Sciences, technologies, innovation et transformation numérique: des progrès notables au service des grands enjeux nationaux

Voir plus
Des avancées dans la recherche et l'identification des restes de soldats tombés au combat
Au 12 octobre 2026, la campagne de recherche et d'identification des restes de soldats tombés au combat avait permis de retrouver et de recueillir 3.551 dépouilles, tandis que d'importants progrès avaient été réalisés dans la collecte et l'analyse d'échantillons d'ADN.
Accord de libre-échange Vietnam-AELE : signature officielle après 14 ans de négociations
L'Accord de libre-échange Vietnam-AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.
Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Union européenne
L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) — la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein - favorisera l'accès de produits vietnamiens à des marchés à fort pouvoir d’achat. Il permettra également aux entreprises vietnamiennes de s'intégrer plus profondement aux chaînes d’approvisionnement internationales.
Quelques résultats de la mise en œuvre de la résolution n° 71-NQ/TW en 9 mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de 2026, de nombreux programmes de formation d’ingénieurs et de masters de haut niveau dans les domaines STEM, ainsi que des formations aux technologies des semi-conducteurs et des centres de formation d’excellence, ont été mis en place. Parallèlement, la réorganisation du réseau scolaire a permis de réduire de près de 19.000 le nombre d’établissements.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 2,77 milliards de dollars en neuf mois
Lors des neuf premiers mois de 2026, le total des investissements vietnamiens à l'étranger a atteint 2,77 milliards de dollars, soit 3,3 fois plus qu'à la même période de l'année précédante.
Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an. Les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans. Ces résultats témoignent de l’attractivité de l’environnement d’investissement vietnamien, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des capitaux et de renforcer les transferts de technologies.
Sept produits d’exportation dépassent 10 milliards de dollars en neuf mois
Au cours des neuf premiers mois de 2026, sept groupes de produits ont réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation supérieur à 10 milliards de dollars, représentant 70,7 % de la valeur total des exportations nationales.
Le PMI du secteur manufacturier du Vietnam a atteint 51,9 points en septembre 2026
En septembre 2026, le PMI du secteur manufacturier du Vietnam s'est maintenu au-dessus de 50 points, atteignant 51,9 points, ce qui témoigne d'une légère amélioration à la fin du troisième trimestre.
Indice d’innovation au niveau local (PII) 2026 : Hanoï reste en tête
Les dix localités en tête du classement national sont, dans l’ordre, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh et Hung Yen.
Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW
Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.
Le PIB en hausse de 9,01% sur les neuf premiers mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a connu une hausse de 9,01% sur un an, atteignant 8 467 921 milliards de dongs.
Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation
Selon le rapport de l'OMPI sur l'Indice mondial de l'innovation 2026, le Vietnam se classe 43e sur 139 pays et économies, soit une progression d'une place par rapport à 2025 ; sa production a augmenté de deux places et deux indicateurs d'exportation figurent parmi les plus performants au monde.
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : Le Vienam honné dans de nombreuses catégories
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : LE VIETNAM HONORÉ DANS DE NOMBREUSES CATÉGORIES
La campagne du volontariat estival 2026 affirme le rôle pionnier et moteur de la jeunesse nationale
La campagne du volontariat estival réalisé du 23 mai au 31 août 2026 affirme le rôle pionnier et moteur de la jeunesse nationale.
Le Vietnam gagne sept places dans l’indice de développement des voyages et du tourisme
Selon le rapport 2026 de l’indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) du Forum économique mondial (WEF), le Vietnam obtient un score de 4,15 points et se classe au 52ᵉ rang sur 110 économies, soit un gain de sept places par rapport à 2024.
Lancement d'une campagne contre le gaspillage alimentaire et la pollution de l'environnement
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le Comité populaire de Hanoï ont lancé le 20 septembre la campagne "Des assiettes propres aux villes propres" en écho de la Journée mondial du nettoyage de la planère 2026. Cette campagne vise à réduire le gaspillage alimentaire, les déchets à la source ainsi qu'à promouvoir le développement des villes durables et de l'économie circulaire.
Première implantation réussie de l’assistance cardiaque CorHeart 6 au Vietnam
L’Hôpital central militaire 108 vient de réaliser avec succès, pour la première fois, l’implantation d’un dispositif d’assistance cardiaque CorHeart 6 chez un patient de 63 ans.
La Journée de la grande union nationale organisée pour la première fois à l’étranger
Pour la première fois à l’étranger, la Journée de la Grande solidarité nationale sera organisée à Prague, en République tchèque, afin de renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne, de préserver son identité culturelle et de resserrer ses liens avec le pays d’origine.
Éducation : investissements dans les infrastructures scolaires en 2025-2026
Durant l’année scolaire 2025-2026, les localités ont poursuivi leurs investissements dans les infrastructures scolaires. Le pays compte désormais 582.659 salles de classe, dont 89,6 % en dur.
Mise en service de la plateforme nationale de gestion des soins d'urgence préhospitaliers dès 2027
Conformément à la décision n° 1515/QD-TTg du Premier ministre approuvant le projet "Développement du système de soins d'urgence préhospitaliers pour la période 2026-2030", le Vietnam se fixe l'objectif global de construire et développer un système de soins préhospitaliers d'urgence moderne et intégré afin d'assurer une prise en charge, un traitement et une coordination rapides des services d'urgence.