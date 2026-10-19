Culture-Sports

Asian Para Games 2026 : Le haltérophile Le Van Cong décroche l’argent

Le Van Cong a offert au Vietnam sa première médaille aux Asian Para Games 2026 en décrochant l’argent dans la catégorie masculine des 49 kg en haltérophilie, derrière le Jordanien Omar Qarada.

Après trois tours de compétition, l'haltérophile Le Van Cong a réalisé la meilleure performance avec un poids de 171 kg, remportant ainsi la médaille d'argent. (Photo : Équipe paralympique du Vietnam)
Après trois tours de compétition, l'haltérophile Le Van Cong a réalisé la meilleure performance avec un poids de 171 kg, remportant ainsi la médaille d'argent. (Photo : Équipe paralympique du Vietnam)

Nagoya (VNA) – Dans la matinée du 19 octobre, le haltérophile Le Van Cong a remporté la première médaille de la délégation sportive vietnamienne aux Asian Para Games 2026, en décrochant l’argent dans la catégorie masculine des 49 kg, derrière le Jordanien Omar Qarada, champion paralympique en titre.

Lors de la finale, Le Van Cong était en lice face à sept adversaires venus de Jordanie, de Chine, de République de Corée, du Japon, des Émirats arabes unis (EAU), du Népal et du Kazakhstan. Parmi eux, Omar Qarada, champion paralympique à Paris en 2024, constituait son rival le plus redoutable.

À l’issue de ses trois essais, Le Van Cong a réalisé sa meilleure performance avec une charge de 171 kg, lui permettant de décrocher la médaille d’argent. L’or est revenu à Omar Qarada, avec 176 kg, soit 5 kg de plus que le représentant vietnamien. Le Chinois Chen Liuxun a remporté le bronze avec 161 kg, soit 10 kg de moins que Le Van Cong.

Derrière les trois médaillés se sont classés successivement Cheon Minki (République de Corée), avec 147 kg, Nishizaki Tetsuo (Japon), avec 133 kg, Almarzooqi Mansour (EAU), avec 100 kg, et Gharti Magar Pawan (Népal), avec 80 kg. Le Kazakh Farkhat Mutunov n’a enregistré aucun résultat valable.

Le duel entre Le Van Cong et Omar Qarada a suscité un vif intérêt, les deux athlètes étant des figures majeures de l’haltérophilie handisport mondiale. Omar Qarada a remporté l’or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 avant de conserver son titre à Paris en 2024. Le haltérophile jordanien est également le champion en titre des Asian Para Games et détient le record des Jeux avec une charge de 182 kg, établie à Hangzhou, en Chine, en 2023.

De son côté, Le Van Cong a été sacré champion paralympique à Rio en 2016. Il détient toujours les records du monde et d’Asie de la catégorie masculine des 49 kg, avec une performance de 183,5 kg réalisée à Mexico, au Mexique, en décembre 2017.

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, Le Van Cong avait également décroché le bronze dans la catégorie masculine des 49 kg, tandis qu’Omar Qarada avait remporté l’or. Les deux haltérophiles sont de nouveau montés sur le podium aux Asian Para Games 2026, le Jordanien s’imposant une nouvelle fois face au Vietnamien.

Bien qu’il n’ait pas réussi à prendre le dessus sur Omar Qarada, Le Van Cong a offert au Vietnam sa première médaille d’argent de cette édition des Jeux grâce à sa performance de 171 kg.

À l’issue de cette épreuve, la délégation vietnamienne compte provisoirement une médaille d’argent, marquant le début de sa campagne aux Asian Para Games 2026. - VNA

source
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Asian Para Games #haltérophilie #haltérophile #Le Van Cong
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Sur le même sujet

Voir plus

Parti du théâtre Bryan Brown, le cortège traverse l’esplanade de Bankstown Plaza et les abords de la gare ferroviaire avant de regagner son point de départ. Photo: VNA

Australie : un défilé inédit d’Ao dai dans les rues de Sydney

Organisée pour la première fois par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO), le défilé d'Ao dai a rapidement suscité la curiosité et l’admiration des passants et des habitants de ce quartier qui abrite l’une des plus importantes communautés vietnamiennes du pays.

Un numéro artisstique lors de la cérémonie d'ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026. Photo : VNA

Ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026

Le Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026, organisé du 15 au 21 octobre dans la province de Lao Cai, met à l’honneur la danse Xòe des Thaï, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, à travers notamment une représentation collective réunissant 2 026 participants.

L’Orchestre de chambre de Vienne sera de retour à Hanoi pour des concerts en novembre. Photo : organisateurs

L’Orchestre de chambre de Vienne réenchante l’automne de Hanoi

Pour cette nouvelle prestation dans la capitale vietnamienne, la célèbre formation propose un programme éclectique mêlant tradition et modernité. Le public pourra ainsi découvrir un répertoire varié alliant œuvres symphoniques, opéras, incontournables valses et polkas viennoises, ainsi que des compositions contemporaines.

Du 27 octobre au 1er novembre 2026, le Centre national du cinéma à Hanoi accueillera la « Semaine du cinéma italien au Vietnam 2026». Photo : Semaine du cinéma italien au Vietnam 2026

Hanoi s’apprête à vibrer au rythme du septième art transalpin

Fruit d’une collaboration étroite entre l’ambassade d’Italie au Vietnam et le Festival du film asiatique de Rome, cet événement culturel majeur mettra à l’honneur six œuvres remarquables issues de la production cinématographique italienne contemporaine.

La chanteuse vietnamienne An Thu An mettra à l’honneur des mélodies folkloriques Quan ho lors du festival de la chanson de l’ABU 2026. Photo de la chanteuse An Thu An

An Thu An fait voltiger le Quan ho au Festival ABU de la chanson 2026

La chanteuse militaire An Thu An a été désignée par la Télévision du Vietnam (VTV) pour représenter le pays au Festival ABU de la chanson 2026. Elle interprétera le titre «Hoa thom buom luon» (Fleurs et papillons), un chant folklorique Quan ho de Bac Ninh revisité dans un style contemporain par le compositeur Lê Anh Thuy.

Pagode Dông, au sommet du mont Yên Tu. Photo: Yên Tu Tung Lâm

Xiangqi : Un duel vietnamo-chinois à l’aveugle au sommet du mont Yên Tu

À Yên Tu, dans le Nord, un événement exceptionnel va réunir deux joueurs de xiangqi en situation de handicap, l’un vietnamien et l’autre chinois. Ils s’affronteront lors d’une partie à l’aveugle hors du commun, un défi extrême où le regard s’efface au profit de la mémoire et de la visualisation mentale.

Des visiteurs découvrent le stand de l'ambassade du Vietnam en Slovaquie lors de la Journée de l’Asie 2026 à Bratislava. Photo diffusée par la VNA

À Bratislava, le charme magnétique du Vietnam envoûte la Journée de l’Asie

Le Vietnam a brillé par son patrimoine culturel lors de la Journée de l'Asie 2026 à Bratislava, en Slovaquie. Entre spectacles traditionnels, défilés d'«ao dài » et expositions d'artisanat d'art, le pays s'est joint aux autres nations asiatiques pour célébrer le partage culturel et tisser des liens durables d'amitié avec les communautés locales.

Des enfants de l'atelier d'art de VECTO participent à un spectacle au festival Cultural Fusion de Narellan. Photo : VNA

Célébrer la langue vietnamienne : en Australie, la diaspora entretient la flamme de l’identité culturelle

À Sydney, en Australie, des cours de danse et d’instruments traditionnels vietnamiens organisés chaque samedi par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam-Australie (VACEO) permettent aux enfants d’origine vietnamienne de préserver leur langue maternelle et de mieux connaître leurs racines culturelles. Au-delà de l’apprentissage artistique, ces activités contribuent à renforcer les liens avec le pays d’origine et à transmettre le patrimoine vietnamien aux jeunes générations nées et grandies à l’étranger.