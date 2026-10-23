Le Vietnam dans le top 4 des destinations tendance de l’automne 2026, selon Lonely Planet

Hanoï (VNA) – Des rizières en terrasses aux teintes dorées aux rues animées du vieux quartier de Hanoï, en passant par les paysages spectaculaires de la baie de Ha Long,... le Vietnam se classe au quatrième rang des 15 destinations tendance de l’automne 2026 sélectionnées par Lonely Planet.



La diversité de ses paysages, de son patrimoine culturel et de ses expériences touristiques lui vaut cette place dans le classement établi par cet éditeur de guides de voyage et média international spécialisé dans le tourisme.



Selon Lonely Planet, le Japon arrive en tête, suivi de l’Italie, de la Thaïlande et du Vietnam. Ce classement repose sur les ventes de guides de voyage enregistrées de fin août à fin septembre 2026 et reflète l’intérêt des lecteurs pour les itinéraires automnaux, les conditions météorologiques agréables ou les destinations plus chaudes.



Dans sa présentation du Vietnam, Lonely Planet souligne l’attrait de l’automne pour les voyages associant découverte urbaine, nature et immersion dans la vie locale. Avec le rafraîchissement des températures dans le Nord, les conditions deviennent propices aux promenades dans les ruelles, à la découverte de la gastronomie et à l’observation du quotidien des habitants.

L'après-midi d'automne à Hanoï est doux et romantique. Photo : VNA





Hanoï incarne cette atmosphère automnale. Ses ruelles pittoresques, son animation et ses spécialités emblématiques, comme le phở, offrent aux visiteurs une expérience singulière. Au-delà des sites incontournables, ils sont invités à prendre le temps d’explorer les petites rues, les échoppes et les quartiers animés afin de mieux découvrir la culture locale.



En quittant la capitale, les voyageurs peuvent rejoindre la baie de Ha Long, célèbre pour ses pitons calcaires émergeant des eaux. Lonely Planet met en avant la beauté de ses eaux turquoise et les conditions favorables aux croisières, qui permettent d’admirer l’un des paysages les plus emblématiques du Vietnam.



Les montagnes du Nord attirent quant à elles les visiteurs à la saison du riz mûr. À Sa Pa et à Ha Giang, les rizières en terrasses se parent de teintes dorées et s’étagent sur les versants montagneux. C’est une période propice à la contemplation des paysages, aux excursions sur les routes de montagne et à la découverte de la vie des communautés locales.



Dans le Sud, où les températures restent généralement plus élevées, Lonely Planet suggère d’explorer les rues animées de Hô Chi Minh-Ville ou de parcourir à vélo les campagnes autour de Hoi An. Ces expériences permettent de compléter un itinéraire automnal par la découverte d’autres facettes du pays.



L’un des principaux atouts du Vietnam réside dans la possibilité de combiner plusieurs types d’activités au cours d’un même séjour : découvertes gastronomiques, visites patrimoniales, escapades balnéaires et randonnées en montagne.



La quatrième place du Vietnam dans ce classement souligne l’attrait de la diversité de son offre touristique et invite les voyageurs internationaux à découvrir le pays à l’automne 2026.- VNA