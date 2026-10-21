Tourisme

Deux itinéraires ferroviaires vietnamiens parmi les 20 plus beaux voyages en train du monde

Le train reliant Huê à Da Nang et le train de luxe The Vietage by Anantara figurent dans le classement des 20 plus beaux voyages ferroviaires du monde en 2026, publié par le magazine américain Condé Nast Traveler.

Lancée en mars 2024, la liaison Vietnam Central Heritage Connection relie Huê à Dà Nang sur environ 100 kilomètres en près de trois heures.
Lancée en mars 2024, la liaison Vietnam Central Heritage Connection relie Huê à Dà Nang sur environ 100 kilomètres en près de trois heures.

Hanoi (VNA) - Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, deux itinéraires ferroviaires vietnamiens figurent parmi les 20 plus beaux voyages en train du monde en 2026, selon le classement récemment publié par le magazine américain Condé Nast Traveler. Il s’agit du train reliant les villes de Huê et Da Nang, qui permet de découvrir le patrimoine du Centre du Vietnam, et de The Vietage by Anantara, un service ferroviaire haut de gamme.

Dans le cadre de la 39e édition des Readers’ Choice Awards, organisée chaque année, Condé Nast Traveler a consacré une catégorie aux voyages en train offrant des expériences particulièrement remarquables. Le classement de cette catégorie est établi à partir des votes des lecteurs du magazine.

Selon Condé Nast Traveler, si le train demande parfois davantage de temps que l’avion, il permet de ralentir le rythme et de mieux apprécier les paysages traversés : rizières, villages traditionnels et campagnes paisibles.

Dans ce classement mondial, les deux itinéraires vietnamiens occupent respectivement les 10e et 14e places, illustrant l’attrait croissant du tourisme ferroviaire au Vietnam, qu’il s’agisse de découvrir le patrimoine et les paysages ou de profiter d’un voyage de luxe.

Classé 10e, le train reliant Huê à Da Nang a particulièrement retenu l’attention des lecteurs de Condé Nast Traveler. D’une durée d’environ trois heures, le trajet franchit le col de Hai Vân, célèbre pour ses panoramas spectaculaires, avant de rejoindre Da Nang, ville côtière dont une plage figure parmi les six plus belles du monde.

Dans le sens inverse, de Da Nang à Huê, les voyageurs rejoignent l’ancienne capitale impériale, riche en patrimoine historique et culturel. Depuis les fenêtres du train, ils peuvent admirer des panoramas naturels impressionnants, à la rencontre des régions du nord et du sud du pays, avec d’un côté la chaîne montagneuse de Truong Son et, de l’autre, l’immensité de la mer.

Le magazine recommande cet itinéraire aux voyageurs qui souhaitent explorer les richesses du Vietnam au-delà de ses destinations balnéaires les plus connues. Outre des voitures aménagées pour le repos, le train dispose de deux voitures communes où sont proposés des spectacles d’arts traditionnels, permettant aux passagers de découvrir différentes expressions de la culture locale.

À la 14e place figure The Vietage by Anantara, un service ferroviaire de luxe reliant Da Nang à Quy Nhon et à Nha Trang, le long du littoral du Centre du Vietnam. Au cours du voyage, les passagers peuvent contempler les rizières, les villages ruraux et les chaînes de montagnes qui caractérisent cette partie du pays.

Selon le magazine, le trajet d’environ six heures entre Da Nang et Quy Nhon comprend un repas associant les traditions culinaires vietnamiennes et françaises. Sur le parcours entre Quy Nhon et Nha Trang, les voyageurs peuvent également profiter d’un service de thé de l’après-midi mettant à l’honneur des produits locaux, des fromages vietnamiens et des thés haut de gamme.

L’association de paysages naturels remarquables, de services de qualité et d’une offre gastronomique originale fait de The Vietage by Anantara une option privilégiée pour les voyageurs désireux de découvrir le Centre du Vietnam dans un cadre raffiné.

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Le train Vietnam Central Heritage Connection place les paysages et le patrimoine du Centre du Vietnam au cœur de son offre. Photo: VietnamPlus

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam souligne que la présence de ces deux itinéraires dans le classement de Condé Nast Traveler contribue à promouvoir, auprès des visiteurs du monde entier, l’image du pays, de sa population et de ses paysages.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam souligne que cette double distinction contribuera à promouvoir à l’international l’image du pays, de ses habitants et de ses paysages. Le développement du tourisme ferroviaire ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour diversifier l’offre touristique nationale et valoriser les richesses du Centre du Vietnam sur le marché international.

Outre les deux itinéraires vietnamiens, Condé Nast Traveler met également en avant plusieurs autres expériences ferroviaires remarquables, notamment le train Jungfrau, le plus haut d’Europe, en Suisse, les voyages sur les routes de la soie en Asie centrale, les parcours de long de l’océan Indien en Australie, le Canyon Spirit aux États-Unis et plusieurs itinéraires à travers le Canada. -VNA

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