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La culture vietnamienne à l’honneur à Ansan, en République de Corée

L’Association des femmes vietnamiennes immigrées (VMWA) à Ansan a célébré le 18 octobre le le 7e anniversaire de sa fondation. L’événement a été marqué par des échanges culturels et des activités en l'honneur de la Journée des femmes vietnamiennes.

Défilé de l’ao dai lors de la cérémonie célébrant le 7e anniversaire de l’Association des femmes vietnamiennes immigrées (VMWA) à Ansan. Photo: VNA
Défilé de l’ao dai lors de la cérémonie célébrant le 7e anniversaire de l’Association des femmes vietnamiennes immigrées (VMWA) à Ansan. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Une cérémonie célébrant le 7e anniversaire de l’Association des femmes vietnamiennes immigrées (VMWA) à Ansan, dans la province de Gyeonggi, en République de Corée, s’est tenue le 18 octobre.

L’événement a été marqué par des échanges culturels et des activités en l'honneur de la Journée des femmes vietnamiennes, célébrée le 20 octobre.La manifestation a réuni de nombreux délégués, invités, membres de l’association et familles vietnamiennes résidant dans la ville.

Parmi les personnalités présentes figuraient Nguyen Thi Thai Binh, ministre-conseillère de l’ambassade du Vietnam en République de Corée ; Park Kyung-hye, cheffe de la Division de soutien aux résidents étrangers de la ville d’Ansan ; et Le Thi Hoai Thu, présidente de la VMWA.

Le programme a débuté par une danse traditionnelle interprétée par le groupe "Dream", composé de membres de l’association.

S’exprimant à l’évènement, la ministre-conseillère Nguyen Thi Thai Binh a salué les efforts déployés par la VMWA et l’Association des Vietnamiens à Ansan pour unifier la communauté, préserver l’identité culturelle nationale et favoriser les échanges avec la population locale. Elle a souligné le rôle de la culture, à la fois comme fondement de l’identité nationale et comme passerelle entre les peuples, fondée sur la compréhension et le respect mutuels.

Les activités d’échange culturel offrent aux Vietnamiens l’occasion de faire découvrir leurs coutumes, traditions, langue et patrimoine culturel, tout en partageant les valeurs de leur pays avec leurs amis sud-coréens.

La diplomate a également salué le soutien apporté par les autorités d’Ansan aux échanges culturels et à l’intégration communautaire. Elle a affirmé que l’ambassade du Vietnam continuerait de collaborer avec les associations vietnamiennes, les autorités locales et les partenaires sud-coréens pour promouvoir des activités culturelles, artistiques et linguistiques, et faire connaître la culture vietnamienne au plus grand nombre, contribuant ainsi à renforcer les bases sociales du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Au nom des autorités locales, Park Kyung-hye a réaffirmé son soutien à la communauté vietnamienne.La cérémonie s’est poursuivie avec diverses prestations artistiques et activités culturelles.

Les enfants des membres de l’association ont présenté des danses modernes pleines d’énergie, tandis qu’un défilé mettant à l’honneur l’ao dai, tunique traditionnelle vietnamienne portée par les femmes elles-mêmes, a constitué l’un des temps forts de la manifestation.

L’événement a non seulement offert un espace convivial à la communauté vietnamienne d’Ansan, mais a également contribué à promouvoir la culture vietnamienne et à approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.-VNA

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