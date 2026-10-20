Vietnam-Suriname : vers une coopération concrète dans plusieurs domaines

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Hanoi (VNA) - Du 12 au 18 octobre, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, également accrédité au Suriname, Bui Van Nghi, a effectué une visite de travail au Suriname afin de consolider les relations bilatérales, de promouvoir la coopération économique, de rapprocher les entreprises et d’identifier des domaines de coopération concrets.

L’ambassadeur vietnamien a rencontré la présidente du Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, ainsi que des responsables des ministères des Affaires étrangères, de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation technologique, de la Justice et de la Sécurité, de la Chambre de commerce et d’industrie du Suriname (KKF), de l’Agence de promotion des investissements et du commerce (SITA) et de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie.

La présidente Jennifer Geerlings-Simons a salué l’amitié entre les deux pays et exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans l’agriculture, l’aquaculture, les échanges d’experts et la formation technique, afin d’améliorer la production et la sécurité alimentaire. Les deux parties ont également évoqué un mémorandum d’entente sur les consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères, l’intensification des échanges de délégations et les activités prévues pour le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027.

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Sur le plan économique, la présidente a manifesté son intérêt pour l’expérience vietnamienne dans l’agriculture, les produits aquatiques, l’agroalimentaire, l’énergie, l’industrie du bois et les technologies numériques. Le Suriname prépare un plan quinquennal d’industrialisation visant à diversifier son économie, à développer les petites et moyennes entreprises, à attirer les investissements étrangers et à accroître la valeur ajoutée locale. Les deux parties sont convenues de renforcer les contacts entre entreprises, de partager les informations sur les marchés et d’étudier des projets d’investissement adaptés.

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Lors de sa rencontre avec Staatsolie, le diplomate vietnamien Bui Van Nghi a proposé de mettre l’entreprise en relation avec le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PetroVietnam) et d’autres entreprises concernées, afin de favoriser les échanges d’expérience, la coopération technique, la formation des ressources humaines et l’exploration de possibilités d’investissement.

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À cette occasion, un séminaire sur la coopération pour le développement d’une agriculture durable Vietnam-Suriname a été organisé à Paramaribo, réunissant plus de 70 entreprises des deux pays. Les participants ont discuté de l’amélioration de la productivité, de l’application des sciences et des technologies, de la conservation et de la transformation après récolte, de la formation technique et de projets pilotes dans l’agriculture et l’aquaculture.

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L’ambassadeur a également rencontré la communauté vietnamienne au Suriname pour s’informer de ses conditions de vie et de travail, et a réaffirmé l’engagement de l’ambassade à coordonner avec les autorités locales les affaires consulaires et la protection des citoyens.

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Cette visite contribue à consolider les relations Vietnam-Suriname et à définir des axes de coopération concrets dans l’agriculture, les hydrocarbures, la transformation industrielle, la formation et les échanges entre entreprises. -VNA

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