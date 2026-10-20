Économie

SIAL Paris 2026 : les entreprises vietnamiennes renforcent la promotion de leurs produits agroalimentaires

Avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m² au SIAL Paris 2026, le Vietnam renforce la promotion de ses produits agroalimentaires sur le marché européen. Les exposants misent sur la transformation à valeur ajoutée, l’amélioration de la qualité et la diversification des débouchés pour répondre aux exigences des importateurs et soutenir des exportations durables.

Le stand de VIFON présente des produits tels que du pho, des nouilles instantanées et des aliments transformés aux saveurs vietnamiennes au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA
Le stand de VIFON présente des produits tels que du pho, des nouilles instantanées et des aliments transformés aux saveurs vietnamiennes au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA

Paris (VNA) - Le Salon international de l’alimentation SIAL Paris 2026 se tient du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le Vietnam y participe avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m², organisé par l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce. Il s’agit de la plus importante participation vietnamienne à ce salon en termes de surface d’exposition et de nombre d’entreprises.

Les exposants présentent notamment du riz de spécialité, des noix de cajou, des fruits et légumes, du poivre, de la cannelle, de l’anis étoilé, des jus et des concentrés de fruits. De nombreuses entreprises misent sur la transformation approfondie de leurs produits afin d’en accroître la valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante de produits écologiques, biologiques et pratiques, dans le but de conquérir de nouveaux clients et d’élargir leurs marchés à l’exportation, notamment en Europe.

Vu Anh Son, conseiller commercial du Vietnam en France, a souligné l’évolution de la taille et de l’organisation du pavillon vietnamien. La participation compte près de 30 % d’entreprises et de surface d’exposition supplémentaires par rapport à la précédente édition, selon lui. Il estime que le développement de produits transformés répond aux attentes du marché européen, où les consommateurs accordent une importance croissante à la qualité et à la durabilité.

Dans le secteur du riz, le groupe Vinaseed présente des produits haut de gamme, notamment VJ Burn, Ngoc Nuong et d’autres variétés de la gamme VJ. Selon Do Van Thong, directeur commercial de la branche riz du groupe, ces produits visent les consommateurs européens exigeants en matière de qualité et de valeur nutritionnelle.

Pour sa première participation au SIAL Paris, Vilaconic expose du riz ST25, du riz Jasmine et du poivre conditionnés conformément aux normes des marchés importateurs. Nguyen Quoc Hung, assistant du directeur général de Vilaconic, souligne que le salon permet de renouer avec les clients existants et de rechercher de nouveaux partenaires. Face aux exigences européennes concernant les résidus de pesticides, l’entreprise développe des zones de culture conformes aux normes d’importation afin de garantir la qualité et la régularité de l’approvisionnement.

Dans le secteur des épices, l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) participe avec plus de 15 entreprises. Sa présidente, Hoang Thi Lien, indique que les exportations vietnamiennes d’épices vers l’Europe ont reculé d’environ 3 % en 2026, avec des baisses de plus de 19 % en Allemagne et de plus de 50 % en France. Elle relève toutefois une amélioration du respect des normes : le secteur du poivre et de la cannelle a enregistré quatre alertes européennes en 2026, contre plus de 50 alertes à l’échelle mondiale l’année précédente.

vnanet-sial.jpg
Des visiteurs internationaux découvrent des galettes de riz, des vermicelles de riz séchés et des produits alimentaires transformés vietnamiens au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA

Hoang Thi Lien appelle les entreprises à inscrire leur promotion commerciale dans la durée et à participer régulièrement aux salons pour consolider la confiance des partenaires. Elle plaide également pour des dispositifs publics de soutien plus souples et adaptés aux spécificités des filières.

Les sociétés commerciales contribuent elles aussi à relier les producteurs vietnamiens aux réseaux de distribution internationaux. Selon Nguyen Thi Nam Ha, directrice de H.A.G Vietnam International, elles peuvent regrouper les petites commandes de plusieurs producteurs dans un même conteneur pour faciliter les exportations.

La participation vietnamienne au SIAL Paris 2026 témoigne ainsi des efforts de diversification, de transformation à valeur ajoutée et d’élargissement des réseaux de distribution. Pour renforcer durablement leur compétitivité en Europe, les entreprises devront poursuivre leurs efforts en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de valorisation des marques et de stabilité de l’approvisionnement. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #SIAL Paris #entreprises vietnamiennes #produits agroalimentaires
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

L'ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang au stand du Vietnam. Photo : VNA

Près d'une centaine d'entreprises vietnamiennes au Salon international de l'agroalimentaire SIAL Paris 2024

Riz, poivre, cannelle, anis, noix de cajou, café, thé, légumes secs, feuilles de riz, soupe de nouilles, nouilles, vermicelles, jus de fruits, bières et vins..., de nombreux produits vietnamiens sont proposés à la vente par près d'une centaine d'entreprises vietnamiennes au Salon International de l'Agroalimentaire SIAL Paris 2024, qui se déroule du 19 au 23 octobre.

Voir plus

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Selon le ministère des Finances, l’agence de notation Rating and Investment Information, Inc. (R&I) a relevé, le 8 octobre, la note de crédit souverain du Vietnam en devises étrangères de BB+, assortie d’une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable.

De nombreux accords de coopération ont été signés lors de la Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026

Le couloir économique Vietnam-Chine-Laos s’apprête à aimanter les capitaux

Placée sous le thème « Diên Biên – Porte d’entrée pour les échanges commerciaux et pôle d’opportunités d’investissement », la conférence s’est focalisée sur le renforcement de la coopération dans les infrastructures, le commerce transfrontalier, la transformation agricole, l’énergie et le tourisme.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Photo : VNA

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh prépare un écosystème pour accueillir une nouvelle génération d’IDE

Bac Ninh confirme son statut d'une destination fiable pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à une croissance soutenue ces dernières années. Toutefois, en tant que grand centre national de l’industrie électronique, la ville ne se limite plus à attirer des capitaux en volume : elle s’emploie à mettre en place un écosystème capable d’accueillir une nouvelle génération d’investissements.

Ouverture de la Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026. Photo : VNA

La Foire de Diên Biên favorise le commerce entre le Vietnam, le Laos et la Chine

La Foire commerciale internationale de Diên Biên 2026 a ouvert ses portes dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên, visant à stimuler la croissance économique, à promouvoir le commerce frontalier et à élargir les opportunités d’attraction des investissements et de coopération commerciale dans le Nord-Ouest.

Le Vietnam a présenté une large gamme de produits traditionnels aux entreprises américaines. Photo : VNA

Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis

Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.

Dix produits de technologies numériques présentés au Forum Vietnam-Australie sur l’investissement et la coopération dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Photo : VNA

Digitalisation : comment la coopération technologique redéfinit la création de valeur

En renforçant sa coopération internationale, le Vietnam s’offre un levier stratégique pour capter des ressources, des technologies de pointe et des compétences clés en recherche et commercialisation. Qu’il s’agisse de connecter des partenaires dans l’IA et les semi-conducteurs ou de propulser ses start-up vers les marchés et investisseurs mondiaux, le pays stimule sa compétitivité et ses technologies d’avenir.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.