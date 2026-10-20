Économie

Les investissements étrangers dynamisent la croissance du Vietnam

Les investissements directs étrangers continuent de progresser au Vietnam, contribuant à renforcer les capacités de production et à soutenir la croissance économique.

Photo d'illustration: VNA
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Hanoï (VNA) – Le Vietnam continue de s'imposer comme une destination privilégiée des investisseurs étrangers. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4 % sur un an. Les capitaux effectivement décaissés se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1 %, leur plus haut niveau depuis cinq ans.

Selon le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, ces résultats sont particulièrement encourageants dans un contexte de ralentissement des investissements mondiaux, marqué par les tensions géopolitiques et la politique tarifaire américaine. Ils témoignent de la confiance des investisseurs étrangers dans le climat des affaires et les perspectives de croissance du Vietnam.

Les décaissements d'IDE atteignent également des niveaux records. Selon l'Agence de l'investissement étranger, relevant du ministère des Finances, ils pourraient atteindre 30 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026.

Les IDE jouent un rôle important dans la croissance économique des localités. La province de Ha Tinh a ainsi enregistré une croissance de 12,36 % de son produit intérieur brut régional (PIBR) au cours des neuf premiers mois de l'année. La montée en puissance de grands projets à capitaux étrangers, notamment le complexe sidérurgique Hung Nghiep Formosa et la centrale thermique de Vung Ang II, a contribué à une hausse de 40,2 % de la production industrielle de la province, la plus forte du pays.

À Hai Phong, l'augmentation des capacités de production, notamment dans l'électronique, la mécanique, les métaux, les emballages et les composants automobiles, grâce à des projets tels que Biel Crystal, Leo Vietnam, Deli et Cellink Hai Duong, a également soutenu la croissance. La ville a enregistré une progression de 12,08 % de son PIBR sur neuf mois, se classant au troisième rang national.

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À l'échelle nationale, le secteur des IDE contribue largement aux exportations. Sur les 434,3 milliards de dollars d'exportations enregistrées au cours des neuf premiers mois, les entreprises à capitaux étrangers ont représenté 350,4 milliards de dollars, pétrole brut compris, soit 80,7 % du total, l'une des proportions les plus élevées jamais observées.

Au-delà des montants investis, la qualité des IDE s'est nettement améliorée ces dernières années, selon le vice-ministre Tran Quoc Phuong. Le Vietnam attire désormais de grands projets dans l'électronique, les semi-conducteurs, la transformation numérique et l'intelligence artificielle (IA), renforçant ainsi sa place dans les chaînes mondiales d'approvisionnement en semi-conducteurs et de production de haute technologie.

Le Vietnam poursuit ses efforts pour améliorer son climat des affaires. Plusieurs procédures ont été simplifiées et un mécanisme de traitement accéléré doit être mis en place pour les projets liés aux technologies stratégiques, notamment les semi-conducteurs, l'IA et les données.

L'intérêt des investisseurs étrangers reste soutenu. Le groupe allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies a récemment ouvert de nouveaux bureaux à Hô Chi Minh-Ville et annoncé son intention d'étendre ses activités au Vietnam, tout en prévoyant de doubler ses effectifs de recherche et développement (R&D) dans le pays.

De son côté, WHA a obtenu l'accord de principe pour investir plus de 100 millions de dollars dans une nouvelle zone industrielle à Da Nang, après avoir développé des zones industrielles à Nghe An et Thanh Hoa.

Selon Nikkei Asia, Samsung prévoit également d'investir plusieurs milliards de dollars supplémentaires dans la production de substrats pour semi-conducteurs au sein de son usine Electro-Mechanics, à Thai Nguyen.

La concrétisation de ces projets devrait permettre au Vietnam de renforcer davantage ses capacités de production et de soutenir durablement sa croissance économique. -VNA

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