliers sur l’avancement des procédures d’approbation et de ratification de l’accord et de concrétiser les axes de coopération évoqués, afin d’approfondir le partenariat global Vietnam-Suisse. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #accord de libre-échange Vietnam-AELE
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations

L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.

Transformation de poulpes destinés à l'exportation par la société Huy Nam, dans la province d'An Giang. Photo : VNA

Produits aquatiques : le marché de l’AELE s’ouvre aux entreprises vietnamiennes

La conclusion, après 14 années de négociations, de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ouvre de nouvelles perspectives aux exportations vietnamiennes de produits aquatiques. Si cet accord offre aux entreprises un meilleur accès à des marchés à fort pouvoir d’achat, il les appelle aussi à renforcer leur compétitivité pour répondre à des normes élevées en matière de qualité, de traçabilité et de développement durable.

Voir plus

De nombreux accords de coopération ont été signés lors de la Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026

Le couloir économique Vietnam-Chine-Laos s’apprête à aimanter les capitaux

Placée sous le thème « Diên Biên – Porte d’entrée pour les échanges commerciaux et pôle d’opportunités d’investissement », la conférence s’est focalisée sur le renforcement de la coopération dans les infrastructures, le commerce transfrontalier, la transformation agricole, l’énergie et le tourisme.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Photo : VNA

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh confirme son statut d'une destination fiable pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à une croissance soutenue ces dernières années. Toutefois, en tant que grand centre national de l’industrie électronique, la ville ne se limite plus à attirer des capitaux en volume : elle s’emploie à mettre en place un écosystème capable d’accueillir une nouvelle génération d’investissements.

Ouverture de la Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026. Photo : VNA

La Foire de Diên Biên favorise le commerce entre le Vietnam, le Laos et la Chine

La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a ouvert ses portes dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, visant à stimuler la croissance économique, à promouvoir le commerce frontalier et à élargir les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans le Nord-Ouest.

Le Vietnam a présenté une large gamme de produits traditionnels aux entreprises américaines. Photo : VNA

Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis

Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.

Dix produits de technologies numériques présentés au Forum Vietnam-Australie sur l’investissement et la coopération dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Photo : VNA

Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur

En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et actuellement membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), prend la parole lors d’un événement à Zurich. Photo: VNA

Vietnam-Suisse : un accord de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives

À l’occasion de la visite officielle du président de la Confédération suisse Guy Parmelin au Vietnam, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tandis que la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux parties.