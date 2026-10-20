Vietnam-Chine : de nouvelles avancées vers des postes-frontières intelligents

Lang Son (VNA) – Une réunion de travail s’est tenue le 19 octobre au point de passage des bornes frontalières 1090 - 1091 (Tan Thanh-Po Chai), entre le Comité de gestion de la zone économique frontalière de Dong Dang-Lang Son, côté vietnamien, et le gouvernement populaire de Pingxiang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, côté chinois.



Les deux parties ont examiné les mesures visant à lever les difficultés liées aux activités d'import-export, à accroître les capacités de dédouanement et à accélérer la mise en œuvre du modèle de poste-frontière intelligent, afin de faciliter le commerce, le transport et les échanges transfrontaliers entre les deux pays.



Concernant la voie réservée au transport de marchandises dans le secteur des bornes frontalières 1088/2 - 1089, la partie vietnamienne a proposé d'expérimenter un mode de livraison et de réception des marchandises à l'aide de véhicules à guidage automatique (AGV), avec dételage des remorques et une durée de stationnement de celles-ci limitée à 48 heures, dans un premier temps pour les composants électroniques et les marchandises transportées en conteneurs complets.



Au point de passage de Coc Nam-Lung Nghiu (bornes 1104-1105), Lang Son a demandé à Pingxiang d'élargir la route du côté chinois à au moins deux voies de circulation et proposé que les deux parties s'accordent à terme sur des horaires de dédouanement de 7 h à 18 h, heure de Hanoï. Depuis la mi-août 2026, le volume des marchandises transitant par ce point de passage a chuté de plus de 90 %, en raison notamment de la modification des normes chinoises relatives aux dimensions des véhicules.



Au poste-frontière international de Huu Nghi, le projet d'élargissement de la voie réservée au transport de marchandises dans le secteur des bornes frontalières 1119 - 1120 a été lancé par Lang Son le 30 juin 2025, pour un investissement total de plus de 94,6 milliards de dongs. Lang Son ambitionne d'y organiser, en décembre 2026, des essais nocturnes de véhicules de transport intelligents (IGV), entre 20 h et 22 h, sous réserve que toutes les conditions nécessaires soient réunies.



La partie vietnamienne a demandé à Pingxiang de prévoir une voie de circulation distincte, un système d'éclairage et la présence des services compétents sur place, afin que les essais ne perturbent pas les opérations habituelles de dédouanement. Les travaux d'élargissement de la voie réservée au transport de marchandises et de construction du bâtiment interservices du secteur des bornes 1088/2 - 1089 devraient s'achever au deuxième trimestre 2027.



Les deux parties ont également évoqué la nécessité de renforcer la coordination entre les entreprises chargées des postes-frontières intelligents, d'harmoniser les normes techniques et les interfaces de connexion, et de faciliter le partage des données logistiques.



La délégation chinoise a souligné la volonté de renforcer la coopération entre les deux parties pour résoudre les difficultés aux postes-frontières et moderniser progressivement le transport et la gestion des marchandises.



De son côté, la délégation vietnamienne a appelé à renforcer la coordination pour faciliter les activités d'import-export, notamment celles des fruits et des produits agricoles vietnamiens, et à accélérer l’expérimentation du modèle de postes-frontières intelligents dans les secteurs des bornes 1119-1120 et 1088/2-1089, aux postes-frontières internationaux de Huu Nghi (Vietnam) et de Youyi Guan (Chine). – VNA