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Sciences, technologies, innovation et transformation numérique: des progrès notables au service des grands enjeux nationaux

Selon le rapport sur la situation socio-économique présenté par le Premier ministre Le Minh Hung lors de la 2e session de la 16e Assemblée nationale, la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique connaîtront des progrès notables au service des grands enjeux nationaux.

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#Sciences #technologies #transformation numérique
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