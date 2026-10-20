Politique

Phu Quoc parmi les 10 destinations tendance en Inde en 2027

Phu Quoc est la seule destination vietnamienne à figurer dans le top 10 des destinations tendance auprès des touristes indiens pour 2027, selon le rapport annuel de Skyscanner, qui fait état d’une hausse de 133 % des recherches de vols vers l’île.

Photo : VNA
Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La plateforme mondiale de voyages Skyscanner vient de publier son rapport sur les tendances touristiques 2027 (Travel Trends 2027), dans lequel Phu Quoc se classe au 10e rang des destinations en vogue auprès des voyageurs indiens. L’île enregistre une hausse de 133 % des recherches de vols, aux côtés de destinations telles que Bishkek (Kirghizistan), Okinawa (Japon), Tirana (Albanie) et Pokhara (Népal).

Ce classement repose sur l’évolution des recherches de vols enregistrées entre le 1er janvier et le 17 juin 2026, par rapport à la même période de 2025, ainsi que sur des critères évaluant l’adéquation des destinations aux séjours de loisirs.

Outre les données de recherche, le rapport s’appuie sur une enquête réalisée par OnePoll en juillet 2026 auprès de 2 000 personnes en Inde, afin d’identifier les nouvelles tendances en matière de voyages.

Skyscanner cite également Phu Quoc parmi les destinations privilégiées par les voyageurs souhaitant faire une pause dans leur vie numérique, se reposer et renouer avec la nature. Aux côtés de Pokhara et d’Agatti, en Inde, l’île figure parmi les lieux recommandés pour ralentir le rythme et se détendre.

Cette nouvelle distinction témoigne de l’intérêt croissant du marché indien pour Phu Quoc.

Auparavant, dans un article publié en avril 2026, le magazine Outlook Traveller, citant des données d’Agoda publiées en octobre 2025, indiquait que l’île figurait pour la première fois parmi les dix destinations de lune de miel les plus recherchées par les voyageurs indiens. Elle occupait la sixième place, avec une progression de près de 700 %.

Selon Outlook Traveller, l’attrait de Phu Quoc tient notamment à son accessibilité, à ses prix compétitifs et à la diversité de ses offres de séjour.

Le magazine met en avant les complexes hôteliers en bord de mer, les villas dotées de piscines privées et la possibilité de profiter de prestations haut de gamme à des tarifs plus abordables que dans des destinations telles que les Maldives, Phuket ou Bali.

Au-delà des séjours balnéaires, Outlook Traveller souligne également plusieurs expériences phares de l’île, notamment le téléphérique à trois câbles reliant le continent à Hon Thom, le pont du Baiser (Cau Hon) dans le quartier de Sunset Town, ainsi que les spectacles artistiques et les feux d’artifice organisés en soirée.

Autre avantage : les titulaires de passeports étrangers peuvent bénéficier d’une exemption de visa pouvant aller jusqu’à 30 jours pour se rendre à Phu Quoc, sous réserve de remplir les conditions d’entrée prévues par la réglementation.

Le 16 octobre, Sun PhuQuoc Airways a ouvert à la vente les billets pour sa liaison directe entre Phu Quoc et Ahmedabad, dont l’exploitation devrait débuter le 2 décembre 2026, à raison de cinq vols par semaine. - VNA

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