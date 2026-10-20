Championnats d'escrime d'Asie du Sud-Est 2026 : 180 athlètes au rendez-vous à Quang Ninh

Quang Ninh (VNA) - Les Championnats d'escrime d'Asie du Sud-Est 2026 se sont officiellement ouverts dans l'après-midi du 19 octobre au complexe sportif de la ville Quang Ninh, situé dans le quartier de Tuan Chau.

L'édition de cette année rassemble plus de 180 athlètes venus de cinq pays de la région : le Vietnam, Singapour, la Malaisie, les Philippines et le Cambodge. Durant la compétition, les tireurs se disputent les podiums dans douze épreuves, dont six en individuel et six par équipes, réparties sur les trois armes : l’épée, le sabre et le fleuret. De premières confrontations intenses avaient d'ailleurs débuté en amont de la cérémonie d'ouverture.

Co-organisé par le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme et de l'Autorité des sports du Vietnam, le tournoi s'inscrit dans le cadre des célébrations du 63ᵉ anniversaire de la fondation de la ville Quang Ninh (30 octobre 1963 - 2026), tout en saluant le 90ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des mineurs et de l'industrie charbonnière (12 novembre 1936 - 2026).

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, Nguyen Thanh Tung, a souligné que l'accueil d'un tel rendez-vous contribue à promouvoir l’image de ville dynamique, hospitalière, capable d’organiser des manifestations d'envergure internationale. Il a précisé que cette compétition participe au renforcement des échanges sportifs, à la promotion touristique et à l'affermissement des liens de coopération entre le Vietnam et les nations régionales.

Le responsable a également exprimé sa conviction que chaque escrimeur, entraîneur et supporter étranger se fera l'ambassadeur de Quang Ninh et du Vietnam, en partageant des récits authentiques sur l'accueil chaleureux et la richesse culturelle du pays auprès de leurs communautés respectives et sur les réseaux d'information.

Ce tournoi offre aux sportifs de la région une opportunité privilégiée d'échanger, d'engranger de l'expérience et de perfectionner leur niveau technique, tout en impulsant une dynamique nouvelle au développement de l'escrime en Asie du Sud-Est. Les épreuves se poursuivront jusqu'au 24 octobre. -VNA

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