SIAL Paris 2026 : les entreprises vietnamiennes renforcent la promotion de leurs produits agroalimentaires

Paris (VNA) - Le Salon international de l’alimentation SIAL Paris 2026 se tient du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le Vietnam y participe avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m², organisé par l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce. Il s’agit de la plus importante participation vietnamienne à ce salon en termes de surface d’exposition et de nombre d’entreprises.

Les exposants présentent notamment du riz de spécialité, des noix de cajou, des fruits et légumes, du poivre, de la cannelle, de l’anis étoilé, des jus et des concentrés de fruits. De nombreuses entreprises misent sur la transformation approfondie de leurs produits afin d’en accroître la valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante de produits écologiques, biologiques et pratiques, dans le but de conquérir de nouveaux clients et d’élargir leurs marchés à l’exportation, notamment en Europe.

Vu Anh Son, conseiller commercial du Vietnam en France, a souligné l’évolution de la taille et de l’organisation du pavillon vietnamien. La participation compte près de 30 % d’entreprises et de surface d’exposition supplémentaires par rapport à la précédente édition, selon lui. Il estime que le développement de produits transformés répond aux attentes du marché européen, où les consommateurs accordent une importance croissante à la qualité et à la durabilité.

Dans le secteur du riz, le groupe Vinaseed présente des produits haut de gamme, notamment VJ Burn, Ngoc Nuong et d’autres variétés de la gamme VJ. Selon Do Van Thong, directeur commercial de la branche riz du groupe, ces produits visent les consommateurs européens exigeants en matière de qualité et de valeur nutritionnelle.

Pour sa première participation au SIAL Paris, Vilaconic expose du riz ST25, du riz Jasmine et du poivre conditionnés conformément aux normes des marchés importateurs. Nguyen Quoc Hung, assistant du directeur général de Vilaconic, souligne que le salon permet de renouer avec les clients existants et de rechercher de nouveaux partenaires. Face aux exigences européennes concernant les résidus de pesticides, l’entreprise développe des zones de culture conformes aux normes d’importation afin de garantir la qualité et la régularité de l’approvisionnement.

Dans le secteur des épices, l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) participe avec plus de 15 entreprises. Sa présidente, Hoang Thi Lien, indique que les exportations vietnamiennes d’épices vers l’Europe ont reculé d’environ 3 % en 2026, avec des baisses de plus de 19 % en Allemagne et de plus de 50 % en France. Elle relève toutefois une amélioration du respect des normes : le secteur du poivre et de la cannelle a enregistré quatre alertes européennes en 2026, contre plus de 50 alertes à l’échelle mondiale l’année précédente.

Des visiteurs internationaux découvrent des galettes de riz, des vermicelles de riz séchés et des produits alimentaires transformés vietnamiens au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA

Hoang Thi Lien appelle les entreprises à inscrire leur promotion commerciale dans la durée et à participer régulièrement aux salons pour consolider la confiance des partenaires. Elle plaide également pour des dispositifs publics de soutien plus souples et adaptés aux spécificités des filières.

Les sociétés commerciales contribuent elles aussi à relier les producteurs vietnamiens aux réseaux de distribution internationaux. Selon Nguyen Thi Nam Ha, directrice de H.A.G Vietnam International, elles peuvent regrouper les petites commandes de plusieurs producteurs dans un même conteneur pour faciliter les exportations.

La participation vietnamienne au SIAL Paris 2026 témoigne ainsi des efforts de diversification, de transformation à valeur ajoutée et d’élargissement des réseaux de distribution. Pour renforcer durablement leur compétitivité en Europe, les entreprises devront poursuivre leurs efforts en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de valorisation des marques et de stabilité de l’approvisionnement. -VNA