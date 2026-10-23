Vietnam-Belgique : vers une nouvelle étape des relations bilatérales

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu le 23 octobre à Bruxelles avec le Premier ministre belge Bart De Wever, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

Le Premier ministre Bart De Wever a chaleureusement salué la visite du dirigeant To Lam, la qualifiant d’événement politique particulièrement important. Il a également salué le rôle croissant du Vietnam en Asie-Pacifique et sur la scène internationale, réaffirmant que la Belgique considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est.

Le dirigeant To Lam a souligné le rôle central de la Belgique au sein de l’UE et remercié le gouvernement fédéral ainsi que les régions belges pour leur soutien au développement du Vietnam. Il a notamment salué l’adoption, en octobre 2023, par la Chambre des représentants belge, première assemblée parlementaire au monde à le faire, d’une résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange, qu’il a présentée comme un témoignage d’amitié et de solidarité.

À Bruxelles, le dirigeant To Lam et le Premier ministre belge Bart De Wever ont convenu de renforcer la confiance politique et d’élargir leur coopération dans plusieurs domaines. Photo: VNA

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès concrets de leur coopération, notamment depuis l’établissement, en 2018, d’un partenariat stratégique dans le domaine de l’agriculture. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges et de mieux prendre en compte les besoins et les priorités de chacun.

Sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire, les deux parties se sont accordées pour intensifier les visites de tous niveaux, ainsi que les liens entre les ministères, organismes et localités vietnamiens et le gouvernement fédéral et les régions belges, en vue de porter prochainement leurs relations au niveau de partenariat stratégique. La coopération en matière de défense et de sécurité devrait devenir un pilier important dans le cadre des nouvelles relations bilatérales, avec des priorités telles que la formation, la médecine militaire, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies...

Dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, les deux pays ont convenu de promouvoir des projets d’envergure dans les infrastructures portuaires, la logistique intelligente, les énergies vertes, les zones industrielles écologiques et l’agriculture de haute technologie adaptée au changement climatique.

Le dirigeant To Lam a appelé les grandes entreprises belges à accroître leurs investissements au Vietnam, assurant que le pays continuerait à améliorer son climat des affaires pour garantir des conditions favorables et sûres aux investisseurs. Il a également demandé à la Belgique de continuer à soutenir les relations Vietnam-UE, de tirer pleinement parti de l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et d’encourager la Commission européenne à lever rapidement son avertissement « carton jaune » concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux dirigeants ont identifié de nouvelles perspectives de coopération dans la recherche, le transfert de technologies et les secteurs émergents, notamment les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, la santé et les semi-conducteurs.

Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans l’éducation, de promouvoir les échanges culturels et sportifs, le tourisme ainsi que la coopération concrète entre les collectivités locales vietnamiennes et belges.

Le dirigeant To Lam a souhaité que la Belgique continue de créer des conditions favorables à la stabilité et à l’intégration de la communauté vietnamienne dans le pays, notamment en matière juridique et de protection sociale.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la paix, à la stabilité, à la liberté et à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, au multilatéralisme et au respect du droit international. Elles ont également souligné leur soutien au rôle central de l’ASEAN en Asie-Pacifique et convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et organisations internationales.

À l’issue de l’entretien, le dirigeant To Lam a transmis au Premier ministre Bart De Wever l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung à se rendre au Vietnam. Le chef du gouvernement belge l’a acceptée avec plaisir et exprimé le souhait d’effectuer cette visite prochainement. -VNA