Économie

Les envois de fonds vers Ho Chi Minh-Ville se redressent

Les transferts de fonds vers Ho Chi Minh-Ville ont nettement rebondi au troisième trimestre 2026, atténuant leur recul cumulé depuis le début de l'année.

Les transferts de fonds envoyés par les Vietnamiens de l'étranger vers Ho Chi Minh-Ville au troisième trimestre 2026 ont atteint plus de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 39,5 % par rapport au trimestre précédent et de 3,6 % sur un an. Photo : VNA
Les transferts de fonds envoyés par les Vietnamiens de l'étranger vers Ho Chi Minh-Ville au troisième trimestre 2026 ont atteint plus de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 39,5 % par rapport au trimestre précédent et de 3,6 % sur un an. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les transferts de fonds envoyés par les Vietnamiens de l'étranger vers Ho Chi Minh-Ville au troisième trimestre 2026 ont atteint plus de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 39,5 % par rapport au trimestre précédent et de 3,6 % sur un an. Il s'agit du premier trimestre de l'année à enregistrer une hausse sur un an, contribuant ainsi à atténuer le recul de ces flux sur les neuf premiers mois.

Selon la succursale régionale n° 2 de la Banque d'État du Vietnam, les fonds transférés vers Ho Chi Minh-Ville par l'intermédiaire des établissements de crédit et des organismes économiques ont atteint 2,835 milliards de dollars au troisième 2026, soit une hausse de plus de 802 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Ce résultat marque un redressement des transferts de fonds après deux trimestres consécutifs de baisse sur un an, respectivement de 16,9 % et 27,9 %. Cette progression montre que les flux en provenance de l'étranger commencent à se redresser, même si leur montant cumulé depuis le début de l'année reste inférieur à celui de la même période de 2025.

Par région, l'Asie est demeurée la première source de ces transferts, avec près de 1,677 milliard de dollars, soit 59,1 % du total. Les Amériques sont arrivées au deuxième rang avec 748,5 millions de dollars, soit 26,4 %. Les transferts en provenance d'Europe se sont élevés à 222,1 millions de dollars, contre 173,2 millions de dollars pour l'Océanie.

Les organismes économiques assurant directement la réception et le versement des fonds en devises ont représenté la majeure partie des transferts, avec plus de 2,2 milliards de dollars, soit 77,7 % du total au troisième trimestre. Les transferts effectués par ce canal ont progressé de 58,5 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, ceux passant par les établissements de crédit ont atteint 631,4 millions de dollars, en légère baisse de 1,6 %.

Tran Thi Ngoc Lien, directrice adjointe de la succursale régionale n° 2 de la Banque d'État du Vietnam, a indiqué que cette reprise provenait principalement d'Asie, l'appréciation du won sud-coréen face au dollar américain étant l'un des facteurs ayant influencé les transferts. Les facteurs saisonniers ont également stimulé les envois de fonds destinés à l'investissement et à la consommation intérieure à l'approche de la fin de l'année.

Malgré cette amélioration au troisième trimestre, les transferts de fonds vers Ho Chi Minh-Ville restent en baisse sur les neuf premiers mois de l'année. Fin septembre 2026, leur montant cumulé atteignait près de 6,87 milliards de dollars, en recul de 13,8 % sur un an. Toutefois, grâce au rebond du troisième trimestre, cette baisse s'est nettement atténuée par rapport au repli de 22,8 % enregistré au premier semestre.

La succursale régionale n° 2 de la Banque d'État du Vietnam prévoit que les transferts de fonds vers Ho Chi Minh-Ville pourraient atteindre entre 9,5 et 9,8 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026, contre 10,3 milliards en 2025.

La reprise observée au troisième trimestre devrait se poursuivre dans les derniers mois de l'année, contribuant à répondre à la demande croissante de devises liée à l'intensification des activités de production, du commerce, des importations et des dépenses à l'approche des fêtes et du Têt (Nouvel An lunaire). Ces transferts constituent également une ressource importante pour renforcer l'équilibre des flux en devises du Vietnam et soutenir l'activité économique en fin d'année. - VNA

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