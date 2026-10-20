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"Dialogue": La force brute et la grâce épurée en conversation artistique Vietnam-Japon

Une trentaine de sculptures contemporaines japonaises et vietnamiennes vont dialoguer au cœur de la préfecture de Kanagawa, au Japon, du 8 au 11 novembre prochain.

L’œuvre «Espace de la montagne » de l’artiste Lê Lang Luong. Des artistes vietnamiens et japonais font parler la matière à Kanagawa. Photo diffusée par la VNA
L’œuvre «Espace de la montagne » de l’artiste Lê Lang Luong. Des artistes vietnamiens et japonais font parler la matière à Kanagawa. Photo diffusée par la VNA

Kanagawa (VNA) – Plus de 30 œuvres signées par des artistes vietnamiens et japonais seront réunies du 8 au 11 novembre dans la préfecture de Kanagawa, au Japon, à l’occasion de l’exposition de sculptures de petit format "Dialogue".

Organisé pour la première fois à Kanagawa grâce à une collaboration entre l’ambassade du Vietnam au Japon, le Musée des beaux-arts du Vietnam et les autorités de la préfecture de Kanagawa, cet événement culturel se veut un véritable espace de convergence artistique, célébrant la diversité de la création contemporaine tout en resserrant les échanges culturels entre le Vietnam et le Japon.

Parmi les œuvres exposées figurent 26 créations signées par 13 sculpteurs vietnamiens contemporains de différentes générations — autant de figures majeures qui ont su forger leur propre langage plastique et marquer durablement le paysage artistique vietnamien actuel.

L’exposition témoigne d’une remarquable richesse dans l’exploration des matières. Les artistes y font dialoguer la densité brute de la pierre, les reflets du métal et l’authenticité du bois avec les textures hautement expressives de la céramique artisanale.

Le parcours met également à l’honneur l’héritage des techniques traditionnelles — à travers le bois laqué et le laque en relief — tout en révélant la modularité vibrante d’assemblages composites inédits.

Ces œuvres de petit format plongent le spectateur dans un espace d’intimité propice à la contemplation, où l’ingéniosité créative et la technique sculpturale sont poussées à leur paroxysme de condensation.

Qu’elles embrassent un langage symbolique empreint de poésie ou s’articulent autour de structures géométriques minimalistes, ces créations suscitent toutes une profonde réflexion sur l’humain, la nature et l’existence.

Leur juxtaposition tisse un dialogue multidimensionnel et intergénérationnel — une confrontation de langages, de matériaux et de visions plastiques — offrant ainsi un panorama authentique de la sculpture vietnamienne contemporaine. Du bois à la pierre, du métal à la céramique, chaque pièce d’exception façonne son propre récit à travers le langage des volumes, ouvrant de nouvelles perspectives sur notre monde.

Plus qu’un hommage à la diversité des styles d’expression, l’exposition s’impose comme un véritable pont culturel, contribuant à renforcer l’amitié et les liens entre les peuples des deux pays. L’accès est libre pour tous les visiteurs à l’Hôtel de la préfecture de Kanagawa, à Yokohama, au Japon. – VNA

source
#exposition de sculptures de petit format "Dialogue" #Musée des beaux-arts du Vietnam #préfecture de Kanagawa
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