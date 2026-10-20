Le Vietnam et le Danemark posent les jalons d’un grand rapprochement stratégique

​

Copenhague (VNA) – En marge de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm au Danemark, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s’est entretenu lundi 19 octobre avec son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen.

Moins de deux mois après leurs échanges fructueux en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025, le ministre Lê Hoài Trung a chaleureusement salué ses retrouvailles avec le chef de la diplomatie danoise, Lars Løkke Rasmussen.

En le félicitant pour sa reconduction à la tête du ministère, le chef de la diplomatie vietnamienne a mis en avant le rôle actif et constructif du Danemark au Conseil de sécurité de l’ONU, où il siège comme membre non permanent pour le mandat 2025-2026. Il a tout particulièrement salué l’engagement continu du Danemark en faveur du dialogue et du règlement pacifique des crises internationales.

Le ministre Lê Hoài Trung a remercié son homologue Lars Løkke Rasmussen, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade du Danemark au Vietnam pour leur étroite collaboration qui a grandement contribué au succès de cette visite

Il a également tenu à exprimer sa profonde gratitude au roi Frederik X et à la reine Mary, ainsi qu’aux hauts dirigeants du pays, pour l’accueil particulièrement solennel et chaleureux réservé au secrétaire général et président Tô Lâm, à son épouse et à l’ensemble de la délégation vietnamienne.

Le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Danemark et s’est dit convaincu que ce nouveau cadre insufflera une forte dynamique et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération, en capitalisant sur la complémentarité entre l’expertise danoise en matière de technologie, d’innovation et de développement durable, et le fort potentiel de croissance du Vietnam.

Pour traduire rapidement ces orientations politiques en résultats concrets, il a invité les deux ministères des Affaires étrangères à pleinement jouer leur rôle de coordinateurs visant à impulser le déploiement des accords de haut niveau, à finaliser au plus vite le plan d’action du partenariat stratégique intégral, à insuffler une dynamique nouvelle aux coopérations stratégiques, notamment dans la transition verte, les énergies renouvelables, la science et la technologie, ainsi que les infrastructures logistiques.

Partageant l’évaluation du ministre Lê Hoài Trung sur l’avenir de leur coopération, le ministre Lars Løkke Rasmussen a salué la formidable dynamique qui porte les relations bilatérales, notamment l’élévation imminente de leurs liens vers un nouveau partenariat stratégique. Il s’est dit convaincu que les relations entre le Vietnam et le Danemark continueraient de s’approfondir au cours des prochaines décennies, forts d’un socle solide de 55 ans de relations diplomatiques.

Le ministre Lars Løkke Rasmussen a salué les performances économiques exceptionnelles du Vietnam au cours des dernières décennies. Il a également mis en avant la dynamique positive du partenariat bilatéral dans les domaines du commerce et de l’investissement, illustrée par la présence de plus de 150 entreprises danoises au Vietnam, un ancrage qui génère aujourd’hui plus de 20.000 emplois.

Soulignant que le Danemark est désormais le troisième investisseur de l’Union européenne au Vietnam, il a exprimé la volonté de capitaliser sur la complémentarité de leurs économies pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale en concrétisant des projets d’envergure dans les secteurs de l’éolien, des technologies agroalimentaires, des énergies vertes et des infrastructures portuaires.

Pour concrétiser rapidement les nouvelles opportunités de coopération, le ministre Lars Løkke Rasmussen a partagé les propositions de son homologue Lê Hoài Trung. Il a souligné la nécessité pour les deux parties de traduire sans tarder les acquis de cette visite en actions concrètes. À cet effet, le Comité intergouvernemental bilatéral se réunira dès ce mois d’octobre 2026 afin de passer en revue et de dynamiser la mise en œuvre des accords et des orientations validés par les hauts dirigeants.

Sur le plan international et régional, les deux ministres ont réaffirmé la nécessité de promouvoir le multilatéralisme et de respecter le droit international. Ils ont ainsi plaidé pour un renforcement du dialogue et de la coopération, indispensables à la résolution pacifique des différends. Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coordination au sein de l’ONU et des différents forums multilatéraux afin de s’investir activement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle pour dynamiser la coopération entre le Danemark et l’ASEAN, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les deux régions.

Saisissant cette opportunité, le ministre Lars Løkke Rasmussen a chaleureusement accepté l’invitation de son homologue Lê Hoài Trung à se rendre prochainement en visite au Vietnam. Ce déplacement permettra de poursuivre les échanges et de concrétiser efficacement les acquis des précédentes rencontres, afin d’insuffler une dynamique plus profonde, concrète et performante à la coopération bilatérale. – VNA

​